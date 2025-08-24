Prý se nepoužívá. Další tlačítko na iPhonech nejspíše zmizí

Funkci Camera Control Apple vítězoslavně představil loni spolu s iPhonem 16. Bylo důležitou součástí prezentace při uvedení na trh, a dokonce dostalo vlastní reklamu. Jak si ale můžete všimnout z nadpisu článku, už tehdy bylo tlačítko označováno za kontroverzní. Jeho umístění nemusí vyhovovat každému, nicméně ještě větší problém byl se samotnou filozofií jeho existence.
Zatímco v některých jiných oborech, zejména u aut, se stále vede živá debata „dotykový displej versus fyzický tlačítka“, ve světě mobilních telefonů máme něco takového za sebou. Co přišel právě iPhone, se zdá, že jsou fyzická tlačítka překonaná. Ještě před deseti lety měly například Xperie od Sony dvoustupňovou spoušť fotoaparátu, aby se zdůraznilo, že tohle je telefon hlavně na focení. Byla to však spíše výjimka, která potvrzovala pravidlo, že tlačítka jsou minulostí.
Cesta tam a zase zpátky
Pro výrobce je tak telefon bez zbytečných tlačítek levnější, jeho tělo může být odolnější proti vniknutí vody a nečistot a ovládání pomocí displeje se dá snadno přizpůsobovat. Čili samá „pozitiva a sociální jistoty“. Má to ale i jeden negativní efekt, který se objeví až s delším časovým odstupem.
Takové telefony jsou k uzoufání nudné. Pryč jsou ty doby, kdy jsme se jako novináři nadšeně mačkali celý den v autě cestou do Barcelony, abychom si tam mohli osahat nejnovější modely. Pryč jsou ty časy, kdy si na ně jdete nadšeně stoupnout do půlnoční fronty. Apple vám jen na bombastické akci oznámí, že tento iPhone má nejlepší procesor, displej a fotoaparát ze všech iPhonů, pročež je to ten nejlepší iPhone ze všech. Tečka.
I nejspíše kvůli této „nudě v Cupertinu“ začal Apple po patnácti generacích otáčet a namísto odebírání tlačítek začal nová přidávat. Nejdříve to akční, pak to pro fotoaparát. V druhém případě mu to ale moc nevyšlo. Podle nepotvrzených zpráv na čínské sociální síti Weibo (weibo.com) si u výrobce této součástky neobjednal další díly. Vzhledem k životnímu cyklu telefonů to znamená, že ho v iPhonu 17 ještě najdeme, ale pak už zamíří do zapomnění, do slepé uličky. (Více o podobě nezdařených nápadech na fzone.cz).
A důvod není překvapivý: tuto funkci prý skoro nikdo nepoužívá. Lidé jsou skoro po dvaceti letech naučení na displej, nehledě na to, že většina lidí fotí stylem „namiř, zmáčkni, zapomeň“, zatímco Camera Control je prezentována jako nezbytný doplněk pro ty, kteří na iPhone natáčejí celovečerní filmy. Toto tlačítko ale nejspíše nebude chybět ani jim.
