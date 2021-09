OK Google, udělej něco s hlasovým ovládáním v češtině. Prosím!

Fotografie: Jason Rosewell, unsplash.com

Je to paradoxní situace. Na jedné straně neustále čteme o tom, jak jsou hlasoví asistenti chytřejší a schopnější, pro českého uživatele se ale vývoj vydal úplně opačným směrem. Z relativně funkčního hlasového ovládání jsme se dostali k naprostému rozvratu, kdy na telefon nemá smysl vůbec mluvit.

Byla to jedna z mých oblíbených funkcí. Při delším podržení tlačítek na sluchátkách se v nich ozvalo pípnutí a spustilo se hlasové ovládání. Repertoár jeho znalostí je sice velmi omezený a s anglicky mluvícím Asistentem se vůbec nedá srovnávat, ale fungovalo spolehlivě. Člověk mohl vytočit číslo, zeptat se na počasí nebo přesný čas. Někdy v průběhu prázdnin jsem zjistil, že tato funkce je pryč. Dlouhý stisk nefunguje, bez ohledu na připojené zařízení nebo značku telefonu. Po delším laborování jsem zjistil, kde leží jádro pudla. Tato funkce je po některé z aktualizací aplikace Google vyhrazena pouze Asistentovi. Pokud ho máte deaktivovaného, aby se „nebil“ se starším hlasovým ovládáním, pak se nestane vůbec nic.

Abyste se nyní dostali k hlasovému ovládání, je potřeba odemknout telefon a stisknout ikonku mikrofonu ve widgetu nebo aplikaci. To ale naprosto postrádá smysl, protože pak je rychlejší provést danou akci přímo. Tato chyba ve mně zanechává pocit obzvláštní trpkosti. Je totiž vyvrcholením dlouhodobého trendu, kdy vedle sebe existují dva způsoby hlasového ovládání telefonů s Androidem. Jeden míří vzhůru ke hvězdám a druhý se válí někde v blátě. Hlasové ovládání přes sluchátka a reproduktory je totiž už několikátý způsob, který se „rozbil“. Jasně si vybavuji, jak jsem někdy před pěti lety bavil lidi na vánočním večírku posíláním textovek pouhým diktováním do hodinek, tehdy ještě s Android Wear. Tato možnost od určité aktualizace zmizela, respektive hodinky si snaží vyprosit nějaké oprávnění, které nikdy nedostanou.

Další obdobnou kapitolou je Android Auto. Dokud jsem ho používal pokoutně jako stažené „ápékáčko“, pak jsem byl k jeho nedostatkům shovívavý. Když jsem na konci roku 2020 dorazil oficiálně, člověk by čekal, že bude otázka češtiny alespoň nějak vyřešená. Android Auto je totiž na hlasové interakci z důvodů bezpečnosti přímo postaven. A realita? Když má AA dobrý den, tak nejprve s americkým přízvukem oznámí „nevím, jak vám mohu pomoci“, načež si vzpomene, že česky trochu umí a nabídne seznam cílů. Mnohdy se však neděje nic.

Copak chci tak moc?

Google paradoxně rozumí česky moc dobře. Nejenže tu máme staré hlasové ovládání, ale také aplikaci Okamžitý přepis pro neslyšící. Ta umí fantastickým způsobem zachytit diktovaný text a s pravopisem a interpunkcí si poradí lépe než leckterý rodilý Čech.

Takže by stačilo tak málo, tyto dvě funkcionality vzít a formálně je integrovat do Google Asistenta. Soudnému člověku by pak bylo zcela jasné, že to český Asistent neumí tolik jako americký Asistent. Ostatně ani nemám potřebu, aby mi prohlížel kalendář a volal mým jménem k zubaři, aby mě objednal na další prohlídku.

Možná to jako neprogramátor vidím moc jednoduše a možná by taková věc stála daleko víc úsilí, než kolik může malá a chudá česky mluvící komunita zaplatit. Ale pořád se nemůžu zbavit pocitu, že Google naši zemi nějak povýšeně přehlíží, když oficiálně nepodporuje nebo dokonce blokuje funkce, které by mohly normálně běžet. Vedle již zmiňovaného Android Auto to byly také platby chytrými hodinkami s Wear OS. Skončit nelze jinak než pesimisticky. Zatímco loni to vypadalo poměrně nadějně, letos je podobných spekulací a náznaků o poznání méně.