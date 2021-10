Sony Xperia Pro-I je kompaktní fotoaparát se špičkovým telefonem navíc

Fotografie: Sony

Sony dnes v ranních hodinách prezentovalo očekávanou novinku, která má způsobit minimálně menší revoluci ve fotografování mobilním telefonem. Výsledkem je oficiálně představená Xperia Pro-I, kde „I“ v názvu neznamená římskou jedničku, ale zkratku pro Imaging.

Od Sony se jedná o vůbec první mobilní telefon, který se dostane mimo Japonsko a pochlubí se 1,0" snímačem. Výrobce totiž použil snímač z oblíbeného kompaktního fotoaparátu RX100 VII a umístil jej do těla mobilního telefonu. Sony však dodává, že přeci jen muselo dojít k jistému optimalizování zmíněného snímače a Xperia Pro-I využívá velkou část jeho možností. Rozlišení snímače činí 12 megapixelů a velikost každého pixelu 2,4 mikrometru. Pixely jsou například o 20 % větší než u iPhonu 13 Pro Max. Díky velikostí senzoru 1/1,0" se Xperii Pro-I podařilo překonat jinak kralující Xiaomi Mi 11 Ultra.

Japonský výrobce si dále připravil 24mm objektiv Zeiss, který se může pochlubit proměnnou clonou. Tu bude moci uživatel nastavovat od f/2.0 až po f/4.0. Od hlavního fotoaparátu budou tak zákonitě očekávány skvělé výsledky, avšak je nasnadě, že Sony bude cílit na zkušené uživatele, kteří dokáží vše patřičně nastavit.

Hlavní fotoaparát je vybaven profesionálním automatickým ostřením na jakékoliv oči v reálném čase. V praxi to znamená, že u lidí i zvířat dokáže Xperia Pro-I ostřit díky 315 bodům na 90 % plochy záběru při fotografování i záznamu videa. Na pravém boku zařízení se nachází hned dvě dedikované klávesy pro ovládání fotoaparátů. Velká a se speciálním povrchem umožňuje ovládat spoušť, a to samozřejmě se dvěma polohami. Vedle je menší kruhové tlačítko, které uživatele přenese do aplikace Videography Pro, kde je možné velmi podrobně měnit nastavení záznamu videa, například vyvážení bílé, expozici či ostření.

Kromě špičkového hlavního fotoaparátu je Xperia Pro-I vybavena ještě dalšími dvěma objektivy se shodným 12megapixelovým rozlišením. Jedná se o ultraširokoúhlý snímač se světelností f/2.2 a teleobjektiv se světelností f/2.4 a možností dvojnásobného bezztrátového zoomu. Je škoda, že Sony nenasadilo ještě lepší periskopový objektiv.

Novinka je také připravena pořizovat kvalitní video. Dovolí natáčet do 4K se 120 snímky za vteřinu, díky čemuž vzniknou vysoce kvalitní 5krát zpomalená videa. V Sony myslí i na dnešní trend vlogů a k Xperii Pro-I půjde připojit speciální 3,5" displej, který se přichytí k zadní straně mobilu. Díky tomu budete mít přehled, co natáčíte i při využívání kvalitního hlavního snímače.

Jistě vás zajímá i další výbava, té telefonní části nové Xperie Pro-I. Ani zde výrobce nijak nešetřil, ale překvapení nečekejte. Hardware plně pochází ze současné vlajkové lodi firmy, Xperie 1 III. Můžete se tak těšit na 6,5" OLED displej se 4K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí či výkonný Snapdragon 888 s 12GB operační pamětí. Vhod přijde standardní 512GB úložiště a podpora paměťových karet. Novinka je nadále odolná vůči prachu a vodě se stupněm krytí IP68. Zachována zůstala i baterie s kapacitou 4 500 mAh a podporou 30W drátového nabíjení.

Sony Xperia Pro-I rozhodně nebude telefonem (nebo fotoaparátem?) pro každého. Naznačuje to jak cena, tak dostupnost. Prodej má být zahájen během prosince v Německu, Francii, Velké Británii, Nizozemsku a ve skandinávských zemích. Cena je stanovena na 1 779 eur, což je v přepočtu zhruba 46 tisíc korun. Pakliže budete chtít i vlog displej, připravte si ještě 199 eur (přibližně 5 tisíc korun) a k tomu 89 eur (2 300 Kč) za potřebný držák. Plně vybavená a na vše připravená Xperia Pro-I vás tak klidně může přijít i na více než 50 tisíc korun.

Doplňkový displej s 3,5" úhlopříčkou pro snadno natáčení vlogů