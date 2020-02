USA hází Huawei další klacky pod nohy. Snaží se zablokovat výrobu čipsetů Kirin

Americká vláda, která před pár dny již počtvrté oddálila sankce uvalené na Huawei, přišla s dalším nápadem, jak čínskému výrobci znepříjemnit život. Tentokrát se však nejedná přímo o Huawei, nýbrž o jeho dodavatele – tchajwanskou společnost TSMC, která již několik let zodpovídá za výrobu čipsetů Kirin, ale i modelů „A“ vyráběných pro Apple.

U.S. mulls cutting Huawei off from global chip suppliers, with TSMC in crosshairs https://t.co/0mVzaVmH8p pic.twitter.com/Yzrko5agrj — Reuters Tech News (@ReutersTech) February 18, 2020

Jelikož není TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) americká společnost, nevztahuje se na ni zákaz spolupráce s Huawei. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa však přišla s argumentem, že v TSMC využívají k produkci čipsetů výrobní zařízení pocházející z USA.

Teoreticky tak musí TSMC, i přesto, že není americkou společností, požádat vládu USA o udělení licence potřebné k tomu, aby mohla pro Huawei vyrábět procesory. Pokud by se TSMC novým požadavkům USA podvolila, znamenalo by to, že v podstatě žádná výrobní linka v Číně by nemohla pro Huawei cokoliv vyrábět. V menší či větší míře obsahuje pravděpodobně každá z nich nějaké zařízení pocházející ze Spojených států amerických.

Kirin 980 byl prvním 7nm čipsetem. Je vybaven celkem 6,9 miliardami tranzistorů.

Bystřejší členové americké vlády však zároveň poukazují na to, že kdyby bylo TSMC, potažmo jiné čínské výrobní společnosti, opravdu donuceno přestat vyrábět pro Huawei hardware, způsobilo by to mnohem větší újmu USA (než Huawei). Kromě ekonomického dopadu by v dlouhodobém měřítku USA přicházela o technologické inovace, což by logicky hrálo do karet Číně.

Nezbývá tak než počkat, jestli bude chtít americká vláda toto nové opatření opravdu striktně prosadit a pokud ano, zda se podaří TSMC přimět rozvázat dlouholetou spolupráci s Huawei.