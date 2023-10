apple-iphone-15-pro-max

Pokud jste již plně chyceni v „jablečné síti“, nezbývá vám nic jiného než čekat na září s tím, co vám Apple naservíruje. Letos došlo na čtyři iPhony, přičemž tím nejzajímavějším je zřejmě právě dnes testovaný iPhone 15 Pro Max. Nabídne nový titanový rámeček, brutální výkon a vylepšený teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Mezigeneračně je navíc levnější, což u Applu rozhodně překvapí.

Na mobilenet.cz jste si již mohli přečíst recenzi na iPhony 15 Plus i 15 Pro. Zřejmě největší pozornost si však letos uzmul iPhone 15 Pro Max, který nabízí vylepšený teleobjektiv, stává se tak tím nejlepším iPhonem, který si letos můžete pořídit. A tady je jeho recenze.

Obsah balení: opletený kabel, ale opět pomalý

V malé krabičce jen o málo přesahující rozměry iPhonu naleznete kromě telefonu také nový USB-C–USB-C kabel, který je opletený, tedy i pevnější. Pokud si myslíte, že Apple alespoň do balení řady iPhone 15 Pro přibalil rychlejší kabel než u iPhonů 15, musíme vás zklamat. Pokud chcete rychlý certifikovaný kabel od Applu, který zpřístupní maximální přenosové rychlosti USB 3 (jež iPhone 15 Pro Max podporuje), prodá vám jej za 2 000 Kč při délce 1 metr, za 3 metry zaplatíte 5 000 Kč. Kabel samotný však zvládne i Thunderbolt 4 s rychlostí do 40 Gbit/s. V balení dále nechybí stručný návod a samolepky Applu.

Líbilo se nám kabel je nově odolnější

Nelíbilo se nám v balení jen pomalý kabel

Konstrukční zpracování: titan je titan, ale...

Začátek recenze a hned tak komplikované téma... Nevíte, co tím myslím? Samozřejmě narážím na nový titanový rámeček, který je sjednocujícím prvkem nových iPhonů řady 15 Pro. Začneme však fakty. iPhone 15 Pro Max je mezigeneračně nepatrně menší, nepatrně užší a nepatrně tlustší, rozměry činí 159,9 × 76,7 × 8,25 mm, zatímco rozměry iPhonu 14 Pro Max byly 160,7 × 77,6 × 7,85 mm. Rozdíly jsou natolik zanedbatelné, že si jich na první ani druhý pohled nemůžete všimnout, ale Apple si těmito drobnými rozdíly pojistil, že pouzdra nebudou mezigeneračně kompatibilní (ještě aby někoho napadlo dávat na iPhone 15 Pro Max kožené pouzdro z iPhonu 14 Pro Max, kůže je od letoška pro Apple proti přírodě!).

Apple si nemožnost zpětné kompatibility pojistil i Tlačítkem Akce na levém boku, které je stejně jako titan jednotným prvkem pro iPhony 15 Pro. Toto hardwarové a konfigurovatelné tlačítko nahradilo přepínač tichého režimu, bohužel mu (zatím) nejde přiřadit více než jednu funkci, a tak v našem případě dále sloužilo jako přepínač tichého režimu. Výhodu můžete vidět v tom, že klasické tlačítko bude zřejmě méně náchylné na problémy se zaseknutím, přepínač na tom je hůře.

Novinkou iPhonů 15 Pro jsou i tenčí rámečky displeje, o těch si však více povíme právě v příslušené kapitole. Nastal tedy čas, abychom se podrobně zaměřili na titanové rámečky, kterými se Apple chlubí doslova kde může. Přiznám se, že v době, kdy už začínalo být jasné, že nové iPhony nabídnou titanový rámeček, začal jsem se trochu obávat. Pamatuji si totiž na dobu, kdy se různí výrobci notebooků rozhodli vyměnit hliník za titanovou slitinu a i když to znělo jako skvělý nápad, realita už tak skvělá nebyla – notebooky na mě hodnotněji nepůsobily.

Apple nám titanové rámečky představuje jako výhodu, ale jak je tomu doopravdy? Díky titanovým rámečkům a hliníkovému vnitřku se Applu podařilo snížit hmotnost o nezanedbatelných 19 gramů. To je dobrá zpráva. Horší je, že titanový rámeček oproti chirurgické oceli již nedokáže tak dobře rozprostřít sílu nárazu, je tedy mnohem pravděpodobnější, že vám při pádu iPhonu na hranu praskne displej, zadní sklo, případně při hororovém scénáři obě skla naráz.

V případě nasazení titanu vítězí marketing nad reálným přínosem.

Když opomeneme tuto méně příjemnou novinku, je zde i pocitová stránka – působí titan na pohled a dotek luxusněji než chirurgická ocel? Odpověď není zrovna jednoduchá, ale za mě ne. Titan je pocitově hodně podobný jako hliník u základních iPhonů 15/15 Plus. A zatímco oceli jsme vyčítali ulpívání otisků prstů a náchylnost na vlasové škrábance, nešlo jí upřít, že iPhony vypadaly hodnotněji. U titanu se tento pocit vytrácí a u tmavé barevné varianty titanu se stírá i rozdíl v praktičnosti. Tmavý titan je totiž náchylný na otisky prstů i mastnotu, lepší je to u světlých variant. Ovšem ne, ani světlý titanový rámeček v mých očích nepůsobí hodnotněji než ocel.

iPhone 15 Pro Max rozhodně není lacině vyhlížející zařízení – kvalita konstrukčního zpracování je stále špičková, díky mírnému zahnutí titanu směrem k displeji už novinka tolik „neřeže“ do ruky, úchop je velmi pohodlný a na dotek je titan velmi příjemný. Pocit je ale pocit a za mě s letošními iPhony Apple setřel nejvýraznější prvek, který odlišoval po stránce designu iPhony a iPhony Pro. Více než dřív ale platí, že jde o čistě subjektivní názor, protože mnoho lidí v mém okolí je z titanu nadšených a na ocel už dávno zapomněli.

Novinkou na těle je samozřejmě i USB-C, na který jsem se velmi těšil. Nově už tak nemusíte hledat nabíječku s Lightning konektorem, bude vám stačit prakticky libovolný USB-C kabel, například od vašeho MacBooku.

Už jsme zmínili, že novinku si můžete pořídit i se světlým titanovým rámečkem, kromě námi testované varianty „černý titan“ můžete vybírat i z přírodního titanu, modrého titanu a bílého titanu. S barvou titanových rámečků se mění i barva zadní matné skleněné strany. Jen dodáme, že případný škrábanec na titanovém rámečku odhalí barvu přírodního titanu. Pochválit však musíme výběr barev, jsou sice tlumené, tedy i konzervativnější, přesto se nám velmi líbí. Doufáme, že v dohledné době Apple představí i novou barvu, velmi by se nám zamlouvala tmavě zelená.

Líbilo se nám kvalita konstrukčního zpracování

Tlačítko akce

USB-C

mezigeneračně výrazně lehčí

více barevných variant

Nelíbilo se nám titan nepůsobí na všechny tak hodnotně

displej může být náchylnější na prasknutí

Displej: špičkový a s tenčími rámečky

Displeje iPhonů 14 Pro/Max patří dodnes k tomu nejlepšímu, Apple se tak nemusel u letošní generace tolik snažit. Znamená to, že se nezměnilo vůbec nic? Ne tak docela. Začneme ale popořadě: 6,7" Super Retina XDR displej založený na OLED technologii nabídne rozlišení 2 796 × 1 290 pixelů, technologii ProMotion (LPTO), která dokáže upravit obnovovací frekvenci displeje v rozmezí od 1 do 120 Hz, a samozřejmě nechybí ani Always-On. Podporuje pochopitelně i HDR10 a Dolby Vision. Dynamic Island si odbyl premiéru u modelové řady Pro již minulý rok, takže ani zde žádná změna.

A jas? Ani zde se žádné změny neodehrály, typický maximální jas činí 1 000 nitů, 1 400 nitů při HDR a až 2 000 nitů dosahuje špičkový jas venku na přímém slunci. Dobře, výčet působí dost nudně, když se nic nezměnilo, ovšem jedna novinka tu je – Apple zapracoval na rámečcích kolem displeje, jejich šířka nově činí zhruba 1,5 mm, u iPhonu 14 Pro Max šlo o více než 2 mm. Zdá se to jako drobnost, ovšem změnu poznáte prakticky okamžitě, zvláště pokud používáte světlý režim.

Displej kryje odolné sklo, které Apple sám navrhl, konkrétně jde o Ceramic Shield, který má být vysoce odolné proti škrábancům a mělo by odolat i nějakému pádu. Jak už ale víme, kvůli titanovému rámečku, který více přiléhá k displeji, je u iPhonu 15 Pro Max mnohem pravděpodobnější, že při pádu na roh displej tak či tak praskne. Pořízení ochranného pouzdra tak dává větší smysl než u loňské generace.

Líbilo se nám skvělá čitelnost

výborné pozorovací úhly

LPTO

Always-On

mezigeneračně tenčí rámečky

Zvuk: znovu skvěle

iPhone 15 Pro Max nabídne sestavu dvou reproduktorů, jeden se nachází na spodní hraně vedle USB-C, druhý ve sluchátku. I přestože dříve platilo, že reproduktory sdílené se sluchátkem, nebyly kdovíjak kvalitní, Apple nás postupem času přesvědčil o opaku. Oba reproduktory jsou i samostatně velmi kvalitní, jejich spojení poté vytváří velmi příjemný zvukový přednes s výraznou basovou složkou a slušnou maximální hlasitostí. 3,5mm jack chybí, ale pokud připojíte sluchátka z dílny Applu, můžete se těšit i na prostorový zvuk u podporovaného obsahu. Za nás tedy opět maximální spokojenost.

Líbilo se nám kvalitní zvuk

výrazné basy

Výkon hardwaru: výkonnější než lecjaký počítač

Letošní iPhony Pro osadil Apple tím nejvýkonnějším procesorem z říše mobilních telefonů – Apple A17 Pro. Nedokáže se sice vyrovnat procesorům M2 pro tablety a notebooky, přesto patří k tomu nejlepšímu. Záměrně říkáme: k tomu nejlepšímu, protože i když jde o výkonnou bestii, výkon v některých ohledech zůstal lehce za očekáváním. Těžko se totiž vylepšuje už tak špičkový procesor, kterým byl Apple A16 Bionic.

Procesor Apple A17 Pro je vyroben 3nm výrobní technologií, CPU je šestijádrové, GPU také, jedná se o kombinaci 2 výkonných a 4 úsporných (efektivních) jader. Apple iPhone 15 Pro Max je stejně jako iPhone 15 Pro osazen 8GB RAM typu LPDDR5. Apple výkon procesoru demonstroval na herních titulech Resident Evil 4, Assassin's Creed a Mirage, tedy na výkon extra náročných hrách. Firma v uplynulých týdnech čelila kritice za přehřívání, na našem testovaném kusu se však nic takového nekonalo, mírné zahřívání nijak nevybočovalo ze standardu, který jsem ochoten akceptovat. Apple navíc přispěchal s aktualizací, od verze iOS 17.0.3 už by se problémy s přehříváním neměly týkat nikoho.

Oceňujeme, že iPhone 15 Pro Max je v základu nabízen v 256GB variantě, 128GB už u tohoto modelu neexistuje. Pokud vám je 256 GB málo, případně se nechcete trápit s iCloudem+, nabízí se 512GB a 1TB varianty, které uspokojí i náročné. Benchmarkové testy zařadily iPhone 15 Pro Max mezi ty vůbec nejvýkonnější smartphony dneška, v testu AnTuTu získal více než 1,5 milionů bodů, dominoval i v testu Geekbench.

Líbilo se nám brutální výkon

Výdrž baterie: klidně i na dva dny

Apple iPhone 15 Pro Max je osazen akumulátorem s mezigeneračně vyšší kapacitou 4 441 mAh, což je o 118 mAh více než u modelu 14 Pro Max. Není to dechberoucí navýšení, ale o to tu nejde. Apple iPhone 15 Pro Max využívá úspornější procesor a navíc, už výdrž iPhonu 14 Pro Max byla skvělá. Můžete se spolehnout na dvoudenní výdrž, při trochu šetrnějším zacházení nebudou problémem ani 3 dny, což jsem si na vlastní kůži otestoval.

Novinkou letošních iPhonů je USB-C konektor

Nabíjet budete pomocí USB-C, právě tato novinka (které tak trochu pomohla legislativa EU, nebo integraci minimálně hodně urychlila) je pro mě jednou z nejpříjemnějších. Ne snad, že by se zvýšil nabíjecí výkon, dle různých testů je maximem 27 W, ovšem Apple ohledně maximální rychlosti mlží a často se stává, že některé modely záměrně zpomaluje, aby se všechny iPhony s různou kapacitou baterie nabíjely zhruba stejně rychle.

Během 30 minut se dostanete na zhruba 55 %, na 100% dobití si budete muset počkat hodinu a 45 minut. iPhonu 15 Pro Max nechybí ani bezdrátové nabíjení MagSafe, s certifikovanými nabíječkami můžete dosáhnout 15 W, s necertifikovaným příslušenstvím 7,5 W. Vše by mohl narovnat standard Qi2, kterým nové iPhony disponují. Vychází z MagSafe, využívá totiž magnetů, ovšem aktuálně chybí potřebné certifikace. Dokud se toto nezmění, iPhony 15 Pro (Max) budete bezdrátově nabíjet 15 W jen s pomocí certifikované MagSafe nabíječky, avšak certifikace bychom se mohli dočkat už do konce roku.

Líbilo se nám USB-C

velmi dobrá výdrž baterie

Nelíbilo se nám nabíjení je spíše pomalé

rychlost bezdrátového nabíjení je nekonkurenceschopná

Konektivita: i se satelity

iPhonu 15 Pro Max nechybí kromě klasické konektivity (Bluetooth 5.3, 5G, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS a QZSS) ani ta satelitní. Nabízí se i detekce autonehody, stejně jako v případě Apple Watch. Novinkou je čip UWB druhé generace pro ještě přesnější vyhledávání zařízení či přátel, kteří mají iPhone s UWB 2.0. Do telefonu lze dostat až 8 eSIM a 1 nanoSIM, současně mohou být aktivní dvě SIM karty, takže se vás Apple vždy zeptá, jakou chcete vypnout. Zmínit musíme i přítomnost barometru.

Jak už víme, iPhone 15 Pro Max disponuje USB-C, navíc typu USB 3.0. To znamená, že maximální přenosové rychlosti mohou činit až 10 Gbit/s, což je oproti základním iPhonům 15 s USB 2.0 příjemný benefit. Jak už ale víme, kabel v balení nových iPhonů této rychlosti využít nedokáže, výkonnější kabel si musíte pořídit separátně. S příchodem USB-C dorazila i podpora DisplayPort, což chválíme. Samozřejmostí je podpora USB Host, bez problému připojíte myš, klávesnici nebo USB-C flashdisk.

Doplníme, že iPhony 15 Pro se nově pyšní i podporou síťového protokolu Thread, jedná se o vůbec první smartphony s touto technologií. Thread je základním stavebním kamenem standardu Matter, kterému jsme se více věnovali na fZone.cz. Zjednodušeně Thread zrychluje komunikaci mezi zařízení s tímto profilem, nejvíce to oceníte při ovládání prvků chytré domácnosti.

Hardwarově jsou iPhony připraveny, jak Apple Thread využije v reálném životě prozradí následující měsíce.

Líbilo se nám satelitní komunikace

USB-C (USB 3.0)

barometr

UWB 2.0

Thread

Fotoaparát: to nejlepší od Applu, nebo?

Apple iPhone 15 Pro Max nesdílí fotoaparáty shodné s iPhonem 15 Pro, což může někoho překvapit. Apple se tento rok rozhodl udělat kličku, iPhone 15 Pro Max jako jediný z letošní sestavy nabídne 5× optický zoom, vzdal se přitom 3× optického zoomu, toho lze dosáhnout už jen digitálním přiblížením. Základem je hlavní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx a světelností ƒ/1,78 (rozteč pixelů 1,22 µm, ohnisková vzdálenost 24 mm, druhá generace OIS), setkat se můžete i s ohniskovou vzdáleností 28 a 35 mm (přiblížení 1,2× a 1,5×), k čemuž si iPhone dopomáhá právě digitálním zoomem (výřezem) z 24mm ohniska, tuto možnost však můžete nastavit i jako výchozí. Dvojnásobné přiblížení (ohnisková vzdálenost 48 mm) je také řešeno hlavním fotoaparátem.

Ultraširokoúhlý fotoaparát má rozlišení 12 Mpx a světelnost ƒ/2,2 (rozteč pixelů 1,4 µm, ohnisková vzdálenost 13 mm) a 5× teleobjektiv má rozlišení 12 Mpx při světelnosti ƒ/2,8 (ohnisková vzdálenost 120 mm). Zadním snímačům pomáhá LiDAR senzor, přední selfie kameře s rozlišením 12 Mpx se světelností ƒ/1,9 (ohnisková vzdálenost 23 mm) pak vypomáhá 3D ToF senzor.

Jinak řečeno má iPhone 15 Pro Max „nejvýkonnější“ teleobjektiv ze všech iPhonů, zpřístupní až 5× optické přiblížení, ale 3× přiblížení (ekvivalent 77 mm) už je jen digitální výřez, což může být problém při portrétním přiblížení. Pokud jste 3× přiblížení využívali právě pro potřeby portrétních snímků, u kterých je oddálení od objektu prakticky nezbytné, lze si povšimnout horší kvality.

Apple iPhone 15 Pro Max Hlavní objektiv 48 Mpx, ƒ/1,78, OIS druhé generace Ohnisková vzdálenost hlavního objektivu 24 mm (1×), 28 mm (1,2× přiblížení, digitálně), 35 mm (1,5× přiblížení, digitálně), 48 mm (2× přiblížení, digitálně) Ultraširokoúhlý snímač 12 Mpx, ƒ/2,2 Ohnisková vzdálenost ultraširokoúhlého snímače 13 mm Teleobjektiv 12 Mpx, ƒ/2,8, OIS Ohnisková vzdálenost 5× teleobjektivu 120 mm Optický zoom 0,5×, 1×, 2×, 5× Digitální zoon 25× Smart HDR 5 ano Noční režim ano, pouze automatický Portrét v nočním režimu ano Makro ano Apple ProRAW ano Safírové sklíčko objektivů ano

Výsledné snímky jsou skvělé, iPhone 15 Pro Max si nic nezadá s nejlepšími fotomobily dneška, v žebříčku DxOMark mu náleží druhé místo. Apple si pomáhá extra výkonným procesorem a Photonic Engine. Zachycení detailů je na špičkové úrovni, dynamický rozsah je rovněž úctyhodný, což platí o hlavním fotoaparátu i o teleobjektivu. Nejslabším snímačem se v případě iPhonů 15 zdá být ultraširokoúhlý, který slouží i pro focení speciálních makro snímků. Ty jsou mnohdy opravdu úctyhodně detailní, ovšem potřebují dostatek světla, jinak vykouzlíte mazanici plnou šumu. I přestože Apple zapracoval na površích čoček, při focení večer se stále můžete setkat s některými artefakty, mezigeneračně však došlo ke zlepšení.

Noční režim nejde vynutit, musíte doufat, že automatika podmínky vyhodnotí tak, že se sepne, což poznáte podle ikony v levém horním rohu. Pokud už iPhone noční režim nabídne, snímky jsou perfektní a oceňujeme, že je Apple zbytečně nepřisvětluje. Chválíme zachycení detailů i celkovou ostrost. Pokud se vám více líbí výstup z Pixelů, možná pro vás budou snímky hodně tmavé, určitě však budou působit reálněji.

iPhone 15 Pro Max vás rozhodně nezklame ani v oblasti videa. Dokazuje to například i režim Film, který umí přeostřovat již natočené záběry, skvělá je i extra stabilizace (Akční režim). Video je možné nahrávat ve 4K rozlišení při 24/25/30 a 60 FPS (režim vysoké efektivity), filmařský režim využívá 4K HDR rozlišení při 30 FPS, zpomalené video lze nahrávat ve Full HD rozlišení až do 240 FPS. Pokud k iPhonu připojíte externí úložiště pomocí USB-C, nabídne vám aplikace ukládání záznamu ve formátu ProRes (4K při 60 FPS, Log). Příjemným benefitem je fakt, že při nahrávání videa můžete přepínat mezi jednotlivými fotoaparáty.

Líbilo se nám 5× teleobjektiv

speciální makro režim

špičkový hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám ultraširokoúhlý snímač má stále rezervy

Noční režim nelze vynutit

Software: iOS 17 přináší drobnosti navíc

O iOS 17 jsme toho napsali už mnohé, novinky tedy důvěrně znáte. Nejde o žádné revoluční funkce, Apple spíš vylepšoval a přidal zajímavosti například v podobě Klidového režimu, který zastoupí noční hodiny, pokud iPhone pomocí MagSafe připnete k bezdrátové nabíječce, a to v režimu na šířku. Naštěstí můžete využít jakoukoli bezdrátovou nabíječku s MagSafe, žádná certifikace není potřeba. Neznamená to však, že MagSafe nabíječky s certifikací nepřinášejí žádné výhody – iPhone připojený k certifikované MagSafe nabíječce si zapamatuje nastavení Klidového režimu, další certifikovaná nabíječka (doma, v práci) si může zapamatovat jiné nastavení, díky čemuž může každá nabíječka automaticky přepnout Klidový režim přesně do toho rozložení, které chcete.

Novinek je samozřejmě více, těšit se můžete na interaktivní widgety, NameDrop pro snadné sdílení kontaktů nebo AirDrop na steroidech, který zvládne přenášet data i v případě, že se obě zařízení vzdálí, přenos dat totiž proběhne skrze iCloud.

Líbilo se nám přehlednost

pár nových funkcí

svižnost

Zhodnocení: nejlepší, ale jen na rok

Apple ví, co chcete, samozřejmě to nejlepší. To pro rok 2023/2024 ztělesňuje právě iPhone 15 Pro Max, který oproti menšímu iPhonu 15 Pro nabídne ještě delší výdrž na nabití i 5× optický zoom. Je tedy tím nejlepším iPhonem letos, ale i mezigeneračně. Nenechte se však zmást, už příští rok, zřejmě v září 2024, vás Apple bude přesvědčovat, že iPhone 15 Pro Max patří do „starého železa“, jak to koneckonců dělá pravidelně.

iPhonu 15 Pro Max nelze upřít to, že se jedná o špičkový smartphone. Skvěle vypadá, výkon je naprosto perfektní a fotoaparát opět lepší. Stále ale máme rozporuplné dojmy z ultraširokoúhlého snímače i ze speciálního super makro režimu, kde se podle nás mezigeneračně nezlepšilo vůbec nic. Titan je zajímavá novinka, ovšem dle různých testů vás před rozbitím předního či zadního skla neochrání tak, jako to uměla chirurgická ocel. Navíc je v tmavé verzi doslova magnetem na otisky prstů.

