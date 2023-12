Proč iPhone kromě Face ID vyžaduje i bezpečnostní kód?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokročilé rozpoznání obličeje Face ID známé především z iPhonů (najdeme jej ale rovněž v iPadech) se řadí k nejbezpečnějším způsobům, jak biometricky ověřit uživatele a na rozdíl od konvenčního 2D skenu obličeje (typického pro většinu zařízení s Androidem) nabízí nesrovnatelně vyšší úroveň bezpečnosti. Nabízí se tak otázka, proč Applu „nestačí“ pouze Face ID, když je tak bezpečné, a po uživatelích vyžaduje rovněž kód.

Jak bezpečné je Face ID?

Každý, kdo si někdy mohl Face ID vyzkoušet, jistě sám uzná, že se jedná o velmi komfortní a rychlý způsob odemknutí telefonu. V době koronavirové pandemie a vyžadování nasazených roušek sice měli nějakou dobu rozhodně snazší život majitelé smartphonů s klasickou čtečkou otisku prstů, později však Apple přišel s upravenou verzí Face ID, která si umí poradit i s nasazenou rouškou.

Dle apple.com uživatele možná překvapí, že pravděpodobnost, že by mohl někdo cizí odemknout iPhone či iPad pomocí Face ID je menší než jedna k milionu, a to za předpokladu uložení pouze jedné podoby obličeje uživatele a bez ohledu na to, zda má/nemá nasazenou roušku. Dalším bezpečnostním opatřením je pak nastavení Face ID, kdy po pěti neúspěšných pokusech o rozpoznání tváře vyžaduje zadání klasického kódu. To zároveň vysvětluje, proč Apple stále trvá na vytvoření a zadání číselného kódu, neboť se jedná o další bezpečnostní prvek a v kombinaci s Face ID je pravděpodobnost, že by někdo vypadal stejně a byl schopen zadat správný číselný kód, a dostat se tak k citlivým údajům, skutečně extrémně nízká. V jakých případech je tedy nutné zadat číselný kód?

Kdy iPhone (iPad) vyžaduje zadání číselného kódu navzdory aktivnímu Face ID?

Scénářů, kdy může iPhone či iPad požadovat zadání číselného kódu existuje hned několik, minimálně některé z nich budou uživatelům důvěrně známé. Konkrétně se jedná o tyto případy: