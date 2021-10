Apple iPhone SE 3 dorazí na jaře a uzavře éru LCD displejů

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Spekulace o nových iPhonech se objevují v průběhu celého roku. Výjimkou není ani to, že se hovoří o nástupci současného iPhonu SE (2020). Server news.mydrivers.com nyní přišel s informacemi, že by Apple mohl zkrátit dobu mezi vydáváním odlehčených modelů SE a další model by mohl dorazit již během jara 2022.

Prozatím se novince říká Apple iPhone SE 3 a mělo by se jednat o poslední model, u kterého Apple použije obyčejný LCD displej. Dojde také ke změně vzhledu. Design má dle současných informací vycházet z iPhonu XR. To mimochodem znamená větší displej a již žádné tlačítko pod displejem, tedy ani klasické Touch ID pod zobrazovačem. Čtečka otisků prstů by však chybět neměla, výrobce by ji měl zkusit umístit na bok.

Poslední informace zmiňují nasazení procesoru Apple A15 Bionic a také podporu 5G, což zejména v příštím roce již bude nutnost. Cenově by se měl Apple iPhone SE 3 pohybovat kolem 11 tisíc korun za základní verzi se 128GB pamětí.