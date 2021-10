Zelená linka pražského metra je ode dneška téměř kompletně pokryta LTE i 5G

Fotografie: Petr Hejna, DPP

Díky spolupráci DPP, konsorcia operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic) a společnosti CETIN je od úterý 26. října 2021 vysokorychlostní sítí LTE i 5G pokryt i poslední úsek linky A, tj. stanice Skalka a Depo Hostivař a oba traťové tunely mezi stanicemi. Cestující na zelené lince tak mohou telefonovat či datovat v celém úseku od Nemocnice Motol po Depo Hostivař. Jedinou výjimku tvoří samotná stanice Jiřího z Poděbrad, do které se LTE síť dostane po dokončení modernizace a vybudování výtahů.

ZELENÁ LINKA A PRAŽSKÉHO METRA JE KOMPLETNĚ POKRYTA SÍTÍ LTE

K úplnému pokrytí pražského metra signálem LTE zbývá 5 stanic: Střížkov, Prosek, Letňany na lince C, Rajská zahrada a Černý most na lince B. V další fázi bude dokončeno pokrytí linky C, operátoři v současnosti pracují už na Střížkově a Proseku, a jako poslední zůstane linka B. Realizace je předpokládána do konce letošního roku.

180 minut na práci

Veškeré práce na výstavbě LTE sítě probíhají pouze během pravidelných nočních výluk metra, které trvají přibližně tři hodiny. Instalace nicméně neprobíhají každou noc. Přednost před nimi mají rekonstrukce, opravy stanic či tunelů a veškeré činnosti nezbytné pro zachování plné provozuschopnosti metra. Pro umístění vyzařovacího kabelu je nejdříve potřeba do stěn tunelu metra navrtat plastové úchytky, u kterých naproti kovovým nehrozí riziko rušení signálu.

2 748 metrů mezi stanicemi

Rychlost osazování tunelu metra sítí LTE záleží na jeho délce. Nejkratší úsek mezi Muzeem a Hlavním nádraží měří 425 metrů a naopak nejdelší s délkou 2 748 metrů spojuje Nádraží Holešovice a Kobylisy. Na instalacích se v přepravní výluce podílí až 70 techniků. Na výstavbu LTE sítě v jedné stanici je potřeba minimálně 50 hodin, pokrytí tunelu mezi dvěma stanicemi v obou směrech zabere přibližně 2 měsíce. Kompletního pokrytí má být dosaženo ještě letos.