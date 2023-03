Přechod na nový telefon je jednodušší než kdy dříve. Možná by neměl

Fotografie: Erik Solheim, unsplash.com

Pořídit si nový telefon je mince o dvou stranách. Radost z nového hardwaru dokáže spolehlivě zničit nutnost vše do něj instalovat, nastavovat a tak dále. Existují způsoby, jak si celou anabázi ušetřit. Ale jako vždy je za pohodlí nutné zaplatit.

Jako obvykle začneme podobenstvím z nějakého sci-fi, které se pomalu naplňuje. V jedné epizodě Černého zrcadla hlavní hrdinka upustí svůj telefon, který se rozbije. Protože je emocionálně závislá na spojení s protistranou, v návalu paniky kupuje nový telefon. Ten pak nabije a možná i synchronizuje pomocí jakési podložky, načež se ocitne přímo v hovoru, který přerušil pád na vykachlíkovanou podlahu.

Pro úplnost dodejme, že epizoda Be Right Back byla poprvé odvysílána před deseti lety. To byla doba, kdy Samsung Galaxy S4 soupeřil s iPhonem 5s a k tomu jim sekundovala Nokia Lumia 1020. Dnes by mi do diskuze mohl napsat nějaký fanoušek Applu, že to takové sci-fi není, jen si stačí koupit iPhone. A i na druhé straně barikády si můžete užít podobný komfort – jen musíte přecházet mezi telefony stejného výrobce, které se od sebe moc neliší verzí Androidu. Pak pro vás výrobce může připravit aplikaci pro snadnější přenos.

Po pár špatných zkušenostech z minula mě až překvapilo, jak moc toho Smart Switch od Samsungu zvládne. Když se po pár minutách na novém telefonu objevilo stejné rozložení domovské obrazovky se šedými ikonami, které se postupně zabarvovaly, jak telefon instaloval požadované aplikace, připadal jsem si jako v onom sci-fi, kdy se naplnilo jedno z jeho proroctví.

Teď přijde to „ale“

Pokud máte rádi sci-fi, pak víte, že má vždy dvě části. Ta první je optimistická, ukazuje města plná robotů nebo výpravy do hlubokého vesmíru. Pak se něco ošklivě zvrtne a lidi začnou oni roboti nebo mimozemšťané nevybíravě likvidovat.

Druhé dějství přenosu „vědomí“ z jednoho přístroje do druhého není tak dramatické, ale spíš nepříjemné. Logické je, že takto snadno najdu přenést například bankovní a platební aplikace, takže vás jejich obvykle složitá aktivace čeká tak jako tak. Spousta aplikací s poukazem na nestandardní způsob instalace odmítne fungovat. To zjistíte až v případě, kdy je potřebujete použít. V případě takové Lítačky je to docela pikantní. A ještě záludnější bylo, když z několika aplikací zmizela možnost použít biometrické zabezpečení. Pomohla až přeinstalace.

A to jsem dopadl ještě dobře. Někteří se po takovém procesu přenosu hlásí nestandardní fungování telefonu, jako je třeba jeho zrychlené vybíjení. A není divu: prakticky nekonečnou kombinaci nejrůznějších nastavení a aplikací je nemožné otestovat.

Někdy není od věci začít znovu

Pak nezbývá než přikročit k radikálnímu řešení, jakým je tovární nastavení a postupný ruční přenos a nastavení všeho potřebného. Pro člověka, který svůj telefon využívá naplno, je to několik dlouhých hodin úmorného nastavování. Na druhou stranu se tak vyhnete případným potížím, v telefonu vám zůstane jen to opravdu důležité a perfektně se seznámíte se samotným telefonem i jeho nastavením. Někdy není od věci začít znova a s čistým stolem.