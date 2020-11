Vertifilms 2020: 3. ročník festivalu vertikálních filmů odstartoval 1. listopadu

Fotografie: Vertifilms

Vertikální filmový festival VERTIFILMS je zpět se svým 3. ročníkem, který se kvůli mimořádné situaci odehraje online. Oslavuje filmy a obsah vytvořený speciálně pro obrazovky mobilních telefonů. Do soutěže Tall Idea Prague bylo celosvětově přihlášeno několik set vertikálních filmů z 29 zemí včetně USA, Mexika, Itálie, Francie, Velké Británie a Německa.

Oficiální zahajovací ceremoniál se uskuteční 1. listopadu a výběr stovky filmů bude k dispozici online po dobu 30 dnů. Členy mezinárodní poroty soutěže VERTIFILMS 2020 jsou: režisérka pracující s novými technologiemi L. Michelle Salvantová (USA), filmový režisér Jacob Salzberg (USA) a kreativní ředitel agentury BBDO a tvůrce vertikálního obsahu Tay Guan Hin (Singapur). Vítězové budou vyhlášeni 15. listopadu. Poprvé budou diváci také hlasovat v soutěži o nejlepší vertikální film Best of Vertifilms 2020 by Red Bull.

Ředitel festivalu Kryštof Šafer dodává: „Letos jsme kvůli pandemii koronaviru museli festival přesunout online. Již potřetí představujeme nejlepší vertikální díla z celého světa. Kromě toho od 10. listopadu máme industry sekci nazvanou „Pocket Conference“, která obsahuje krátké vertikální prezentace různých globálních řečníků k tomuto tématu. Člen poroty a spolupořadatel festivalu Tay Guan Hin ze Singapuru, který festivalu dodal zajímavý asijsko-pacifický přesah, a já jsme vybrali nejlepší vertikální řečníky, kteří vás budou inspirovat jak vytvořit poutavější vertikální obsah.“

První ročník Pocket Conference představí to nejlepší ze současné vertikální tvorby z celého světa. Uveden bude oceňovaný velkorozpočtový snímek Apple Stuntman, který v devíti minutách přináší příběh filmového kaskadéra cestujícího časem. Jeho tvůrci Adam Alshin a Paul Wysoca z agentury MediaArts se podělí o to, jak tato myšlenka vznikla, a o jejich zážitky z příprav a tvorby filmu.

Walter Woodman, Patrick Cederberg, Matthew Hornick a Greg Francis ze společnosti shy kids se podělí o to, jak byl v Austrálii vytvořen vůbec první vertikální komediální seriál Content. Společnost Australian Broadcasting Corporation (ABC) spustila tento seriál na YouTube, Twitteru, Facebooku a Instagramu. Vertikální televizní show nominovaná na Emmy 2020 se odehrává na obrazovce telefonu rádoby influencerky.

Tay Guan Hin z BBDO tvoří vertikální obsah pro světové značky Nestle Kit Kat, Unilever, CIMB nebo VISA. Na Vertifilms představí konkrétní příklady, jak vytvořit poutavý příběh tak, aby vyhovoval současnému mobilnímu chování spotřebitele.

Dále vystoupí Lucille Mariová z technologické firmy Wildmoka Auto ReZone ™, která transformuje automaticky horizontální obsah do vertikálního formátu v reálném čase. Režisérka L. Michelle Salvantová, která pracuje na projektu imerzivního deníku "Life Film Immersive Journaling Experience", popíše, jak strávila rok s brýlemi od Snapchatu. Mezinárodně oceňovaný režisér a producent Adnaan Wasey, který tvoří obsah pro Snapchat, Twitch, PBS, a The New York Times pohovoří o obrazové gramatice vertikálního formátu a o tom, které příběhy fungují ve vertikálním formátu na sociálních sítích.

Třetí ročník festivalu vertikálních filmů Vertifilms se bude konat na webu www.vertifilms.com od 1. listopadu 2020 12:00 SEČ do 30. listopadu 2020. Zaregistrujte se na www.vertifilms.com.

Partnery akce jsou Red Bull a Hlavní město Praha.