Apple přitvrzuje. Nová pravidla mají omezit úniky citlivých informací

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Stalo se již zvyklostí, že oficiálnímu představení nových smartphonů a mnohdy i jiné elektroniky předchází méně či více obsáhlá série nejrůznějších úniků. Zcela běžný je tento jev u Pixelů, které si snad Google v rámci svého marketingu „leakuje“ sám, nebo u telefonů Samsung. V případě Applu se pak mnohdy spoléhá na slova známého analytika Ming-Chi Kua a několika dalších relativně známých osobností. Tato publicita zdarma se však pravděpodobně příliš nelíbí samotnému výrobci. Apple by měl tak do budoucna dle exkluzivních informací The Information implementovat přísnější opatření, jež se vztahují zejména na obchodní partnery, kteří mají na starost výrobu produktů s logem nakousnutého jablka.

Exclusive: The new guidelines will affect more than 1 million @Apple factory workers in Asiahttps://t.co/59q1z6tEqQ — The Information (@theinformation) March 24, 2021

Prvním z kroků má být požadavek na prověření výpisu z rejstříku trestů (či podobného dokumentu ve státech, kde jsou Apple zařízení produkována) u zaměstnanců podílejících se na výrobě. Obvykle tak půjde o „dělníky“ u montážní linky zaměstnané u společností, jako je Foxconn či Pegatron. Apple zároveň údajně požaduje zvýšený dozor pomocí sledovacích zařízení, tedy průmyslových kamer.

Jedním ze způsobů, jak chce Apple zamezit úniku informací o chystaných telefonech, ale také, což je pro cupertinskou společnosti jistě důležitější, hardwarovým specifikacím (jež mohou být nesmírně cenné pro konkurenci), je spuštění alarmu v moment, kdy se bude součástka přesouvat z jedné části produkční linky na druhou příliš dlouho. Mimo to si mají „dozorci“ v továrnách vést detailní záznamy o pohybu zaměstnanců, kteří mají přístup k „citlivým“ komponentám. Kompletní report si můžete přečíst na stránkách The Information.