Příběh dvojitého agenta Applu je jako vystřižený ze špionážního románu

Fotografie: Devin Kaselnak, unsplash.com

Je to fakt, na který jsme si už zvykli. Ještě než telefon představí oficiálně jeho výrobce, předchází dlouhá série nejrůznější úniků. Počítačové rendery, specifikace z úřadů pro schvalování anebo fotografie plastových pouzder vyráběných v předstihu. To vše působí jako soubor nepříliš důvěryhodných faktů, které opravdu unikly náhodou. Samozřejmě se najdou tací, kteří budou skálopevně přesvědčeni, že za samotnými úniky stojí firmy, pro něž je to jen další marketingový kanál, kde lze s minimálními náklady získat velký dosah.

Reportáž zveřejněná na vice.com ukazuje, že to rozhodně není případ Applu. Ten si naopak zakládá na překvapení při představování produktů, a tak proti „leakerům“ aktivně bojuje. V jeho organizační struktuře dokonce najdeme oddělení nazvané Global Security, které se stará hlavně o to, aby informace neutíkaly přímo z firmy. Jeho zaměstnanci tvoří povětšinou bývalí policisté nebo agenti FBI a když je třeba, umějí si došlápnout i na lidi, kteří podobné úniky šíří.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, někteří lidé dělají obojí zároveň. Třeba jako Andrey Shumeyko, jehož přezdívka na Twitteru byla YRH04E. Ten si vydobyl jméno úspěšnými úniky a měl spoustu kontaktů na další podobné osoby. Obvykle se jednalo o čínské obchodníky, kteří mají přístup k nejrůznějším komponentám ještě ve fázi jejich vývoje. Díky jednomu z nich se dostalo ven zařízení i s nezveřejněnou betou iOS 14. Jeden z prototypů doputoval i k Shumeykovi, čímž se dostal do hledáčku již zmiňovaného bezpečnostního týmu. Výsledkem bylo, že se z něj stal dvojitý agent – na jedné straně dál zveřejňoval úniky, ale zároveň předával Applu informace o tom, odkud je získal.

Jím zveřejněné informace a komunikace ukazují, že spíše než na hackování nebo právničinu sází tým Global Security na sociální inženýrství kombinované s psychologií. Jejich nejčastějším způsobem byl nátlak pomocí velikosti Applu, který svým rozhodnutím může zničit něčí podnikání ze dne na den. U samotného dvojitého agenta to byl zase důraz na pocit viny a nabídka možnosti, že takto může odčinit svoje provinění.

A vyplatilo se to. Největším úlovkem byl podle všeho zaměstnanec týmu Apple Map, který za úplatu prodával přístup k vnitřním systémům firmy. Nicméně ani to Apple neobměkčilo. Podle slov Shumeyka mu firma stále odmítá vyplatit odměnu, na které se dohodli, a jeho frustraci navíc prohlubuje fakt, že se k němu Apple chová se značným despektem. Proto se rozhodl vše zveřejnit. Čeho tím dosáhne, není prozatím jasné, i když to nejspíše znamená minimálně konec jeho kariéry. Nicméně jeho odhalení ukazuje, že svět průmyslové špionáže si v ničem nezadá s těmi nejdivočejšími představami autorů špionážních románů.