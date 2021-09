Uniklý oběžník ukazuje, co si Tim Cook myslí o únicích informací

Fotografie: Apple

Pravidelní čtenáři vědí, že neoficiální úniky informací jsou dnes již neodmyslitelnou součástí procesu představování nového telefonu. Ať už jde o informace z továren, od výrobců příslušenství nebo z certifikačních úřadů, vždy se dají střípky informací poskládat tak, že tvoří poměrně ucelený obraz. Obvykle si můžeme myslet, že to musí výrobcům vyhovovat, protože tak získají reklamu zdarma. Někdo by je dokonce mohl podezírat, že takové „úniky“ sami inscenují. To ale neplatí v případě Applu. Ten se drží odkazu Steva Jobse, pro nějž bylo efektní představení produktu spojené s překvapením naprosto klíčové. Firma proto proti únikům tvrdě bojuje a dokonce kvůli tomu zřídila speciální oddělení.

Nicméně ani to nepomáhá. Situace došla tak daleko, že se nad ní rozčiluje i nejvyšší šéf Tim Cook: „Píšu vám dnes, protože jsem slyšel, že mnozí z vás byli neuvěřitelně frustrovaní, když obsah schůzky unikl k novinářům. Stalo se tak po uvedení produktu na trh, kdy většina podrobností našich oznámení také unikla do tisku. Chci, abyste věděli, že sdílím vaši frustraci. Tyto příležitosti, kdy se můžeme spojit jako tým, jsou opravdu důležité. Fungují však pouze tehdy, pokud můžeme věřit, že obsah zůstane uvnitř společnosti Apple. Chci vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom identifikovali ty, kteří únik způsobili. Jak víte, netolerujeme prozrazení důvěrných informací, ať už jde o duševní vlastnictví produktu nebo o podrobnosti z důvěrné schůzky. Víme, že úniky tvoří malý počet lidí. Víme také, že lidé, kteří vynášejí důvěrné informace, sem nepatří.“

A jak to že se e-mail určený pouze pro zaměstnance dostal na veřejnost? Server theverge.com, který s ním přišel jako první, jeho zdroj nijak neupřesnil, označil jej pouze jako „další únik“. Situace, kdy unikne e-mail kárající jiné úniky je svým způsobem bizarní a ukazuje, že boj s tímto fenoménem je sisyfovská práce.