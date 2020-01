Ve střední třídě má většina výrobců velmi široké zastoupení, což znamená zpravidla nebývale silnou konkurenci. Každý se tak snaží nějak odlišit. Huawei na to s modelem P Smart Pro jde například výsuvným čelním fotoaparátem a velkým displejem, který není zasažen průstřelem ani výřezem. Navrch přidává 128GB paměť nebo trojici zadních fotoaparátů.

Neutěšený stav svého portfólia Huawei látá zdánlivě novými modely, které však známe delší dobu pod značkou Honor. To je příklad i dnešního Huawei P Smart Pro, který jako by z oka vypadl Honoru 9X. Hlavním lákadlem zůstává velký displej bez výřezů a průstřelů, tři hlavní fotoaparáty nebo, a pro mnohé možná především, výsuvná čelní kamerka. Dokáže Huawei obstát, ačkoliv je aktuálně dražší?

Huawei P Smart Pro – videorecenze

Technické parametry Huawei P smart Pro Kompletní specifikace Konstrukce 163,1 × 77,2 × 8,8 mm , 206 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,59" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Huawei Kirin 710 , CPU: 4×2,2 GHz + 4×1,7 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 300 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 4.2, NFC: ne Operační systém Android 9.0 Navigace vestavěná GPS: ano (A-GPS), Google Mapy, elektronický kompas Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost prosinec 2019, Kč 7 360 Kč

Obsah balení

Bílá prodejní krabička je zcela standardní. Uvnitř je mobilní telefon, nezbytné návody, koncovka nabíječky, pecková sluchátka a USB kabel. Příjemným bonusem je pak ještě silikonový ochranný kryt.

Konstrukční zpracování: klasické a bytelné

Vzhledově se Huawei P Smart Pro příliš neliší od početné čínské konkurence. Nabízí se černá a světle modrá varianta, kterou jsme testovali my a která přechází až do fialového odstínu. Právě barevné provedení zadní strany je mimochodem hlavním rozdílem od Honoru 9X. Při uchopení zjistíte, že se jedná o velké a již vcelku těžké zařízení. Hmotnost přesáhla 200 gramů, avšak lze si na to zvyknout.

Jde o velké a těžké zařízení.

K alespoň částečně pohodlnému držení přispívají decentně zaoblené boky i okraje zadní strany. Výrobci se povedlo opravdu velmi dobře rozmístit ovládací prvky. Na všechny lze dobře dosáhnout, osobně si pochvaluji boční čtečku otisků prstů, která funguje naprosto ukázkově. Jde o další drobný rozdíl od Honoru 9X, který má čtečku na zadní straně. Konektory se sdružily na spodní hraně a chválíme, že kromě USB-C se dostalo i na 3,5mm jack.

Zpracování telefonu je poměrně robustní, nijak nepovrzává a na svém místě správně drží nejen slot pro karty na horní hraně, ale i modul výsuvného fotoaparátu. Čelní kamerka se dokáže rychle vysunout a v případě pádu i sama automaticky schovat. Menší problém představují lesklá záda, která se velmi špiní otisky a prachem. U telefonu střední třídy pak nepřekvapí, že nemá zvýšenou odolnost proti vodě a prachu.

Líbilo se nám bytelné zpracování

3,5mm jack

skvělá čtečka otisků prstů