USA údajně plánují přidat na černou listinu další čtyři výrobce čipů z Číny

Jak upozornily hongkongské noviny South China Morning Post, jež mimochodem vlastní společnost Alibaba Group, zdá se, že bitva mezi Spojenými státy a Huawei pokračuje. Podle aktuálních zpráv totiž Bidenova administrativa zvažuje zařazení čtyř dalších výrobců čipů z Číny, kteří jsou spojení právě s Huawei, na černou listinu. Vypadá to, že by mohlo jít o odpověď na fakt, že Čína chce z Huawei vytvořit čipového giganta.

EXCLUSIVE: The US is considering sanctioning a secretive network of chip companies linked to Huawei to curtail China's AI and semiconductor ambitions https://t.co/AhvgEhPHnV