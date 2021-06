14 faktů, které byste měli znát o iPhonech

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

29. června 2007. Je už jen málo dat, která jsou pro svět mobilních telefonů důležitější. V ten den se totiž začal prodávat první iPhone, který svým přístupem změnil nejenom styl samotných přístrojů, ale i způsob, jakým je využíváme. Některá fakta jsou již notoricky známá, ale mnoho dalších informací vás rozhodně překvapí.

iPhone měl být tablet

Kniha Steve Jobs od Waltera Isaacsona je zajímavým vhledem do duše génia, který zásadním způsobem proměnil svět spotřební elektroniky. Zjednodušené interpretace ukazují Jobse jako despotického vizionáře, podrobnější analýza však přiznává, že se často mýlil a produkty Applu jsou jako všechny ostatní spíše týmovou prací.

Kupříkladu úplně první nápady vedoucí k iPhonu vypadaly jako tablet, tedy spíše přenosný počítač bez klávesnice a s dotykovou obrazovkou. Takový nápad byl však natolik revoluční, že se jej nepodařilo prosadit. Hlavní prvky však byly spojeny s vlastnostmi hudebních přehrávačů iPod. Původní nápad byl využit až později, čímž vznikl iPad.

iPhone bez aplikací

Hranice mezi chytrým telefonem a počítačem se pomalu stírá a dotykové telefony neustále rostou, takže lze směr uvažování z předchozího bodu snadno pochopit. Když se však řešila softwarová výbava připravovaného telefonu, prosazoval Jobs dnes jen těžko pochopitelnou myšlenku: aplikační výbava by měla být předem daná bez možnosti ji rozšířit softwarem třetích stran.

Jeho hlavním cílem byl totiž „ultimativní uživatelský zážitek“, který by nevhodně navržené aplikace mohly pokazit. Trend nástupu chytrých telefonů byl však nevyhnutelný, a tak Jobs nakonec přistoupil na kompromis. Aplikace pro iOS jsou tak dodnes svázány mnoha pravidly a podrobovány ruční kontrole kódu, což je výrazný rozdíl oproti Androidu nebo dokonce Windows.

iPhone a LSD?

I když to oficiální životopis taktně zamlčuje, Steve Jobs vyzkoušel během svého život halucinogenní drogu známou jako diethylamid kyseliny lysergové, neboli LSD. Těžko říct, co se mu při tom honilo hlavou, jeho kolegové však popisují, že o zážitku mluvil jako o „expanzi mysli“.

Telefon s dotykovou obrazovkou

Síla Jobsových myšlenek nespočívala v nových vynálezech, ale spíše v použití stávajících zcela neotřelým způsobem. Kupříkladu spojení telefonu a dotykové obrazovky je nápad už z roku 1983, kdy takto měla fungovat koncová stanice pevné linky. Zařízení z dílny Applu se však nedostalo dál než k prototypu.

iPhone není první iPhone

Dokonce ani název iPhone není úplně originální. Telefon s tímto názvem prvně uvedla společnost InfoGear, a to už v roce 1998. Firmu později spolkl giogant Cisco, který se také s Applem o název přel. Spor však skončil mimosoudní dohodou.

Co znamená písmeno „i“?

V této souvislosti vás asi napadne, co vlastně znamená písmeno „i“ na začátku produktů Applu. Nabízí se zajímavá slovní hříčka s osobností nebo osobitostí, ale skutečnost je mnohem prozaičtější – znamená to „internet“. Dnes už jej považujeme za tak samozřejmý jako vzduch, který dýcháme, ale dříve to byl pro počítače i telefony obrovský bod zlomu.

Kódové označení projektu

Od prvních záměrů až po představení iPhonu to trvalo asi dva roky. Na rozdíl od dnešních úniků, kdy známe komplet telefon ještě před jeho představením, se Applu podařilo udržet celý počin v tajnosti. Ve firmě se o něm mluvilo jako o „Project Purple 2“.

Ohlášení iPhonu

Jakkoli můžeme technologie nebo názvy Applu považovat za neoriginální, firmě i Jobsovi nelze upřít značný marketingový talent. Ten se projevoval zejména při akcích, které spíše než jako technologické tiskové konference vypadají jako koncert populární hudby.

Událost věnována iPhonu se odehrála 9. ledna 2007. Kromě ikonického „one more thing“ tehdy Steve Jobs pronesl, že „Today, Apple is going to reinvent the phone.“ S odstupem času můžeme říci, že vůbec nepřeháněl.

Magický čas 9:41

Na spoustě produktových fotografií můžeme vidět iPhony se zamykací obrazovkou, která ukazuje čas 9:41, i když tradice velí nastavit deset minut po desáté.

Nejedná se o náhodu nebo rozmar, ale přesný plán. Když Jobs prvně ukázal lidem v sále obrázek iPhonu, chtěl, aby ukazoval přesný místní čas. To se mu skoro povedlo, ale jeho vystoupení mělo minutové zpoždění. První iPad se ale pak podařilo představit na minutu přesně v 9:41, čímž vznikla tato zajímavá tradice.

Fronty jako na banány

Další fází marketingu je přesné zahájení prodeje, obvykle o půlnoci. Za začátku to znamenalo, že se před vybranými obchody začali srocovat netrpěliví fanoušci a spořádaně stáli ve frontě.

Pro jedince, kteří zažili reálný socialismus, kdy se stály fronty na cokoli od banánů po toaletní papír, to není nic nového. Nicméně v zámoří něco takového způsobovalo poprask, zájem médií a jakousi auru výjimečnosti.

Četli jste někdy EULA?

Když pak přispěcháte domů s novým telefonem, jedním z prvních úkolů je odsouhlasení podmínek pro koncové uživatele známých jako EULA. Ruku na srdce, nečte je snad nikdo.

Velice dlouhé čtení psané kombinací právnické a technologické hantýrky není moc záživné čtivo. A to i přestože jsou v něm pasáže o jaderných, chemických nebo biologických zbraních. Nevěříte? Najděte si to.

Místo konce světa přišel vrchol

Od roku 2018 Apple nezveřejňuje počty prodaných telefonů, takže si nelze udělat kompletní obrázek. Nicméně z historie je patrné, že nejlepší rok pro iPhony byl 2012, kdy se jich prodávalo 350 tisíc každý den.

A cenu za bestseller získává...

Absolutní špičku pak zaznamenaly modely iPhone 6s a iPhone 6s Plus, kterých se za první víkend prodalo více jak 13 miliónů. To znamená 50 kusů přístrojů každou sekundu.

Kde ty iPhony jsou?

Celkové množství aktivních iPhonů se odhaduje na číslo mezi 900 miliony a jednou miliardou. Nejvíce uživatelů má (ne)překvapivě v Číně, domácí USA jsou až na druhém místě. Tam má ale absolutní tržní převahu pohybující se těsně pod 50 %.