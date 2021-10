Sony experimentuje s foťákem a iPhone SE 3 se blíží – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nejžhavější novinku si pro nás tento týden přichystalo Sony, ale nové spekulace ukazují na plánovaný levný iPhone a nakonec se podíváme na stav pokrytí pražského metra signálem. Vítejte u mNews.

Sony Xperia Pro-I pro fotografy

Sony evidentně příliš netrápí jeho pozice uvadající hvězdy, kdy sice představuje špičkové telefony, ale nikdo je nekupuje. Místo aby se snažila zapůsobit na masy, ještě více se soustředí na úzkoprofilová zařízení pro profesionály. Důkazem je novinka Xperia Pro-I, která vychází z povedené Xperie 1 Mark III, akorát na záda přidává nový palcový snímač, který je například i v kompaktním fotoaparátu Sony RX100 VII. I když pro kvalitu snímků je důležitý i objektiv, který má zmíněný kompakt nesrovnatelně větší. Telefon má také proměnnou clonu a na záda si dokonce můžete připnout dokoupitelný displej sloužící jako hledáček pro vlogování. Celá tato sranda vás vyjde v přepočtu na necelých 50 tisíc korun a je otázka, komu je vlastně zařízení určeno.

iPhone SE 3 již na jaře

Poslední spekulace k chystanému modelu iPhone SE 3 ukazují na možné představení již na jaře roku 2022. Konstrukce by měla tentokrát vycházet z modelu XR, což znamená nárůst velikosti, a hlavně odstranění tlačítka i rámečků na přední straně. Zastánci původního designu tak budou mít nadobro smůlu. Zároveň by se mělo jednat o poslední model, ve kterém ještě Apple využije LCD displej. Tak uvidíme, kam se nejdostupnější iPhone posune.

Motorola vrátí hodinky

Ikonické kruhové hodinky od Motoroly se pravděpodobně již brzy vrátí na trh. Alespoň to naznačují poslední plány, které lákají na elegantní vzhled. Moto Watch 100 však mají zaujmout i cenou, přítomností GPS nebo základní odolností proti vodě. Výroba má začít již v listopadu a během příštího roku se máme dočkat vybavenějších modelů. Zároveň ale není jisté, zda operačním systémem bude Wear OS od Google.

Linka A hlásí hotové pokrytí

Pokud často cestujete po lince A v pražském metru, Dopravní podnik pro vás má dobrou zprávu. Po celé trase je dostupný signál LTE a dokonce i 5G. Jedinou výjimkou je stanice Jiřího z Poděbrad, ve které se nejprve musí dokončit probíhající modernizace. Připomínám, že pro kompletní pokrytí pražského metra ještě zbývá dokončit práce na pěti stanicích v linkách B a C. I to by se ale mělo stihnout do konce roku.

Zkuste mi poradit, kdo by si podle vás onu novou Xperii Pro měl koupit? Já totiž vážně nevím.