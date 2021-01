Jestli zvažujete investici do regulérní vlajkové lodi, rozhodně by vám neměla uniknout žhavá novinka Samsung Galaxy S21 Ultra. Mobil se 120Hz displejem, 5nm procesorem a také netradičním 10× teleobjektivem má mnoho co nabídnout, ale laciný rozhodně není. Je vyšší cena adekvátní výbavě a zpracování? To prozradím na řádcích níže.

Samsung Galaxy S21 Ultra je v současnosti nejlépe vybaveným smartphonem jihokorejského výrobce, který do něj implementoval technologie, jako je UWB, Wi-Fi 6e nebo teleobjektiv s takřka neuvěřitelnou ohniskovou vzdáleností 240 mm. Jak na mě „ultra-výbava“ zapůsobila během redakčního testu se dozvíte v této recenzi. Samsung Galaxy S21 Ultra – videorecenze Technické parametry Samsung Galaxy S21 Ultra 128+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 165,1 × 75,6 × 8,9 mm , 228 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,8" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Samsung Exynos 2100 , CPU: 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,3 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost leden 2021, 33 499 Kč Kde koupitSamsung Galaxy S21 Ultra 5G, 12GB/128GB, Black Koupit za 33 490 Kč na Obsah balení: pouze s kabelem Krabička Galaxy S21 Ultra je oproti balení loňského Galaxy S20 Ultra na první pohled menší a důvodem není nic jiného než chybějící napájecí adaptér. Podobně jako u Applu (nebo Xiaomi) si tak budete muset adaptér dokoupit nebo využít jiný s USB-C konektorem. Výrobce vám kromě manuálů dodá pouze nástroj pro vytažení SIM slotu a černý kabel typu USB-C/USB-C o délce 1 metru. Útěchou budiž novým majitelům možnost zakoupit originální adaptér okolo tří set korun, viz cenové srovnávače. Líbilo se nám dokoupení originálního adaptéru nevyjde příliš draho Nelíbilo se nám bez adaptéru (tento přístup však bude brzy standardem) Konstrukční zpracování: s puncem originality Nový Ultra S21 dorazil na test v černé Phantom Black, která se náramně povedla. Zařízení má matná (skleněná) záda, která decentně doplňuje lesklý rámeček z kovu. Kromě barvy jsem rovněž příznivcem nového designu modulu fotoaparátu, podle mě vypadá mnohem lépe než modul u S20 Ultra. Díky propojení modulu s rámečkem také telefon snadno odlišíte od konkurence. Během používání jsem navíc spodní hranu fotomodulu často používal jako místo, kde jsem si opřel ukazováček. Telefon se tedy podle mě i stabilněji drží, snižuje se tak riziko, že vám vypadne. Na celou obrazovku Z praktického hlediska bych rád pochválil i povrch zad, na kterém se nezachytávají otisky, či dobře dostupná boční fyzická tlačítka. Ta se nachází v ideální výšce a jsou pěkně vystouplá, takže je vždy rychle nahmatáte. Levá strana je pak zcela čistá, nahoře najdeme pouze dvojici zdířek mikrofonů a dole vše ostatní. Na uživatele zde čeká obligátní konektor USB-C, mřížka reproduktoru i slot, do něhož lze vložit dvě nanoSIM karty. Jak se na vlajkovou loď sluší a patří, neschází ani zvýšená odolnost IP68, takže se nemusíte obávat (sladké) vody, sněhu nebo prašnějšího prostředí. Galaxy S21 Ultra se drží lépe než loňský Galaxy S20 Ultra. Na závěr této kapitoly uvedu, že se Galaxy S21 Ultra drží velmi příjemně a samozřejmě působí velmi prémiově. Subjektivně se mi používá Galaxy S21 Ultra lépe než loňský Galaxy S20 Ultra, což přisuzuji o trochu menší výšce a možná i lepšímu vyvážení telefonu, přestože je hmotnost o 5 gramů vyšší. Jistě jste také slyšeli o novince týkající se podpory S Pen. Jedná se však opravdu pouze o podporu a přímo v těle zařízení chytré pero nenajdete. Výrobce pro tyto účely zhotovil speciální ochranné pouzdro, do něhož pero uschováte. To jsem však v době testování bohužel nemohl vyzkoušet, tudíž toto řešení nebudu hodnotit. Líbilo se nám prémiový a praktický design

zvýšená odolnost

telefon se pohodlně drží v ruce

nově i podpora S Pen

originální design fotomodulu