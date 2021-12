Apple připomíná filmařské dovednosti iPhonu 13 Pro (Max) působivými záběry

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pod vánočním stromečkem nebo v punčoše nad krbem našel nejeden člověk nový Apple iPhone 13 Pro nebo Apple iPhone 13 Pro Max. Mezi všemi těmi funkcemi, které nabízí, chce Apple co nejvíce zvýraznit jeho filmařské dovednosti – jinými slovy, mobil už není jen nouzová náhrada za videokameru, ale nástroj, s nímž se můžete pustit do profesionální tvorby, což nejlépe vystihuje reklamní fráze „Hollywood in your pocket“.

První video, které zachycuje dvojici detektivů, jak vedou konverzaci v autě, má demonstrovat schopnosti nových iPhonů inteligentně měnit bod, na který se ostří, což je běžný postup, který využívají profesionální filmaři.

Další krátké video s hororovým nádechem ukazuje strašidelnou scénu ze sklepa. Je nasnadě, že se tak snaží zdůraznit, jak si mobily poradí i s horšími světelnými podmínkami.

Poslední video se jmenuje Pavel a demonstruje schopnosti trojnásobného optického zoomu. Tento postup často používají filmaři, pokud chtějí zdůraznit některou z postav a její vnitřní rozpoložení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 13 Pro 1 TB Rozměry 146,7 × 71,5 × 7,7 mm , 203 g Displej OLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A15 Bionic , 2×3,22 GHz Paměť úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor ? mAh 44 390 Kč