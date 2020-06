Nejlepší smartphone bez ohledu na cenu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud nehledáte konkrétní smartphone, ale chcete vědět, na co si dát při výběru telefonu pozor, nepřehlédněte náš podrobný rozcestník a také průvodce, ve kterém upozorňujeme na základní podmínky pro bezproblémový nákup.

Nejlepší telefony bez ohledu na cenu

Na co si dát pozor?

Pohybujeme se ve vodách, kde již výrobce není kvůli ceně nucen šetřit a ruku v ruce s tím mohou vzrůstat i vaše nároky na nový telefon. Naprostou samozřejmostí je výkonný a především moderní procesor, který se soustředí i na úsporu energie. Nutným minimem jsou 4 GB operační paměti, ale nijak neobvyklé nejsou ani vyšší hodnoty, které samozřejmě spíše preferujte, výjimku tvoří snad jen produkty od Applu. Interní úložiště by mělo bezpodmínečně nabízet alespoň 128 GB, ale opět požadujte klidně i více, ideálně 256 GB. U dražších telefonů již také vyžadujte aktuální software, který je vhodné ověřit. Stejně tak i informace, zda výrobce počítá s budoucími aktualizacemi. Naštěstí platí, že u těch nejdražších telefonů je situace příznivá po dlouhou dobu.

U těch nejlepších už byste neměli oželet například zvýšenou odolnost a chtít můžete i bezdrátové nabíjení. U TOP modelů se také nejdříve projevují moderní trendy, aktuálně se týkající především neznatelných rámečků, zaujme ovšem i exkluzivní skládací konstrukce.

Výběr telefonů bez ohledu na cenu

OnePlus 8 Pro

O tom že OnePlus umí skvělé telefony není pochyb, dokazuje to i model 8 Pro, který nabízí prakticky jen to nejlepší. Tak kupříkladu 6,78" displej se 120 Hz, rozlišením 3 120 × 1 440 px a technologií AMOLED. K tomu přibalí procesor Qualcomm Snapdragon 865, až 12 GB RAM a až 256GB úložiště.

Spolehnout se můžete i na několik fotoaparátů, přičemž ten hlavní od Sony (IMX689) má 48 Mpx. Za pozornost však rozhodně stojí rozlišení ultraširokoúhlého objektivu, jenž má rovněž 48 megapixelů (Sony IMX586) a přitom si zachovává rozsah široký 120 stupňů. Samozřejmostí je pak podpora nočního režimu a ve výbavě nechybí ani trojnásobný optický teleobjektiv.

Disponuje i zvýšenou odolností viz certifikace IP68. Potěší rovněž podpora bezdrátového nabíjení o výkonu až 30 W, díky kterému lze telefon z 0 na 50 % nabít za půl hodinu. Pochopitelně nechybí ani superrychlé drátové nabíjení baterie o velmi solidní kapacitě 4 510 mAh a podpora sítí 5G.

Pokud se vám OnePlus 8 Pro líbí, pak vězte, že budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. V maximální konfiguraci vyjde na zhruba 28 tisíc korun, což je cena, kterou u svých TOP modelů nabízí i konkurence.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Chcete to nejlepší od Samsungu? Aktuálně se nabízí Galaxy S20 5G, který lze pořídit i s 16GB RAM a 512GB úložištěm za cca 43 tisíc korun. Možná by se chtělo říci, že takovou výbavu nemusí mít ani váš notebook, o to zajímavější je. Samsung nikde nešetřil. Začít můžeme 6,9" displejem Dynamic AMOLED 2X s Infinity-O výřezem a s rozlišením 3 200 × 1 440 pixelů, radost udělá i procesor Exynos 990. Největší novinkou u displeje je 120Hz obnovovací frekvence.

Galaxy S20 Ultra 5G je odolný dle certifikace IP68, nabízí baterii s kapacitou 5 000 mAh a pochopitelně i bezdrátové nabíjení. Na zádech má celkem čtyři fotoaparáty doplněné o přisvětlovací LED. Hlavní snímač má nadprůměrné rozlišení 108 megapixelů a pomocí „nonabin“ technologie skládá hned 9 pixelů do jednoho „superpixelu“, tudíž mají výsledné snímky 12Mpx rozlišení. Možná ještě větším lákadlem než 108Mpx snímač je 48Mpx teleobjektiv. Jedná se o periskop uložený na plocho, který ve skutečnosti nabízí čtyřnásobné optické přiblížení. Ve výčtu je i ultraširokoúhlý objektiv s rozlišením 12 Mpx a senzor 3D time-of-flight pro využití rozšířené reality a pořizování portrétních snímků.

Ve výbavě tak nechybí prakticky nic, konektivita je rovněž kompletní, včetně podpory 5G (jak už samotný název napovídá).

Apple iPhone 11 Pro Max

Nemáte rádi Android? Nevadí, je tu iPhone 11 Pro Max, který stále patří k tomu nejlepšímu, co si od Applu můžete dopřát, čemuž odpovídá i cena startující u základní varianty nad 30 tisíci korun.

Má 6,5palcový OLED displej s rozlišením 2 688 × 1 242 pixelů. Ano, nejde o žádné zázračné rozlišení, ovšem displej iPhonu 11 Pro Max patří k tomu nejlepšímu. Body získává za perfektní černou a skvělé pozorovací úhly. O nekompromisní výkon se stará Apple A13 Bionic, který opět patří k tomu nejlepšímu, dokonce i v přímém srovnání s novějšími kousky od konkurence. O zabezpečení pečuje Face ID, tedy rozpoznání obličeje. To stále není nejrychlejší, ale zato patří k nejbezpečnějším.

Trojice fotoaparátů na zadní straně má shodné rozlišení 12 Mpx a lze mezi nimi plynule přepínat. To oceníte i při natáčení videa, kde se Apple navíc chlubí funkcí audio zoomu. V momentě, kdy začnete scénu přibližovat, roste i hlasitost. Apple zapracoval také na nočním režimu, i za zhoršeného osvětlení lze tedy pořídit snímky prosvětlené a poměrně kvalitní. iPhonu samozřejmě nechybí bezdrátové nabíjení, kompletní konektivita, možnost placení skrze již rozšířené Apple Pay nebo třeba slušná výdrž. I při aktivním používání se můžete spolehnout až na dvoudenní výdrž. Oproti konkurenci iPhonu chybí například sítě 5G, reverzní bezdrátové nabíjení a hodil by se i menší výřez v displeji.

Samsung Galaxy Fold

Pokud chcete něco exkluzivního a váš rozpočet nemá žádné hranice, určitě doporučujeme zamyslet se i nad Samsungem Galaxy Fold. Nic originálnějšího si totiž jen tak nepořídíte. Tomu odpovídá i cena, která se u různých obchodníků pohybuje okolo hranice 46 tisíc korun, v závislosti na zvolené variantě.

Galaxy Fold je už na první pohled jiný smartphone. V zavřeném stavu určitě neohromí 4,6palcovým vnějším displejem s rozlišením 1 964 × 840 pixelů, čím by však ohromit mohl, je vnitřní ohebný displej s úhlopříčkou 7,3 palce a rozlišením 2 152 × 1 536 pixelů, stále technologie Super AMOLED.

Uvnitř nalezneme Snapdragon 855, 12 GB RAM a 512GB interní paměť. Není to tedy ten nejvýkonnější hardware, přesto se nemusíte obávat, že by vás telefon jakkoli zdržoval, právě naopak. I když je Samsung skvěle vybavený a výjimečný smartphone, je nutné mít na paměti, že telefon bude velmi náchylný na poškození, stejně tak konstrukce nemusí vyhovovat každému.

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro dáváme v našem výčtu až na konec. Ne snad proto, že by si pozornost nezasloužilo, ovšem, dle nedávných informací má tento kousek působení na tuzemském trhu spočítáno – zkrátka se neprodává tak, jak by si v Xiaomi představovali. Za zhruba 28 tisíc dostanete smartphone s 6,67" AMOLED displejem (90 Hz) a dostalo se i na 8jádrový procesor Snapdragon 865, bezdrátové nabíjení nebo baterii s kapacitou 4 500 mAh.

Hlavní fotoaparát Mi 10 Pro nabídne rozlišení 108 Mpx, sekundární fotoaparát má 20 megapixelů, je ultraširokoúhlý a dokáže pořídit 117° záběr. Zbylé dva fotoaparáty spadají do kategorie teleobjektivů. Krátký teleobjektiv s 12 megapixely dokáže dvakrát scénu bezztrátově přiblížit. Dlouhý teleobjektiv s 8 megapixely je schopný scénu bezztrátově přiblížit osmkrát a nechybí mu optická stabilizace obrazu.

V další výbavě se vyskytuje podpora sítí 5. generace, Bluetooth 5.0 nebo Wi-Fi ax. Oproti konkurenci však nenabízí Mi 10 Pro žádnou natolik exkluzivní funkci, aby ji dokázalo jednoznačně převálcovat.