Nejlepší smartphone do 14 000 Kč

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejlepší telefony do 14 000 Kč

Na co si dát pozor?

Postupně se našimi výběry prokousáváme výše a dnes je naším limitem 14 tisíc korun. V této fázi již určitě nemusíte řešit šedý dovoz či nákup v zahraničí. V české distribuci naleznete široký výběr velmi zajímavých telefonů. Jelikož už jsme s cenou opravdu vysoko, můžete být nároční a v podstatě neslevit ze svých požadavků. Příliš se tak ani nevyplatí kupovat například rok staré špičkové modely, kterým sotva klesla cena. Lepší volbou je zbrusu nový kousek. Výjimku představují snad jen produkty Applu.

U telefonů s cenou šplhající se ke 14 tisícům korunám už můžete být nároční. Rozhodně můžete počítat s kvalitním displejem, výkonným hardwarem či velkou pamětí dosahující i více než 128 GB. Naprostou samozřejmostí musí být co nejnovější operační systém, v této kategorii určitě vyžadujte nejnovější Android 10. Často zde objevíte výběhové modely, které ještě před pár měsíci byly vlajkovými loděmi, avšak stačily již zlevnit.

Apple iPhone SE (2020)

Po delší době můžeme i v cenově dostupnějším výběru doporučit nějakou novinku od Applu. Letos jsme se dočkali druhé generace iPhonu SE, který vzhledem připomíná iPhony 8, 7 či 6. Designově tedy nepřináší žádnou revoluci, na druhou stranu je to zástupce vymírající kategorie relativně kompaktních telefonů. Displej je bohužel na dnešní poměry velmi malý a s velkými rámy okolo. Potěší vás však nový a výkonný procesor, kvalitní fotoaparát, zvýšená odolnost či bezdrátové nabíjení.

Zamrzí pak nejen zmíněný displej, ale například slabá výdrž baterie, kterou nepodpoří ani nabíjení, které patří mezi nejpomalejší mezi všemi telefony. Počítat musíte také s tím, že za 13 tisíc korun obdržíte variantu s pouze 64GB interní pamětí bez možnosti rozšíření.

Huawei P30

Za přibližně 13 tisíc korun můžete pořídit Huawei P30, tedy jen mírně odlehčenou vlajkovou loď z roku 2019. Těšit se můžete na jemný AMOLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů. Jako jeden z mála nabízí P30 ještě 3,5mm jack kromě USB-C. Radost vám udělá nejen Kirin 980 s 6GB operační pamětí, ale i 128GB úložiště. Telefon navíc velmi dobře vypadá a je nabízen hned v několika barevných variacích.

P30 nabízí také kvalitní sestavu tří fotoaparátů, mezi kterými nechybí teleobjektiv. Bohužel se někde muselo šetřit: k dispozici je jen velmi omezená zvýšená odolnost a chybí bezdrátové nabíjení. Prostředí nadstavby EMUI od Huawei může působit složitěji. Smířit se musíte též s vystupujícím modulem fotoaparátů, kvůli kterému se telefon kývá.

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Note10 Lite přináší nejen velký a kvalitní displej, ale především výhody pramenící z dotykového pera S-Pen. Počítat můžete s výkonným hardwarem, 128GB interní pamětí a dokonce i třemi zadními fotoaparáty, mezi kterými figuruje teleobjektiv i ultarširokoúhlý snímač. Za vyzdvihnutí stojí také propracované a dobře optimalizované prostředí.

Oproti dražším modelům řady Note10 se u varianty Lite za necelých 14 tisíc korun (v košíku zadejte kód SAM3300) budete muset smířit nejen s chybějícím bezdrátovým nabíjením, ale především absencí zvýšené odolnosti.

Xiaomi Mi Note 10

Možná jste v nedávné době zaznamenali první telefon se 108megapixelovým hlavním fotoaparátem a povedeným teleobjektivem. Řeč je o Xiaomi Mi Note 10, které na českém trhu seženete za necelých 13 tisíc korun, ale dokáže nalákat například i na velký a zakřivený AMOLED displej či výkonný Snapdragon 730. Při aktivním používání se budete moci spolehnout na silnou baterii a velmi rychlé nabíjení. Telefon se zcela dobije za pouhou hodinku.

Nabídne 128GB prostor, avšak pozor, paměťové karty nejsou podporovány. Stejně tak vám může chybět zvýšená odolnost či bezdrátové nabíjení, na které se bohužel nedostalo.

Realme X2 Pro

V letošních výběrech se vůbec poprvé vyskytuje značka Realme a kategorii do 14 tisíc korun zakončujeme modelem X2 Pro, který jsme vám jako redakce mobilenet.cz doporučovali v již samotné recenzi. Telefon se pyšní velmi kvalitním AMOLED displejem s 90Hz technologií a především vysoce výkonným procesorem Snapdragon 855+. Pochvalovat si budete též stereo reproduktory nebo dobrou výdrž. Nyní zpozorněte, Realme X2 Pro vás dostane rychlostí nabíjení. Z nuly do 100 % to totiž stihne za pouhou půl hodinku.

Vysoký výkon a bleskové nabíjení hravě zastíní veškerou konkurenci, což je u telefonu za necelých 12 tisíc korun velmi příjemná zpráva. Přeci jen ale budete muset překousnout několik ústupků. Tím nejvážnějším je zřejmě absence slotu pro paměťovou kartu, tudíž vám bude muset stačit 128GB úložiště. Nedostalo se pak bohužel ani na odolnost proti vodě či prachu a bezdrátové nabíjení.