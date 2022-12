Sony posílá Android 13 na tři své telefony

Sony oznámilo, že uvolňuje Android 13 pro modely Sony Xperia 1 III, Sony Xperia 5 III a Sony Xperia Pro-I. Modely Xperia 1 III a Xperia 5 III byly oznámeny loni v dubnu s operačním systémem Android 11 a na začátku letošního roku získaly aktualizaci na Android 12. Model Xperia Pro-I, představený loni v říjnu, byl rovněž vybaven systémem Android 11.

We're introducing the Android 13 update with the latest features to Xperia 1 III, 5 III and Xperia PRO-I.#Sony #Xperia #SonyXperia #Xperia1III #Xperia5III #XperiaPROI #Android13