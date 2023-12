Podle čeho vybrat vhodný adaptér pro váš smartphone, tablet a notebook?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Problematika nabíjení, potažmo volba správného kabelu (respektive konektoru a tedy i adaptéru) se naštěstí postupem let značně zjednodušila. Naprostá většina moderních smartphonů si vystačí s UBS-C či konektorem Lightning. S příchodem iPhonů 15 vybavených právě USB-C je zřejmé, že tento konektor je jasnou volbou výrobců v tomto odvětví také do budoucna.

S nákupem nového smartphonu však zároveň s ohledem na environmentální trendy může přijít dilema související s výběrem správného adaptéru. Je pravda, že většina uživatelů již doma nějaký ten adaptér má, na druhou stranu může být osazen starším konektorem USB-A (zatímco v balení nového telefonu je kabel typu USB-C/USB-C), právě proto se rozhodnou pro nákup nového adaptéru. Podle čeho se řídit a jakým způsobem si vybrat ten nejlepší?

Výhody USB-C konektoru a adaptéru

Předpokládejme, že si koupíte nový smartphone, v jehož balení se nachází pouze USB-C/USB-C kabel, který přináší oproti kombinaci USB-C/USB-A hned několik výhod. Takovýto kabel je investicí do budoucna, neboť je všeobecný přechod na USB-C a naopak úpadek USB-A jasně patrný. Novější notebooky nemusí disponovat konektorem USB-A, zato USB-C mají vždy, rovněž novější automobilky (například Škoda či Volkswagen) již v interiéru nemají USB-A. V neposlední řadě USB-C/USB-C kabel často podporuje standard rychlého nabíjení a rychlejšího přenosu dat, což u starších UBS-C/USB-A kabelů není zcela obvyklé.

Některé výhody USB-C byly zmíněny, ale který adaptér si k němu tedy pořídit? Z výše uvedeného je jasné, že je nutné hledat adaptér s USB-C. Při nákupu vhodného adaptéru je tak sázkou na jistotou pořídit adaptér od stejného výrobce, od jakého pochází telefon. Při pořízení nového smartphonu značky Samsung je tak vhodné pořídit adaptér stejné značky, například oblíbený 25W adaptér Samsung, který má i relativně příznivou cenu v řádu nižších stokorun. 25 W na druhou stranu není příliš vysoký výkon a do budoucna může být omezující.

Jak vybrat vhodný adaptér?

Ve světě mobilního nabíjení, kde stále existuje velké množství různých nabíjecích standardů, se jeví jako nejspolehlivější volbou standard Power Delivery (USB PD či jen PD), který byste měli u nového adaptéru vyžadovat, neboť tak máte záruku toho, že s ním budete moci nabíjet nejen telefon (podporují jej iPhony, smartphony Samsung, Motorola a další), ale také další elektroniku, jako jsou tablety či notebooky. Příkladem je například 125W adaptér od Motoroly (Motorola TurboPower 125W s cenovkou zhruba 1 400 Kč), který podporuje Power Delivery a zároveň má relativně kompaktní rozměry.

Obecně platí, že se vyplatí hledat rovněž označení GaN odkazující na využití nitridu gallitého, díky němuž je možné produkovat rozměrově kompaktní adaptéry s vyšším výkonem, jež se nezahřívají ani během nabíjení velmi vysokým výkonem. 125 W (či obdobně vysoký výkon) je pak zárukou toho, že můžete rychle nabít nejen telefon (obvykle z 0 do 100 % v rámci nižších desítek minut), ale také tablet či notebook. Obecně tak platí, že je vhodné vybírat z GaN adaptérů, jež podporují standard Power Delivery a mají dostatečně vysoký výkon přesahující ideálně 100 W. S takovýmito adaptéry můžete mít jistotu, že vám zajistí rychlé nabití (u podporovaných zařízení), nezaberou příliš mnoho místa a výkon by měl být dostačující na několik příštích let.