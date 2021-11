Dvojice iPhonů 13 Pro letos přispěchala se 120Hz displejem a konečně přinesla i automatické ostření ultraširokoúhlého objektivu. Jak se osvědčil větší model v naší recenzi Pro Max?

Pokud jste četli některou z předchozích recenzí nových iPhonů 13, zejména pak iPhonu 13 Pro, nemůže vás největší (a zákonitě také nejdražší) z řady iPhonů 13 ničím moc překvapit. Model s přídomkem Pro Max cílí na ty nejnáročnější uživatele, kteří se nechtějí omezovat nutností častého nabíjení a také ocení obrovský displej. Jaké jsou poznatky z používání?

Apple iPhone 13 Pro Max – videorecenze

Technické parametry Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,8 × 78,1 × 7,7 mm , 238 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,7" (2 778 × 1 284 px) Fotoaparát 12 Mpx (4 032 × 3 024), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A15 Bionic , Paměť vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém iOS 15 Akumulátor 4 352 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2021, 31 990 Kč

Obsah balení: letos bez celofánu

Obsah balení zůstává naprosto identický s předchozí generací, uvnitř se tak dočkáte jen USB-C/Lightning kabelu, nástroje pro vytažení SIM slotu, povinných příruček a jediné nálepky s logem výrobce. Změna se ovšem tentokrát odehrála „na povrchu“. Místo celofánu, do kterého Apple balil krabičky předchozích iPhonů (a stále balí například nový iPad mini), krabičku jistí papírové „pojistky“, jejichž strhnutím se dostanete dovnitř. Ty zároveň indikují, že balení už někdo otevřel, ale hlavně (díky absenci plastové ochrany) šetří přírodu.

Líbilo se nám k přírodě šetrnější balení

Nelíbilo se nám strohý obsah, který je však u Applu běžný

Konstrukční zpracování: 238 gramů není pro každého

Pokud si potrpíte na zlaté šperky a zlatá je i vaše oblíbená barva, určitě vás zaujme zlatá barevná varianta, u které musím pochválit matný povrch zad, na níž je takřka nemožné zanechat ošklivě vypadající otisky, i když telefon používáte bez pouzdra. Rámečky, to je ovšem jiná písnička. Nerezová ocel je sice prémiová, ale v leštěném provedení je magnetem na otisky a upřímně doufám, že u iPhonů 14 se už konečně dočkáme i varianty s matnými rámečky i zády.

Telefon je kromě nemalých rozměrů, kvůli kterým bych jej moc nedoporučoval uživatelům s menšími dlaněmi, také opravdu těžký. 238 gramů je zkrátka cítit a jde o druhou stranu extrému oproti nesmírně lehkému iPhonu 13 mini. Na rozdíl od iPhonů 11, které se dokázaly poškrábat snad už při vytahování z krabičky, však funguje ochrana Ceramic Shield velmi dobře. Na displeji jsem tak po několikatýdenním používání nepozoroval žádné škrábance.

iPhone 13 Pro Max váží solidních 238 gramů.

Lightning Apple vymění za USB-C snad u příští generace, když jej nenasadil u iPhonů 13. Pokud máte v domácnosti hned několik Apple zařízení, asi vám přítomnost konektoru Lightning žíly netrhá, ale pokud tomu tak není, bylo by podle mého názoru mnohem praktičtější mít v telefonu USB-C. Drobným příkladem je například Apple CarPlay. Ve voze nemám USB-C, tudíž potřebuji USB-A/Lightning kabel, který se ale s telefonem nedodává (proti čemuž nic nemám). V praxi to však znamená nutnost si takovýto kabel dokoupit. Zkrátka, pokud je iPhone vašim jediným zařízením s konektorem Lightning, může to být trochu otrava. Netvrdím však, že případné dokoupení kabelu či adaptéru s UBS-C představuje velký problém, zvlášť pokud jste zainvestovali více než dvacet tisíc korun do samotného mobilu. Mít v zařízení USB-C by ale rozhodně bylo fajn.

Líbilo se nám prémiové materiály, pocit luxusu

ochrana Ceramic Shield

voděodolnost až do 6 metrů po dobu 30 minut

matná záda

praktický posuvný ovladač na boku

Nelíbilo se nám lesklé rámečky se velmi rychle ušpiní

opět bez USB-C

hmotnost může být pro někoho příliš vysoká

Displej: 120Hz paráda

Pokud vás irituje velikost Face ID, možná byste si měli pořídit právě verzi Pro Max. Velikost výřezu je pochopitelně stejná jako třeba u iPhonu 13 mini, ovšem v poměru k 6,7" Super Retina XDR displeji zkrátka vypadá menší. Odměnou za strpení výřezu Face ID vám však bude skvěle fungující rozpoznávání obličeje takřka za jakýchkoliv podmínek.

Zásadnějším vylepšením oproti loňskému modelu je podpora až 120Hz obnovovací frekvence. V případě zařízení s Androidem si ve vývojářských možnostech zapínám zobrazení obnovovací frekvence, což však u Applu nejde, takže mohu pouze odhadovat, jak se frekvence adaptivně mění. Telefon by ji měl totiž být schopen posouvat v rozmezí 10 až 120 Hz, a šetřit tak baterii. Adaptivní obnovovací frekvenci 10 až 120 Hz jsme mohli vidět například už u telefonů Samsung, z osobních zkušeností však mohu potvrdit, že na 10 Hz se frekvence nikdy nesnížila. Applu by se právě toto mohlo podařit a opravdu efektivně šetřit baterii. V nastavení displeje ostatně není žádný přepínač, který by umožňoval vynutit 60/90/120 Hz a podobně.

Obrazovka rovněž podporuje standard HDR10 nebo Dolby Vision. Mezigeneračně se mírně zlepšila i maximální svítivost, která má nově činit až 1 000 nitů. S viditelností jsem neměl problém ani u předchozí generace, tudíž nijak nepřekvapí, že ani s iPhonem 13 Pro Max nebudete mít problém si číst nebo prohlížet obsah venku na přímém světle. Velmi dobře je na tom rovněž v oblasti minimálního jasu, který nepůsobí nijak rušivě ani v zatemněném pokoji. Always-On se navzdory různým „únikům“ ani letos nekoná, osobně jej však nepoužívám ani u telefonů s Androidem, které jej podporují, takže to nepovažuji za nevýhodu.

Líbilo se nám adaptivní 120Hz obnovovací frekvence

vysoký maximální (a nízký minimální) jas

velmi jemné rozlišení

mezigeneračně menší výřez

Nelíbilo se nám někomu může chybět Always-On

Zvuk: potěší i ty nejnáročnějí

iPhony mají dlouhodobě jedny z nejlepších reproduktorů, které si můžete u smartphonů poslechnout. Jinak tomu není ani u iPhonu 13 Pro Max se stereo zvukem, který zní zkrátka špičkově. Při poslechu nechybí výraznější basy, pěkně podané výšky i středy a také velmi vysoká maximální hlasitost. Telefon tak v případě nouze klidně nahradí i méně výkonný přenosný reproduktor nebo třeba slušně hrající notebook. Na velmi vysoké úrovni je rovněž kvalita audio záznamu při natáčení videí, hlasových poznámek či v průběhu klasických hovorů.

Líbilo se nám špičkový stereo zvuk

kvalita záznamu audia

Výkon hardwaru: výkonu má na rozdávání

Srdcem nových iPhonů 13 je 5nm čipset Apple A15 Bionic, který využívá 6 jader pro CPU a 5 jader v případě GPU. Výkon je (jako každý rok) naprosto špičkový. Telefon má však nejen dostatek „hrubé síly“, ale také má povedený tepelný management, takže se zahřívá i při vyšší zátěži jen velmi sporadicky. Ačkoliv to u iPhonů nehraje příliš důležitou roli, doprovází procesor 6 GB RAM a 128GB až 1TB úložiště, ze kterého si iOS ukousne zhruba 17 GB.

Apple iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

Líbilo se nám brutální výkon na roky dopředu

dobrý tepelný management

Výdrž baterie: klidně dva dny na jedno nabití

Pravděpodobně největší předností iPhonu 13 Pro Max je (kromě již zmíněného obřího displeje bez zaoblení s velmi vysokým maximálním jasem) výdrž. Baterie s kapacitou 4 352 mAh by byla ve světě Androidů u takto drahé vlajkové lodi pravděpodobně k smíchu, v případě iPhonu 13 Pro Max však dokáže zajistit famózní výdrž. Na jedno nabití jsem telefon běžně používal dva plné dny, tedy zhruba 50 hodin. A pokud bych se opravdu snažil a jel až na doraz, pravděpodobně bych z něj ještě dalších 5 hodin „vymáčkl“. Stejně jako v minulém roce má tedy i letos model Pro Max nejlepší výdrž navzdory největšímu displeji.

Nabíjení, které jsem měřil s adaptérem o výkonu 20W, pak rovněž není nijak zvlášť pomalé, jak by se mohlo zdát. Právě Pro Max má mít nejrychlejší nabíjení s maximálním výkonem až 27 W, ale i během nabíjení zmíněným 20W adaptérem stačila necelá hodinka, abych se dostal z 0 na 80 %. A věřte mi, že s 80 % telefon zvládne jeden den, i pokud jste opravdu hodně nároční a máte zařízení neustále v ruce.

Samozřejmostí je také podpora bezdrátového nabíjení, pokud však nemáte MagSafe, tak pouze výkonem 7,5 W, což není nijak moc a vzhledem k rozměrům mobilu se vám iPhone 13 Pro Max také nemusí vejít do každé přihrádky v automobilu. V případě Hyundai Tuscon N-line, který budeme recenzovat na fdrive.cz, to ale naštěstí nebyl problém. V příští generaci bych každopádně rád viděl i reverzní bezdrátové nabíjení, které iPhony stále neumí, přitom byste si takto mohli nabít třeba AirPods.

Líbilo se nám nejdelší výdrž ze všech iPhonů 13

relativně rychlé nabití na 80 % pomocí 20W adaptéru

režim pro šetření kondice baterie

Nelíbilo se nám na nejrychleji se nabíjející smartphony ztrácí

výkon pouze 7,5 W u běžného bezdrátového nabíjení

schází podpora reverzního bezdrátového nabíjení

Konektivita: chytré 5G a detailní vyhledávání díky UWB

Konektivita letošních iPhonů je tradičně bezchybná. Nechybí podpora 5G, přičemž by mělo nově 5G připojení fungovat inteligentněji a šetřit baterku, ale také Wi-Fi 6 nebo UWB, které dokáže přesně vyhledat například klíčenku AirTag. Naprostou samozřejmostí je podpora NFC, GPS, GLONASS, BDS, QZSS nebo Galileo.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: povedená inovace

Apple u nové řady modelů Pro neotálel a nasadil trojici zcela nových senzorů od Sony, mezi nimiž najdeme kromě hlavního snímače a trojnásobného optického teleobjektivu rovněž ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením, který tak nahradí dedikovanou makro kamerku.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.5 f/1.8 f/2.8 Ohnisková délka 26 mm 13 mm 77 mm Velikost pixelů 1,9 µm 1,0 µm 1,0 µm Stabilizace optická stabilizace obrazu s posuvem snímače bez stabilizace optická stabilizace Zaostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF

Ačkoliv se nemusí snímky a obecně vzato postprocessing fotografií v podání iPhonů zavděčit každému, já osobně jsem z jejich kvality mile překvapen. Jako minulý rok i letos Apple zajistil, že budou snímky pořízené všemi fotoaparáty barevně sladěné a nedočkáme se tak toho, že by například fotografie z ultraširokoúhlého objektivu byly (výrazně) více do studena a z hlavního snímače měly zase teplý nádech. Ostatně teplejší nádech je pro iPhony typický, což je snadno viditelné například při srovnání s fotografiemi z Xperií, které obvykle fotí spíše do studenější modré.

Pokud fotíte hlavním snímačem, můžete se těšit na záběry, které oplývají líbivým barevným podáním (na můj vkus však někdy až příliš), ideálně nastaveným kontrastem i expozicí a v 99 % případů jsou zaostřené přesně tak, jak bych čekal. Detaily jsou také na velmi solidní úrovni za předpokladu, že snímek neplánujete tisknout v extra velkém formátu a nehodláte detaily zoomovat a zkoumat na velké obrazovce. Podobné zkušenosti mám i u teleobjektivu, který má vyšší ohniskovou vzdálenost i velmi slušnou clonu, takže s ním můžete vyfotit pěkné snímky za zhoršených světelných podmínek. U něj velmi dobrá schopnost zaostřit platí dvojnásobně, neboť u smartphonů s teleobjektivem se stejným ohniskem mi právě ostření z menších vzdáleností dělalo problém. Ultraširokoúhlý objektiv ve dne fotí velmi pěkně a ani v noci pravděpodobně nebudete zklamaní, i když je místy patrný šum a (jak ve dne, tak v noci) i deformace v rozích. Díky automatickému ostření jej však využijete také jako makro kamerku, kdy se dají pořídit velmi pěkné snímky a videa. Škoda jen, že o spuštění makro režimu rozhoduje telefon za vás a ve fotoaplikaci, která je extrémně svižná, není žádné dedikované tlačítko.

Pokud chcete líbivé fotky z telefonu, je iPhone 13 Pro jednou z nejlepších voleb na trhu. Fotografie sice mnohdy nebudou příliš odpovídat reálným barvám a ani nebudou při zoomování pořízených snímků na velké obrazovce tak detailní jako jsou někdy u konkurence, celkově však nabídnou ucelený mix dobře fungujícího HDR (ve většině případů), správně nastaveného kontrastu i expozice, pěkných barev a v neposlední řadě i schopnost velmi dobře zaostřit na to, co je důležité. Daleko za sebou pak nechává iPhone 13 Pro konkurenci v oblasti natáčení videa, které je opět špičkové – velmi dobře stabilizované (i správně zaostřené) a nově podporuje také vychytávky typu filmového přeostřování.

Apple iPhone 13 Pro Max Full HD 30 FPS všechny objektivy

Apple iPhone 13 Pro Max 4K 30 FPS všechny objektivy

Apple iPhone 13 Pro 1080p 30 FPS

Apple iPhone 13 Pro 1080p 30 FPS

Apple iPhone 13 Pro 1080p 30 FPS makro video

Apple iPhone 13 Pro 4K 30 FPS

Líbilo se nám nové senzory zadních fotoaparátů

ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením

konzistentní podání snímků ze všech senzorů

špičkové video

rychlá fotoaplikace

Nelíbilo se nám snímky často neodpovídají realitě (což se však od mobilu ani neočekává)

občas nižší míra detailů a horší HDR

Software: iOS 15 se vším všudy

Na téma iOS 15 a všech funkcí, které umí nebo se má brzy naučit, vás pravidelně informujeme na mobilenet.cz, proto spíš, než abych rozepisoval všechny jeho možnosti, popíšu, co jsem používal a co se mi nejvíc (ne)líbilo. První skvělou vlastností iOS 15 je celková svižnost systému, která zejména v kombinaci se 120Hz obnovovací frekvencí displeje podstatně zpříjemní používání telefonu. V iPhonu doslova nenajedete předinstalovanou aplikaci, kde byste museli zdlouhavě čekat na načítání, i aplikace třetích stran se navíc načítaly rychleji než u těch nejlépe vybavených telefonů s Androidem (konkrétně Call of Duty).

Dalším bodem, který vylepšuje uživatelský zážitek a mohl bych o něm napsat i při popisu konstrukce a zpracování, je haptická odezva, kterou Apple zkrátka zvládá nejlíp ze všech výrobců smartphonů. Na nejrůznější druhy vibrací při používání telefonu si rychle zvyknete a haptika u ostatních výrobců vám následně bude připadat přinejlepším průměrná.

Systém uživatele pečlivě informuje o tom, o jaká oprávnění aplikace žádá.

Nakonec bych rád krátce zmínil pěkně oddělenou roletku s kontrolními prvky (při posunutí prstu dolů z pravého rohu), případně seznam notifikací (při posunutí prstu dolů z levého horního rohu), automaticky generovanou knihovnu aplikací (takže nemusíte manuálně dávat aplikace stejného typu do složek), propracovaný režim soustředění nebo schopnost telefon po určitou dobu vyhledat, i když jej někdo odcizí a vypne se nebo vybije. V neposlední řadě chválím i za to, jak systém informuje uživatele o oprávněních, o které si aplikace žádá – například upozornění na to, že konkrétní aplikace bude sbírat data o uživateli i ve chvílích, kdy samotnou aplikaci nepoužívá, ale například nakupuje na internetu. Samozřejmě tato povolení nemusíte udělit, což se nelíbí Facebooku a dalším. Mezi věci, které se mi nelíbí, řadím například absenci procentuálního ukazatele nabití baterie přímo v ikonce baterie (vpravo nahoře) a pár dalších drobností spíše vizuálního rázu.

Líbilo se nám systém velmi podrobně informuje uživatele o oprávněních, o které si aplikace žádají

velmi svižný chod celého prostředí

možnost vyhledat i vypnutý či vybitý iPhone

Nelíbilo se nám chybějící ukazatel procenta baterie

Zhodnocení

Na iPhonu 13 Pro Max je spousta dalších věcí, které se mi líbí, ale nevěnoval jsem jim až takovou pozornost, ať už jde o špičkovou haptickou odezvu, zvýšenou odolnost IP68 s možností ponoření až do hloubky šesti metrů, supervýkonný procesor Apple A15 Bionic, který se nezahřívá jako Snapdragon 888, nebo praktický přepínač zvukových profilů. I tak bych ale osobně právě kvůli opravdu velkým rozměrům volil spíše iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max je každopádně povedený telefon, který je sice ukrutně drahý, ale rozhodně má co nabídnout a může vám bez problémů vydržet klidně třeba i pět let.

Konkurence

Pokud máte ale raději Android, rozhodně dejte šanci Galaxy S21 Ultra s desetinásobným optickým zoomem nebo třeba novému Pixelu 6 Pro, který má opravdu originální design.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 Ultra 512+16 GB Rozměry 165,1 × 75,6 × 8,9 mm , 228 g Displej AMOLED, 6,8" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2100 , 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,3 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč 37 990 Kč

Přejít do katalogu Google Pixel 6 Pro 512 GB Rozměry 163,9 × 75,9 × 8,9 mm , 210 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 003 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz