Velké srovnání tarifů pro seniory: který operátor má ten nejvýhodnější?

Fotografie: Imagen (Google)

Nedávno jsme vám přinesli článek zaměřený na dětské tarify, na druhém konci spektra pak logicky najdeme seniory, kteří se historicky mohli také těšit zvýhodněným nabídkám ze strany operátorů. Jaká je aktuální situace a který operátor z trojice Vodafone, T-Mobile a O2 jim nabídne nejlepší podmínky?

Vodafone

Vodafone na svých stránkách prezentuje dvě nabídky přímo šité na míru seniorům: předplacenou kartu a tarif. Zatímco u předplacené karty se mohou senioři spolehnout na neomezené volání pouze v síti Vodafone, přičemž minuta volání do jiných sítí je vyjde na 4,5 Kč a SMS na 1,9 Kč, u druhé možnosti, tj. seniorského tarifu, je čeká neomezené volání a posílání SMS do všech sítí a 3 GB dat. V případě předplacené karty pak mohou získat odměnu za pravidelné dobíjení v podobě kreditu navíc, u tarifu zase slevu 500 Kč na vybraná zařízení. Vodafone takto na svých stránkách prezentuje například možnost pořízení Nokie 225 4G se slevou 500 Kč, která tak vyjde na 380 Kč.

Níže v podmínkách se pak dočteme, že tarif je bez závazku a samozřejmostí je i podpora roamingu, i když operátor doporučuje si nejprve zkontrolovat, že je tato služba aktivní.

Ceny jsou nastaveny relativně přívětivě a Vodafone je nutné pochválit za to, že jako jediný vůbec má nabídku vyloženě pro seniory. Za tarif si účtuje 380 Kč měsíčně, za předplacenou kartu pak 90 Kč (měsíčně).

T-Mobile

V případě magentového operátora T-Mobile i nadále platí, že vyloženě seniorský tarif nenabízí, ačkoliv disponuje na svém webu dedikovanou stránkou přímo pro seniory. Zde pak prezentuje jako zajímavou volbu pro seniory v únoru představený tarif s 5 GB dat, 150 volnými minutami a 150 SMS, v obou případech do všech sítí. Navíc nechybí služba Pořád online, která i po vyčerpání dat zajistí rychlost až 256 kb/s, což stačí na textovou komunikaci nebo například kontrolu jízdního řádu.

Dle stránek je tarif dostupný jen do 30. dubna 2025, avšak v minulosti se již termín „expirace“ této nabídky posunul. Tarif je bez závazků a může být zajímavý pro ty, kteří ocení pro mnoho (mnohdy technologicky méně náročných) uživatelů již slušnou porci dat a naopak nevyužijí příliš SMS, avšak volání by v kontextu průměrného seniora mohlo být limitující. Zájemce měsíčně vyjde na 335 Kč.

O2

Operátor O2 rovněž vyloženě tarifem pro seniory nedisponuje, jako ideální volbu však prezentuje tarif NEO Modrý, který nabídne neomezené volání i SMS do všech sítí a také 4 GB dat. Za tento tarif, který na svých stránkách opakovaně označuje termínem „levný“, si nicméně účtuje 599 Kč měsíčně, případně 499 Kč při využití slevy O2 Spolu.

Výhodou tohoto tarifu je možnost 3 dnů dat naplno (měsíčně) a v případě kombinace více služeb také sleva Unity. Jako takovou ji však dle podmínek operátora nelze využít na samotný tarif, neboť je nutné měsíčně platit alespoň částku 600 Kč, tedy jen o korunu více, než kolik stojí právě NEO Modrý, zároveň je podmínkou vlastnictví účtu u Air Bank a jeho používání. Na slevu by však bylo možné případně dosáhnout s tarifem NEO Bronzový s 12 GB dat a cenou 749 Kč měsíčně, po odečtení slevy Unity tedy za 449 Kč měsíčně.

Zhodnocení

I v tomto výběru hodnotíme nabídku operátora Vodafone jako nejzajímavější, a to nejen proto, že jako jediný nabízí speciální tarif/předplacenou kartu vyloženě pro seniory, ale i kvůli celkovému poměru výkon/cena. V každém případě však vždy záleží na konkrétních požadavcích zákazníka. Pokud tráví většinu času v dosahu Wi-Fi sítě a rád telefonuje bez jakéhokoliv omezení, 3 GB dat by mu mimo domov mohly vystačit.

Pro ty, kteří naopak netelefonují až tak často, ale ocenili by o 2 GB dat více, by mohla být zajímavější nabídka operátora T-Mobile za sympatických 335 Kč měsíčně. Ti, kteří vyžadují co nejvíce dat, by mohla oslovit nabídka operátora O2 v podobě tarifu NEO Bronzový, avšak pouze za předpokladu, že mohou uplatnit slevu 300 Kč. Pomineme-li možnost získat slevu, doporučili bychom zvážit spíše nabídky Vodafonu a operátora T-Mobile.