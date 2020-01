TSMC je z 80 % připraveno na zahájení 5nm výrobního procesu

Podle agentury „Central News Agency“, na kterou odkazuje ithome.com, je tchajwanská společnost TSMC z 80 % připravena na zahájení technologicky vyspělejšího 5nm výrobního procesu. TSMC (Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company) by měla být zároveň i letos zodpovědná za výrobu nových (5nm) čipsetů Apple Bionic.

Nové čipsety mají nabídnout kromě vyššího výpočetního i grafického výkonu a vylepšené podpory umělé inteligence také optimalizovanou energetickou účinnost.

Kromě čipsetů pro Apple má však TSMC vyrábět také 5nm čipsety Kirin pro Huawei. Společnost bude navíc i nadále pokračovat ve výrobě 7nm čipsetů, po kterých se očekává vysoká poptávka i v letošním roce.

