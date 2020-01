Trump vzkazuje Applu: odemkněte iPhony zločinců, my vám pomáháme neustále

Prezident spojených států amerických, Donald Trump, se připojil k žádosti FBI a vyzval Apple, aby umožnil patřičným autoritám přístup k dvojici iPhonů, jež patřily Mohammedu Alshamranimu, který minulý měsíc zastřelil tři osoby na námořní letecké základně Pensacola.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.