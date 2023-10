Apple přiznává problémy s přehříváním iPhonů 15 Pro. Na opravě se pracuje

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nové iPhony 15 byly představeny před zhruba půl měsícem. Největší pozornost se stáčí samozřejmě na nejlépe vybavené duo s přídomkem Pro. Mezi inovacemi zaujal třeba zcela nový titanový rám. Jenže právě ten by mohl stát za problémy s přehříváním, neboť má vyšší tepelnou vodivost oproti nerezové oceli. Je třeba dodat, že problémy s nezvykle rychlým přehříváním se objevily u více uživatelů, ale nikoliv u všech.

Na problematiku upozornil forbes.com, který byl i v kontaktu přímo s Applem. Výrobce potvrdil, že došlo k identifikaci několika situací, kdy se iPhony 15 Pro mohou zahřívat více, než je obvyklé/žádoucí. Údajně se tak děje po prvním zapnutí, kdy během nastavování, stahování aplikací a aktualizací může být telefon na dotyk teplejší. Stejná situace může prý nastat při obnově továrního nastavení.

Apple však údajně odhalil i chybu v prostředí iOS 17. Bohužel ji blíže nespecifikoval, avšak bude napravena brzkou aktualizací. Za přehříváním pak dle Applu stojí i některé nedávné aktualizace aplikací třetích stran. S konkrétními vývojáři je tak Apple v kontaktu a pracují na řešení situace.

Vypadá to, že nejbližší aktualizace by měly potíže vyřešit a nadměrné zahřívání některých iPhonů 15 Pro a iPhonu 15 Pro Max skončí. Každopádně zopakujeme, ze problém se netýkávsech kusu, například na redakčních kouscích jsme přehřívání nezaznamenali, a to ani při soucasnem hraní hry, nabíjení a aktivním hotspotu.

