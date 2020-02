Apple završí březen představením nového iPhonu, MacBooku a iPadu Pro

Německý server iphone-ticker.de, stejně jako phonandroid.com, obdržel informaci o tom, že k představení nových zařízení s logem nakousnutého jablka dojde 31. března. Mezi novinkami by neměl chybět „iPhone 9“, nová generace iPadu Pro nebo MacBook. Představení na konci března predikuje rovněž známý analytik Ming-Chi Kuo.

Výše zmíněné produkty by se následně měly dostat na trh již začátkem dubna, a to i přes to, že v Číně, kde se zařízení vyrábí, komplikuje výrobu zákeřný koronavirus. Kompaktní nástupce iPhonu SE s označením iPhone 9 by měl tak být podle informací agentury Bloomberg vyráběn v dostatečném počtu. Na trh by se měl nový iPhone podívat již 3. dubna za cenu 399 amerických dolarů (zhruba 11 tisíc korun i s daní).

Nový iPad Pro by měl přinést trojitý fotoaparát, který jsme viděli již u iPhonů 11 Pro. Pravděpodobně dojde rovněž k oznámení nového MacBooku a dokonce se spekuluje i o bezdrátové nabíjecí podložce, která má napravit pověst Applu po neúspěchu jménem AirPower.