Brzy kvůli těm všem algoritmům nebudeme věřit vlastním očím

Fotografie: Apple

V USA probíhá soud s mladíkem, který měl při loňských nepokojích zastřelit několik lidí. Protože existuje řada záznamů jeho počínání, měl se spor přenést do jiné roviny, ale paradoxně se tak zatím nestalo. Soudce totiž zapochyboval o tom, jestli může věřit tomu, co vidí na iPadu. Zní to jako úsměvná historka, která má však mnohem hlubší kořeny a podtext.

Případ Kyla Rittenhouse patří mezi ty ostře sledované a jestli bude někdy Netflix připravovat pokračování skvělého dokumentu Trial by Media, tento v něm určitě nebude chybět. Je to ten druh procesu, kdy si nejste jisti, jestli jde ještě o skutečnost, nebo už o vizi hollywoodských scénáristů, a to včetně bizarních momentů. Jeden takový nastal v okamžiku, kdy se měl soudce seznámit se záznamem inkriminovaného okamžiku. Chtěl tak učinit na iPadu a aby si danou situaci přiblížil, použil klasické gesto „pinch-to-zoom“. I proti tomu se ozvala obhajoba, s následujícím tvrzením: „iPady, které vyrábí společnost Apple, v sobě mají umělou inteligenci, která umožňuje trojrozměrné a logaritmické zobrazení věcí. iPad používá umělou inteligenci nebo logaritmy k vytvoření toho, co se podle nich děje. Takže ve skutečnosti nejde o vylepšené video, ale o programování, které vytváří to, co si myslí, že tam je, nikoli to, co tam nutně je," tvrdil právník.

Vzhledem k tomu, že obhájce si skutečně popletl slova algoritmus a logaritmus (podle theverge.com to udělal několikrát, takže nešlo o přeřeknutí) by se taková námitka dala okamžitě smést ze stolu. Nicméně soudce vyhlásil přestávku, během níž se zřejmě snažil ověřit pravdivost takového tvrzení. Ať už bylo jeho zjištění jakékoli, nakonec se rozhodl iPad odložit a na video se podívat na PC s Windows ve své pracovně. Zda tam zoomoval není jasné.

Věříte svému iPadu? Vážně?

Zní to jako anekdotická historka o starším člověku, který nezvládl držet krok s rychlým tempem doby. Jenže si zkuste hypoteticky představit, že vám jako znalcům moderní elektroniky onen soudce zavolá a zeptá se vás na názor. Řeknete mu, že je to nesmysl? A to i přestože jste neviděli zdrojové kódy daného přehrávače a asi je ani nikdy neuvidíte, protože Apple je jedna velká černá skříňka? A i když víte, že co s fotografiemi dokáže v reálném čase třeba takový Pixel 6? A že má Apple pověst firmy, pro níž je naprosto příznačné předělávání věcí tak, aby vypadaly co nejlépe?

Po chvilce uvažování najednou nevypadají tito dva právníci jako naprostí hlupáci, soudce mohl naopak udělat dobře, že se snaží pochybovat o všem možném. Zvláště pak v době, která je plná fakenews a deepfake.

Můžete namítnout, že se vás něco takového netýká. Opak je pravdou – snaha něco vylepšovat je lidem vlastní, stejně tak technice, kterou tvoří. Třeba takové kopírky od Xeroxu se svého času snažily hezky tisknout i horší dokumenty, ale pletly si u toho podobně vypadající číslice. A takových případů bychom našli spousty. Stroje tak své tvůrce dostihly poměrně rychle – minimálně v tom ohledu, že si stejně jako u lidí nemůžeme být jisti tím, co skutečně viděly.