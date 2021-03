iPhone vydržel měsíc pod ledem. A ani Samsung se nepodařilo utopit

Fotografie: Holly Mandarich, unsplash.com

Patřím ke generaci, která má zafixované, že voda a elektronika nepatří k sobě. Dokonce ani blízko sebe. Poslední zprávy však ukazují, že voděodolnost přístrojů překonává naše zažité představy.

Co jsem jako dítě utopil vysněné digitálky a pak je náležitě obrečel, bylo mi jasné, že všichni moji další „miláčkové“ musejí zůstat v suchu. Když se pak objevily Xperie od Sony, které slibovaly ochranu před prachem a vlhkostí, bral jsem to jako výhodu, ale nikdy jsem se ji neodvážil otestovat. Bral jsem ji jako airbagy v autě, za které také připlatíte nemalou částku, přestože doufáte, že se nikdy neaktivují.

Že to bylo moudré rozhodnutí ukazuje nemálo případů, kdy se podařilo utopit „vodotěsný“ telefon. Nejvíce s tímto problémem zápasilo Sony, jehož marketingové oddělení se nechalo až příliš strhnout vodními hrátkami v bazénech, ale stejné problémy postihly i Samsung a prakticky každého, kdo si dovolil tvrdit, že jeho zařízení nějakým způsobem odolá vodě. Situace se pak ustálila na kompromisu, kdy se sice přístroj ohání IP certifikací, které však bylo dosaženo v laboratorních podmínkách, takže ji nelze vymáhat v rámci reklamačního řízení. Podle některých se tak paradoxně „utopilo“ víc telefonů než v době, kdy měly vodu zapovězenou zcela.

Vše se však vyvíjí neustále kupředu a kromě gigahertzů, gigabajtů a megapixelů se jedná i o samotnou konstrukci těla telefonů. Výsledkem jsou pak senzační zprávy, třeba jako ta, kterou přinesla kanadská televize CTV News.

Ačkoli Apple u iPhonu 11 omezuje IP68 odolnost na 2 metry nebo 30 minut, telefon z reportáže vydržel na dně zamrzlého jezera 30 dní, než jeho majitelka zorganizovala záchrannou operaci a vylovila jej za pomocí podvodní kamery a magnetu. K jejímu překvapení po umytí a vysušení fungoval, alespoň do té míry, že z něj šlo zachránit fotografie z výletu. Ještě senzačnější zprávu přinesla televize CBC, podle níž přežil stejný model telefonu pod vodou dokonce půl roku a zpátky na světlo světa se dostal jen náhodou díky potápěči, který uklízel jezero od odpadu.

Mohlo by se zdát, že iPhone 11 měl štěstí na zdařilé konstrukční řešení, ale vypadá to, že ani konkurence nespí. Kupříkladu youtuber a fotograf s přezdívkou Photo Owl, který rád pořizuje časosběrná videa zachycující zkázu potravin, se rozhodl pro extrémní test modelu Samsung Galaxy S21.

Telefon byl zapnutý a umístěný v akváriu a nabíjen bezdrátově přes stěnu nádrže. Probíhající živý přenos měl ukázat pomalou zkázu, ale dřív došla trpělivost a pokus byl ukončen. Podle informací jsou všechny systémy telefonu funkční a ten funguje jako kterýkoli jiný.

Takže...?

Samozřejmě, jedna vlaštovka jaro nedělá. Jenže na druhou stranu se zprávy o telefonech, které přežily cestu na dno jezera nebo skoro do vesmíru objevují čím dál tím častěji. Znamená to, že telefony vydrží více než dříve, alespoň co se jejich odolnosti týče? Anebo podobné úvahy znamenají, že podruhé vstoupíme do téže řeky?