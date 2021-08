Brousíte si zuby na regulérní vlajkovou loď, ale nechcete se vzdát 3,5mm jacku nebo slotu pro paměťové karty? Pak je řešením Sony Xperia 1 III, která vše zmíněné nabídne a k tomu přihodí velký OLED displej bez výřezu i unikátní teleobjektiv. Čím dalším se vás pokusí tato štíhlá kráska uhranout, to odhalíme v podrobné recenzi.

Málokterý telefon dokáže vyvolat tolik emocí jako Sony Xperia 1 III. Jedni ji zbožňují, druzí se jí posmívají za několikaměsíční prodlevu mezi představením a příchodem na trh. Každopádně představuje unikátně vybavený telefon, který snoubí tradiční prvky s nejmodernějšími vychytávkami.

Sony Xperia 1 III – videorecenze

Technické parametry Sony Xperia 1 III Kompletní specifikace Konstrukce 165 × 71 × 8,2 mm , 187 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,5" (3 840 × 1 644 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 Mb/s, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost Q3 2021, 33 989 Kč

Obsah balení: nabíječka nechybí

Sony se (alespoň zatím) naštěstí neinspirovalo u Applu či Samsungu – výrobců, kteří u svých prémiových telefonů již nepřibalují napájecí adaptéry. V bílé krabičce tak najdeme kromě mobilu a nabíječky rovněž USB-C/USB-C kabel a všechny potřebné manuály, pouzdro si však musíte dokoupit.

Líbilo se nám nabíječka v balení

Konstrukční zpracování: hliník a sklo v matu

Xperii 1 III lze i tentokrát označit titulem „dlouhán“. Právě díky štíhlému „pasu“ se však zařízení příjemně drží, i když nemáte zrovna dlaně jako dřevorubec. Mobil také disponuje unikátním hardwarovým tlačítkem, o kterém si mohou ostatní výrobci nechat zdát. Řeč je samozřejmě o dvoustupňové spoušti fotoaparátu, která má ideální umístění a příjemný zdrsněný povrch. Jejím dlouhým podržením můžete navíc foťák okamžitě aktivovat. Přestože lze spoušť u většiny telefonů zastoupit kolébkou ovládání hlasitosti, mít ji k dispozici se zkrátka hodí. Méně praktické je pak bohužel dedikované tlačítko pro spuštění Google Asistenta, které v době testování nebylo možné přeprogramovat. Čtečka otisků prstů, která je zároveň vypínacím tlačítkem, je v ideální výšce a hlavně je spolehlivá, takže se mi prakticky nikdy nestalo, že by telefon přiložení prstu nerozpoznal.

Jakožto vlajková loď disponuje Xperia 1 III také prémiovými materiály, jako je hliník či sklo. V případě zad jde o Corning Gorilla Glass 6 a u displeje zase nejnovější Victus. Stejně tak nechybí hned dvě certifikace zvýšené odolnosti IP65 a IP68, samozřejmě slot, jenž je možné vytáhnout nehtem, do kterého se vejde nejen nanoSIM, ale i paměťová karta. I to je u dnešních vlajkových telefonů už poměrně velká rarita. No a když už jsme u těch odlišovacích prvků od konkurence, musím zmínit 3,5mm jack a (na poměry vlajkových telefonů s obdobně velkým displejem) i relativně nízkou hmotnost 186 gramů. Smartphone v testované fialové má praktickou matnou povrchovou úpravu, na které takřka vůbec neulpívají otisky, což je jednoznačně plus.

Líbilo se nám slot je možné vytáhnout bez speciálních nástrojů

zvýšená odolnost certifikace IP65 a IP68

praktický povrch zad

díky nízké šířce příjemně padne do ruky

dedikované tlačítko fotoaparátu

oproti konkurenci nízká hmotnost

Nelíbilo se nám tlačítko Google Asistenta nelze přeprogramovat

Displej: 4K i 120 Hz

Stejně ikonický jako vzhled telefonu je samotný displej s poměrem stran 21:9, maximálním rozlišením 1 644 × 3 840 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. NA 6,5palcovém zobrazovači si tak můžete užít neuvěřitelnou jemnost 643 pixelů na palec, pravdou však je, že obrazovka běžně využívá nižší rozlišení kvůli úspoře baterie. Vyšší obnovovací frekvenci oceníte nejen při procházení prostředím nebo skrolováním stránek, ale také během hraní her, kde máte k dispozici propracovaný herní režim. Pomocí něj si můžete vytvářet záznamy hraní, upravit výkon zařízení nebo si nastavit notifikace.

Maximální jas displeje Xperie 1 III sice nedosahuje tak úžasných hodnot jako třeba u Galaxy S21 Ultra (až 1 500 nitů), ale lidově řečeno mě nikdy nenechal ve štychu a s čitelností jsem neměl problém ani venku. Hodně uživatelů podle mě ocení také obrazovku bez průstřelů či výřezů, za jejichž absenci vděčíme rámečkům. V tom horním se dokonce ukrývá notifikační dioda, ačkoliv máte k dispozici i pěkně zpracovaný režim Always-On. O bezpečnost se stará již zmíněné sklíčko Corning Gorilla Glass Victus, tedy to nejodolnější, co výrobce momentálně nabízí.

U displeje ještě nesmím zapomenout na přítomnost tzv. režimu autora, jehož aktivací se změní nastavení barev. Jak název napovídá, režim by měl video zobrazit přesně tak, jak to zamýšleli autoři. Displej je ideální nejen pro sledování filmů, ale také k hraní her. Kvůli poměru stran 21:9 je však logicky vcelku obtížné dosáhnout bez „ručkování“ na spodní i horní stranu panelu. Naštěstí to řeší Sony některými softwarovými vychytávkami, jako je možnost stažení notifikační roletky svajpnutím dolů v místě uprostřed displeje nebo možností celé rozhraní zmenšit pro snazší ovládání jednou rukou.

Líbilo se nám bez průstřelů a výřezů

4K zobrazovací panel s podporou 120Hz obnovovací frekvence

Always-On + notifikační dioda

speciální režim autora plus široké možnosti nastavení

ochrana v podobě Corning Gorilla Glass Victus

Nelíbilo se nám maximální jas nepatří k nejvyšším

Zvuk: stereo jako samozřejmost

Jak dole, tak nahoře najdeme v rámečcích displeje ukryté hlasité reproduktory. Stereo efekt je velmi solidní, neboť oba hrají stejně hlasitě, maximální hlasitost je rovněž naprosto dostačující a k úplné dokonalosti chybí snad jen o něco výraznější basy. Kvalita reprodukce je však i tak na velmi vysoké úrovni a připočteme-li k tomu přítomnost 3,5mm jacku, řadí se Xperia 1 III mezi jedny z nejlépe vybavených vlajkových lodí v oblasti audia.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: co víc si přát?

Snapdragon 888, 256GB úložiště a 12 GB RAM podle mě vystačí snad úplně každému, zvlášť s ohledem na možnost rozšíření pomocí paměťových karet (o maximální velikosti 1 TB). Výkonu má tedy telefon dostatek jak na běžné používání, tak na hraní těch nejnáročnějších her na nejvyšší nastavení. Menší slabinou by snad mohlo být jen chlazení, kterému zkrátka dává Snapdragon 888 občas zabrat. Po několikaminutovém hraní mobilní verze Call of Duty s herním režimem upřednostňujícím výkon lze pozorovat výraznější zahřívání v oblasti fotoaparátu. Stejně tak jsem se setkal s hláškou o možném zahřívání v aplikaci pro natáčení videa Cinema Pro. Ve srovnání s ostatními telefony se Snapdragonem 888 se každopádně nejedná o žádný extrém a „teplejší záda“ mě během používání nijak neomezovala. Pokud vlastníte ovladač od herní konzole PlayStation, může být konkrétně u Call of Duty praktickým řešením spárování ovladače s telefonem, čímž získáte také výhodu oproti ostatním hráčům.

Za zmínku stojí rovněž kvalitní haptická odezva, se kterou jsem byl spokojen. Sony ani tentokrát nezapomnělo na možnost vibrování jakožto doprovodu k hudbě či filmu. Osobně jsem tuto možnost nevyužíval, ale někoho třeba zaujme.

Líbilo se nám dostatek výkonu do budoucna

podpora paměťových karet

Nelíbilo se nám při náročnějších činnostech se Xperia umí zahřát

Výdrž baterie: solidní jeden den

Baterie o kapacitě 4 500 mAh zajistí bez problémů výdrž pro celý pracovní den. Na jedno nabití s používáním aplikací, jako je Telegram, Waze, Google Chrome, Gmail, fotoaparát a další, jsem měl zpravidla aktivovaný displej po dobu 4 až 5 hodin, obvykle na vyšší jas.

Rychlost nabíjení, ačkoliv nedosahuje na přeborníky ze stáje OnePlus či jiných značek, není špatná. Za půl hodiny můžete nabít z 0 na 50 % a zhruba za jednu hodinku na 80 %. Sony také hodně dbá na životnost baterie, takže si můžete nastavit, aby se telefon nabíjel například jen do 90 % kapacity baterie. Kromě 30W drátového nabíjení (30W adaptér najdete rovnou v balení) je k dispozici bezdrátové nabíjení o výkonu 15 W a dokonce i reverzní bezdrátové nabíjení, u kterého výrobce maximální nabíjecí výkon neudává.

Líbilo se nám funkce pro péči o baterii

nabíjení výkonem 30 W a adaptér v balení

15W bezdrátové i reverzní bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám pouze průměrná výdrž

Konektivita: na co si jen vzpomenete

Výčet možností v oblasti konektivity je v tomto případě vcelku zbytečný, neboť Xperia 1 III disponuje vším, na co si jen vzpomenete. Telefonu nechybí podpora Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G (které jsem bez problémů využíval u operátora Vodafone), ale také GPS, GLONASS, Beidou, Galileo či QZSS.

Líbilo se nám konektivita bez ústupků

Fotoaparát: premiéra variabilního teleobjektivu

Hlavní inovací v oblasti hardwaru fotoaparátů je variabilní teleobjektiv umístěný jako periskop, který je na první pohled rozpoznatelný při pohledu na fotomodul. Tato novinka umožňuje přiblížení na úrovni 2,9 a 4,4násobku ohniska hlavního fotoaparátu. Jedná se přitom o 12Mpx snímač, podobně jako všechny ostatní, s výjimkou selfie kamerky.

Standardní senzor Variabilní teleobjektiv Širokoúhlý snímač Selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.7 f/2.3, f/2.8 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/1,7" 1/2,9" 1/2,6" 1/4" Velikost pixelů 1,8 µm ? µm ? µm 1,12 µm Ohnisková délka 24 mm 70, 105 mm 16 mm 24 mm Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu 82° 34/23° 124° 78° Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 8 Mpx Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Ačkoliv se jedná o první variabilní teleobjektiv svého druhu na světě, nejde podle mě o nijak obrovskou revoluci. Rozdíl mezi 2,9× a 4,4× zoomem není nijak extrémní, díky dvou ohniskovým vzdálenostem však dokáže v obou případech snímač pořídit kvalitní, barevně pěkné snímky s dostatkem detailů a bez šumu. Na rozdíl od populárních digitálních/hybridních zoomů je nutné počítat s tím, že teleobjektiv je schopný zaostřit až z určité vzdálenosti. Kladně hodnotím rovněž soulad barevného podání napříč jednotlivými fotoaparáty. V této oblasti Sony odvedlo dobou práci stejně jako u ultraširokoúhlého objektivu se 124stupňovým rozsahem, kterému nechybí autofocus, takže zastoupí i makro snímač. Snímky z něj jsou ostré a mají dostatek detailů nejen uprostřed, ale i u okrajů. Problémy jsem nezpozoroval ani v nastavení kontrastu či expozice, ačkoliv se občasně setkáte s „přepálenou“ oblohou nebo bílou barvou na černém pozadí (husky v autě).

Podobně jako ultraširokoúhlý objektiv byl i hlavní senzor převzat z předchozí generace a podává velmi slušné výsledky. Problém mu nedělá práce s expozicí, detaily, barevným podáním nebo HDR. Specialitou je pak Eye AF, které funguje nejen u lidí, ale i u zvířat. Klidně tak můžete zachytit rozběhnutého psa a telefonu mu dokáže přesně zaostřit „na oko“, díky čemuž zůstanou oči i obličej pěkně ostré.

Ze softwarového hlediska je novinkou sloučení „základní“ fotoaplikace a fotoaplikace Pro do jedné. Možnosti nastavení jsou identické s předchozí samostatně oddělenou aplikací Pro, nyní však vše najdete pod jednou střechou. Aplikace funguje rychle, včetně přepínání jednotlivých objektivů. Již v základním režimu navíc můžete měnit poměry stran (fotit třeba ve 3:2) nebo rychlost kontinuálního snímání a úroveň bokeh efektu, který telefon zvládá příkladně. V nastavení pak najdete krátký „Výukový program“, představení jednotlivých funkcí nebo možnost si zvolit úložiště dat. Posuvníků je zde nespočet (viz screenshoty) a Xperia 1 III skýtá nejširší možnosti nastavení v dedikované aplikaci. Cinema Pro pro pokročilejší natáčení videí je stále separátně (dočkáme se sloučení v budoucnu?) a obsahuje různé filtry, nastavení ostření, rozlišení, FPS (natáčet lze až ve 4K ve 120 FPS) a další. Na možnosti jsme se podrobně zaměřili v přiloženém videu.

Oblast, kde se Sony rovněž vydalo jiným směrem než konkurence, jsou noční fotografie. Při jejich pořizování nemá Xperia 1 III tendenci vše projasnit, ale spíše zachovává osvětlení odpovídající realitě. To znamená, že v temném prostředí nemusíte na fotce také kromě tmy vidět nic jiného. Výraznější prosvícení by se občas hodilo a těm, kteří o něj nestojí, zkrátka mohla být ponechána možnost jej vypnout (nebo jej nezapínat). Zázraky nečekejte ani od selfie kamerky, která je stejná již několik let a vzhledem k přítomnosti rámečků by přitom Sony mělo mít prostor k jejímu vylepšení. Navzdory nižšímu rozlišení však nefotí špatně a umí si vcelku dobře poradit s protisvětlem, možnost rozpoznání obličeje při odemknutí však nenabízí. Na ukázky videa se můžete podívat níže.

Sony Xperia 1 III 4K 24 FPS

Sony Xperia 1 III 1080p 30 FPS

Líbilo se nám barevně sladěné snímky

variabilní teleobjektiv

neskutečně široké možnosti nastavení focení/natáčení

svižná fotoaplikace

špičková funkce Eye AF

Nelíbilo se nám selfie kamerka by zasloužila inovaci

u nočních snímků by mohla existovat možnost je projasnit

Software: Android 11 s garancí minimálně dvouleté podpory

Sony Xperia 1 III běží na Androidu 11 (v době testování s červencovými bezpečnostními záplatami) a podle výrobce obdrží minimálně dvouletou softwarovou podporu, tedy i Android 13. Prostředí se od předchozí generace nijak nezměnilo, stále se jedná o rozhraní velmi blízké čistému Androidu s několika vychytávkami od Sony, mezi něž patří již krátce zmíněný herní režim, pokročilé nastavení v oblasti nabíjení, ale také rychlý přepínač dvou zároveň otevřených oken aplikací, k čemuž displej s poměrem stran 21:9 vybízí. Specialitou Sony je také vlastní hudební přehrávač s možností napojení na Disk Google. Běh telefonu je velmi svižný a ani jednou se mi nestalo, že by se prostředí zpomalilo nebo zamrzlo.

Líbilo se nám svižný chod prostředí

Nelíbilo se nám dvouletá garance nepatří k nejdelším

Zhodnocení

Sony Xperia 1 III se prokázala jako velmi schopný smartphone, který disponuje krásným 4K 120Hz displejem bez výřezu, špičkovým výkonem, stereo reproduktory s 3,5mm jackem i velmi solidní fotovýbavou. Právě to, čím se však Xperia 1 III v oblasti fotografií a videa liší od konkurence, ji (podle mého názoru) paradoxně nemusí být ku prospěchu. Většina uživatelů totiž stále preferuje maximálně jednoduchou fotoaplikaci s co nejlepšími výsledky „na automatiku“, zatímco v případě Xperie 1 III je k dosažení nejlepších výsledků a využití plného potenciálu potřeba jednotlivým nastavením alespoň trochu rozumět a uživatele by mělo bavit si s nimi hrát.

Pokud se však řadíte právě do této skupiny, nebo jen neodoláte originálnímu designu Xperií a láká vás například dvojitá certifikace zvýšené odolnosti či podpora paměťových karet, mohu vám Xperii 1 III vřele doporučit. Jedná se totiž o zajímavý telefon, který své místo na trhu rozhodně má. Ty, kteří „unikátnost“ tohoto smartphonu naplno ocení, pravděpodobně neodradí ani vysoká pořizovací cena přesahující třicet tisíc korun.

Schopným konkurentem pro Xperii 1 III je například Samsung Galaxy S21 Ultra s desetinásobným teleobjektivem, garancí delší softwarové podpory nebo podporou chytrého pera S Pen.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 Ultra 512+16 GB Rozměry 165,1 × 75,6 × 8,9 mm , 228 g Displej AMOLED, 6,8" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2100 , 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,3 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč 37 990 Kč

Apple iPhone 12 Pro Max nabízí delší výdrž než Xperia 1 III i záruku opravdu dlouhé podpory, disponuje však pouze 60Hz obrazovkou s velkým výřezem pro technologii Face ID.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB Rozměry 160,8 × 78,1 × 7,4 mm , 228 g Displej OLED, 6,7" (1 284 × 2 778 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A14 Bionic , Paměť úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 3 687 mAh 42 989 Kč 30 490 Kč

Uživatelé toužící po velkých obrazovkách mohou zvážit Xiaomi Mi 11 Ultra s povedenou fotovýbavou a sekundárním displejem na zádi. Výhodou je rovněž podpora rychlého 67W drátového i drátového nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Mi 11 Ultra 256+12 GB Rozměry 164,3 × 74,6 × 8,4 mm , 234 g Displej AMOLED, 6,81" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

