Zatímco se většina mobilních výrobců žene za co nejvyšším počtem megapixelů a úpravou algoritmů, které uměle vylepší výslednou podobu fotek, Sony přineslo na trh Xperii Pro-I zaměřenou na uživatele libující si v manuálním nastavení. Novinka přitom nabízí i několik dalších vychytávek v čele se senzorem typu 1". Jak se nová Xperia osvědčila v redakčním testu?

Sony Xperia Pro-I – videorecenze

Technické parametry Sony Xperia Pro-I Kompletní specifikace Konstrukce 166 × 72 × 8,9 mm , 211 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,5" (3 840 × 1 644 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost leden 2022, 46 990 Kč

Obsah balení: tady je svět ještě v pořádku

Balení Xperie Pro-I ukrývá kromě telefonu samotného také 30W napájecí adaptér kompaktních rozměrů včetně moderního kabelu USB-C/USB-C, který poslouží k přenosu dat i napájení. Na rozdíl od iPhonů či vlajkových smartphonů Samsung tak v balení nechybí nic podstatného a zákazníci nemusí adaptér samostatně dokupovat.

Líbilo se nám včetně adaptéru

Konstrukční zpracování: připravena do práce

Štíhlé boky, displej s rámečky, notifikační dioda a 3,5mm jack. To vše jsou dobře známé poznávací znaky novodobých Xperií, model Pro-I však podle mě posouvá design na novou, ještě vyšší úroveň. Černé elegantní tělo totiž hned na první pohled rozeznáte od ostatních Xperií podle stylových drážek na bocích, díky kterým mobil vypadá nejen skvěle a patřičně originálně, ale rovněž se velmi pohodlně drží. Ještě zajímavější je pak sestava tlačítek a dalších prvků, kde najdeme dvoustupňovou spoušť fotoaparátu, dedikované tlačítko pro spuštění aplikace pro natáčení videa, bleskurychlou kapacitní čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku, kolébku hlasitosti, hybridní slot pro dvojici SIM (či kombinaci SIM a paměťové karty), 3,5mm jack, USB-C a nakonec otvor pro poutko na ruku. Výčet je tedy opravdu dlouhý a Xperia Pro-I je připravena snad na všechny možné scénáře.

Když se k výše uvedenému přidá zvýšená odolnost s dvojicí certifikací IP65 a IP68, máte v ruce univerzálně vybavený telefon. Tradičně se mi také líbí, že slot pro SIM a paměťovou kartu lze vytáhnout za pomoci nehtu, není tak potřeba žádný speciální nástroj, který nemusí být vždy po ruce. Lze tedy zpracování Xperie Pro-I vůbec něco vytknout? Vylepšit by si podle mého názoru zasloužila dedikovaná spoušť fotoaparátu, která je až přehnaně citlivá a často se mi stávalo, že jsem nechtěně aktivoval fotoaparát. Jinak si však nemám na co stěžovat a kvalita zpracování odpovídá vyšší pořizovací ceně.

Líbilo se nám originální design

dvojí certifikace zvýšené odolnosti

slot, který lze vysunout bez použití speciálního nástroje

dedikované tlačítko pro fotoaparát

otvor pro poutko

pohodlně se drží

Nelíbilo se nám spoušť fotoaparátu je až zbytečně citlivá

Displej: OLED s extrémní jemností

Jako tradičně budu pět chválu i na displej, který nehyzdí jakékoliv výřezy ani průstřely a namísto toho spoléhá na klasické rámečky nahoře a dole, jejichž přítomnost však má své opodstatnění. Výrobce do nich vměstnal hlasité reproduktory, ale také notifikační diodu jako alternativu k podporovanému režimu Always-On. Nejvíc jsem si však užíval kvalit samotného OLED displeje s uhlopříčkou 6,5", který umí vykreslit fantastickou jemnost 643 pixelů na palec, má 120 Hz a díky poměru stran je jako stvořený ke sledování obsahu z Netflixu. Zatímco maximální možné rozlišení ve většině případů nevyužijete, každý jistě ocení ochranné sklo Gorilla Glass Victus či pokročilé možnosti nastavení barev. K dispozici je také speciální Režim autora, který je kompatibilní s barevnou škálou BT.2020. Problém jsem nepozoroval ani v oblasti maximálního jasu (telefon jsem venku používal v převážně zamračeném počasí), při přímém srovnání s Galaxy S22 Ultra však maximální jas Xperie Pro-I rozhodně není až tak oslnivý (a to doslova).

Líbilo se nám extrémní jemnost displeje

bez průstřelů a výřezů

notifikační dioda jako alternativa k Always-On

ochrana Gorilla Glass Victus

poměr stran ideální ke sledování obsahu z Netflixu a dalších

Nelíbilo se nám maximální jas se neřadí k nejvyšším na trhu

Zvuk: prostě paráda

Do rámečků se vměstnaly špičkově hrající reproduktory směřující k uživateli, které mají velmi vysokou maximální hlasitost i pěkné náznaky basů. V případě zájmu lze poslech hudby či sledování filmu doplnit o vibrování do rytmu, které může být podle mého názoru (ve vybraných případech) zajímavým vjemem při sledování filmu. Raritou je rovněž 3,5mm jack na horní straně se speciálním zesilovačem, který zprostředkuje velmi kvalitní zvuk a v případě potřeby si do něj můžete připojit například i mikrofon. Sony do telefonů stále přidává vlastní aplikaci Hudba, kterou lze spárovat s Google Drive a obsahuje rychlý odkaz na Spotify. V telefonu také najdete odkaz na tříměsíční zkušební verzi aplikace Tidal, která nabízí streamovanou hudbu ve velmi vysoké kvalitě a obsahuje i skladby 360 Reality Audio.

Líbilo se nám špičkové hlasité reproduktory

vysoce kvalitní 3,5mm výstup

pěkně zpracovaná aplikace Hudba

Výkon hardwaru: pro náročné hráče i fotografy

Xperia Pro-I je osazena 5nm procesorem Snapdragon 888, který nabízí dostatečný výkon pro rychlé zpracování fotografií a videa. Telefon však poslouží také jako velmi výkonný herní telefon díky 12 GB RAM a 512GB úložišti, které můžete rozšířit o paměťovou kartu o maximální velikosti 1 TB. Celkem tak mohou mít majitelé k dispozici až 1,5 TB, což by mělo stačit i těm, kteří budou často natáčet 4K videa. Běžnou vlastností použitého procesoru je bohužel také zahřívání, které se nevyhnulo ani Xperii Pro-I a při delším hraní náročnějších her či natáčení již zmíněného videa ve vysokém rozlišení, si jistě všimnete teplejšího povrchu zad.

Líbilo se nám obrovské kombinované úložiště (až 1,5 TB)

vysoký výkon

Nelíbilo se nám vyšší zahřívání spojené se Snapdragonem 888

Výdrž baterie: jednodenní mobil

Pokud budete Xperii Pro-I používat primárně jako telefon, na kterém budete surfovat na internetu, řešit hovory, chatovat apod., dostanete se zhruba na jeden den na nabití. Při plném nasazení, tedy například záznamu 4K videa a trávení více času v dedikovaných foto/video aplikacích však počítejte s tím, že procenta baterie klesají poměrně rychle a Xperii Pro-I není problém vybít třeba i za 5 hodin (ostatně jako každý telefon). Naštěstí lze 4 500mAh baterii také relativně rychle nabít, ačkoliv se k těm nejrychleji se nabíjejícím telefonům na trhu neřadí. V balení dodávaným 30W adaptérem jsem se dostal z 0 na 60 % zhruba za půl hodiny, za hodinu (celkového času) jsem měl nabito na 80 % a 100 % smartphone ukazoval celkem po hodině a půl. Zklamáním je pro mě absence bezdrátového nabíjení, které by u smartphonu dané třídy scházet nemělo.

Líbilo se nám slušná jednodenní výdrž při běžném používání

relativně svižné nabití z 0 do 60 %

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

rychlost nabíjení se neřadí k nejvyšším

Konektivita: vše potřebné

Z konektivity nabízí Xperia Pro-I vše důležité, tedy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS i Galileo. Ve výbavě nechybí samozřejmě ani NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování a 5G.

Líbilo se nám vše důležité

Fotoaparát a speciální příslušenství: velký senzor i vloggovací displej

Brutální výkon Snapdragonu 888 přijde vhod i při focení/natáčení videa, kde mu dopomáhá i obrazový procesor Bionz X, který umožňuje sekvenční snímání rychlostí až 20 snímků za sekundu. V kombinaci s hlavním 12Mpx senzorem typu 1" a extrémně spolehlivým PDAF ostřením, které pokryje až 90 % záběru, se mohou uživatelé těšit na pekelně rychlé a přesné ostření i další vychytávky z fotoaparátů řady Alpha, jako je sledování pohybujících se objektů v reálném čase či oblíbené zaostření na oko (funguje u lidí i zvířat). V tomto ohledu se jedná o vskutku špičkový fotomobil, který nemá konkurenci.

Standardní senzor 2× teleobjektiv Širokoúhlý snímač Selfie kamerka Světelnost objektivu f/2.0 – 4.0 f/2.4 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače typu 1/1" 1/2,9" 1/2,55" 1/4" Velikost pixelů 2,4 µm ? µm ? µm 1,12 µm Ohnisková délka 24 mm 50 mm 16 mm 24 mm Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu ?° ?° 124° 78° Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 8 Mpx Ostření PDAF (315 bodů) PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Co se týče možností nastavení, jsou k dispozice celkem tři aplikace (Cinema Pro, Video Pro a Photography Pro), které kromě základního režimu Basic (který byl u starších Xperií samostatnou fotoaplikací) nabízí celou řadu režimů (viz videorecenze) pro nejrůznější situace. Uživatelé si tak mají možnost nastavit vše, co je jen fyzicky možné, a to včetně clony u hlavního snímače (f/2.0 či f/4.0). Diskutovaný je samozřejmě také hlavní fotoaparát se senzorem typu 1", který (jak už bylo mnohokrát napsáno) nevyužívá plochu celého jednoho palce, přesto jsou však jednotlivé pixely zásadně větší (konkrétně 2,4 µm) než u většiny konkurence, která se na vyšší velikost jednotlivých pixelů dostává obvykle skládáním více pixelů do jednoho „superpixelu“. Tuto výhodu oceníte, budete-li si detailně prohlížet kresbu na první pohled méně viditelných detailů, například větví stromů, které jsou krásně vykreslené do posledního detailu, zatímco u jiných vlajkových telefonů se jedná o jakousi digitálně doostřenou změť čar.

Dále najdeme ve výbavě 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv s ostřením Dual Pixel PDAF, který zastoupí i makro senzor a dvojnásobný teleobjektiv, u něhož mě překvapilo, že výrobce nenasadil variabilní teleobjektiv z Xperie 1 III. Snímky z těchto senzorů jsou za solidních světelných podmínek povedené, mají dostatek detailů, správně nastavenou expozici a obvykle i slušně fungující HDR či barevnost podobnou záběrům z hlavního snímače (ačkoliv se konkrétně ultraširokoúhlý objektiv a hlavní fotoaparát barevným podáním mírně liší). Hlavním lákadlem Xperie Pro-I je však pochopitelně primární senzor, který dokáže zprostředkovat snímky plné detailů a s pěkným barevným podáním poměrně dobře odpovídajícím realitě. Na kvalitu snímků a videa z Xperie chystáme samostatný obsah, v němž se podrobněji zaměříme i na video.

Specialitou Xperie Pro-I je rovněž bohaté příslušenství, mezi které se řadí tripod (zároveň držák) s dálkovým ovládáním, jenž se velmi pohodlně drží a je napájen baterií CR2032. Více mě však zaujal vloggovací monitor, díky kterému se můžete natáčet na zadní senzory v té nejvyšší možné kvalitě a přitom mít pod kontrolou, jestli jste v obraze, více viz videorecenze.

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

hlavní snímač zachytí nevídané množství detailů

bohaté příslušenství

ultraširokoúhlý objektiv poslouží i jako makro

Software: čistý Android od Sony

Sony Xperia Pro-I dorazila na test s Androidem 11 a bohužel také poměrně zastaralými listopadovými bezpečnostními záplatami. Z hlediska uživatelského rozhraní klasicky převažuje „custom“ Android doplněný o lehkou nadstavbu od Sony, která přináší například aplikaci Vylepšení her s možností záznamu hraní nebo již zmíněné aplikace Hudba. Chod systému je pěkně svižný a během používání jsem se nesetkal s žádnými bugy. Po softwarové stránce jsou asi největší vychytávkou smartphonu již zmíněné aplikace pro natáčení videa a focení.

Líbilo se nám svižný chod

Nelíbilo se nám stále Android 11 s listopadovými bezpečnostními záplatami

Zhodnocení

Xperia Pro-I je splněným snem všech milovníků fotografií a videa, kteří chtějí mít maximální kontrolu při natáčení videa/pořizování snímků a popravdě jim asi žádný jiný telefon na trhu nenabídne tolik možností nastavení. Jedná se tak o vskutku unikátní mobil (jak výbavou, tak cenou), který se nedá „zaškatulkovat“ do určité kategorie, protože představuje samostatnou třídu zařízení sám o sobě. Xperia Pro-I cílí na (podle mého názoru) relativně malý okruh uživatelů, kteří všechny pokročilé možnosti nastavení, vyspělého hlavního snímače i bohatého příslušenství ocení a hlavně využijí. Méně pak zaujme ty, kteří chtějí mít zkrátka jen možnost mobil bezmyšlenkovitě vytáhnout z kapsy, zmáčknout spoušť a pořídit pěkný snímek, a těch je většina.

Pominu-li foto/video speciality Xperie Pro-I, musím pochválit špičkový displej, dílenské zpracování i více než dostačující výkon. Prostor pro zlepšení naopak vidím v oblasti podpory bezdrátového nabíjení či rychlosti nabíjení.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz