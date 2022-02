Xperia Pro-I v akci! Jak fotí nejdražší telefon od Sony s ultimátní fotovýbavou?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V současnosti nejdražší smartphone výrobce Sony, model Xperia Pro-I, láká zejména na špičkovou fotovýbavu, které jednoznačně vévodí hlavní snímač (typu 1") s PDAF ostřením a světelností f/2.0 + f/4.0 v doprovodu ultraširokoúhlého objektivu s Dual Pixel PDAF ostřením a 2× teleobjektivem. Kromě samotného hardwaru se však Sony Xperia Pro-I (v jejímž balení ještě stále najdete napájecí adaptér, viz naše první dojmy) chlubí také trojicí pokročilých foto/video aplikací, a to Videography Pro, Cinematography Pro a samozřejmě také Photography Pro.

Standardní senzor 2× teleobjektiv Širokoúhlý snímač Selfie kamerka Světelnost objektivu f/2.0 – 4.0 f/2.4 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače typu 1/1" 1/2,9" 1/2,55" 1/4" Velikost pixelů 2,4 µm ? µm ? µm 1,12 µm Ohnisková délka 24 mm 50 mm 16 mm 24 mm Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu ?° ?° 124° 78° Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 8 Mpx Ostření PDAF (315 bodů) PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Ještě než se pustíme do bližší analýzy speciálních funkcí Xperie Pro-I, připravili jsme si pro vás první ukázku snímků pořízených „na automatiku“, což je v tomto případě režim Basic v aplikaci Photography Pro, který nastaví vše důležité za uživatele, tomu tak stačí jen zmáčknout spoušť (v případě Xperie Pro-I doslova, neboť fyzickou dedikovanou spouští disponuje). Jak novinka fotí v tomto režimu, se můžete podívat na přiložených fotografiích. Do komentářů nám nezapomeňte napsat, co na fotografie pořízené Xperií Pro-I říkáte.