Výběr telefonu podle konkrétních preferencí. Na co si dát pozor?

Známe to všichni. Téměř na každém kroku se nám někdo snaží vnutit konkrétní smartphone, protože je zkrátka nejlepší. I kdyby telefon perfektní opravdu byl, neznamená to, že musí být takový i pro vás. Nejde čistě jen o poměr cena/výbava, protože každý má jiné preference. Někdo chce základní tlačítkový telefon, který nabídne skvělou odezvu a vydrží týden bez nabíječky. Jiný zase prahne po odolném telefonu s moderním prostředím a kvalitním fotoaparátem. Další chce náhradu za digitální fotoaparát, přesto nechce utratit celou výplatu. Najít perfektní telefon právě je pak oříšek.

Proč? Různí prodejci sice člení svoji nabídku podle skupin, do kterých telefony spadají, málokde se ovšem dočtete, podle čeho je dobré se orientovat. Dnešní průvodce se bude snažit vysvětlit, na co si dát pozor, co hledat a podle čeho se orientovat v nejdůležitějších skupinách, které zákazníky zajímají. Rádci s konkrétními telefony pak přijdou později, stačí sledovat mobilenet.cz.