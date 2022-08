Těžký život v režimu „landscape“

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Smartphony nebo tablety můžeme používat ve dvou režimech: na výšku, nebo na šířku. Lze se tak lépe přizpůsobit prováděné činnosti nebo vlastním preferencím. Alespoň teoreticky. V praxi je tato dvojakost spíše příčinou mnoha mrzení.

Před necelými dvěma lety jsem začal používat Cosmo Communicator a dodnes je mým každodenním společníkem. Nedokázal sice naplnit své ambice, nahradit smartphone a stát se primárním přístrojem, ale jako „kapesní počítač“ je to skvělá věc, kvůli které leží těžký notebook po většinu času na poličce, kde se na něj práší. Cosmo a další produkty od Planet Computers jsou však přesto i dále spíše přístroji pro znalce, dalo by se říci i „fajnšmekry“, kteří jsou ochotni kvůli jejich výjimečnosti přetrpět řadu nedostatků. Některé z nich jsou zjevné, jiné, přestože jsou systémové, vám dojdou až po mnoha měsících. A jedním z nich je tzv. režim landscape neboli na šířku. U běžného smartphonu ho nemáte potřebu nijak zvlášť využívat, kromě sledování videa. U komunikátoru je to ale nutnost a je to peklo.

Většina aplikací naprosto ignoruje fakt, že by je kdy někdo mohl používat na šířku. Prostě otočí všechno o 90 stupňů, a tím to končí – vypadá to hrozně a mnohdy to má i vliv na funkčnost, když se důležitá tlačítka schovají mimo viditelnou oblast. Takové problémy mají prakticky všichni, třeba takový Kalendář od Googlu je v landscapu nepoužitelný. A nejde jen o aplikace. Takové weby jsou dnes sice responzivní a na mobilu s nimi není problém, tedy pokud ho držíte na výšku. V opačném případě se připravte na hru na schovávanou s tlačítkem, kterým souhlasíte s cookies a bez něhož se k obsahu stránky nedostanete.

Video na výšku je zločin

Režim landscape tak po většinu času nestojí za nic. A co horšího, je to promarněná šance, jak by mohla být práce s telefonem pohodlnější a rychlejší. Dobře to ví i Google, který se tento nedostatek snaží alespoň formálně zalepit Androidem 12L. Jeho podstatou je přizpůsobení se nejen větším displejům, ale méně tradičním poměrům stran.

Tak či onak, většina lidí bude mobil používat pouze na výšku a případnou nechtěnou aktivaci funkce automatického otáčení označí tím, že se jim „zbláznil telefon“. Ostatně to ničemu nevadí, tedy až na jeden zásadní okamžik: když se tak rozhodnou natáčet video.

Přijde mi to svým způsobem trochu k smíchu. Někdo si koupí drahý telefon, o kterém jeho výrobce tvrdí, že s ním lze točit filmy, a pak všechny tyto přednosti zabije tím, že drží mobil na výšku. Vzpomínám si, jak jedna z televizí chtěla mít pořad, kam by lidé posílali vlastní videa. Jeho nedílnou součástí byla i přesvědčovací kampaň, aby lidé točili na šířku, alespoň videa pro televizi. Nezabralo to a pořad byl zanedlouho zrušen. A zkuste se dnes třeba ve zpravodajství zaměřit na to, kolik záběrů (například z války na Ukrajině) je znehodnoceno natáčením na výšku. Přitom noční záběry na ostřelované město si o širokoúhlé panorama přímo říkají.

A jak je pro dnešní dobu příznačné, mnozí se snaží dělat z nedostatku přednost. Existuje festival vertikálních filmů a dokonce existuje televizor, který se umí otočit na výšku. Protože to je zjevně jednodušší, než aby někdo při natáčení chytil telefon správně.

Obvykle se říká, že neškodí podívat se na svět z jiného úhlu. Nepovedený Android v režimu na šířku ani vertikální videa však k těmto případům rozhodně nepatří.