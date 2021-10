Motorola hlásí návrat. Chystá chytré hodinky Moto Watch 100

Fotografie: Motorola

Motorola spojila své síly s eBuyNow a již v únoru pro své investory prezentovala plány na vydání chytrých hodinek. Nyní byly skrze globenewswire.com představeny konkrétnější informace o chytrých hodinkách Moto Watch 100.

Motorola Moto Watch 100

Ačkoliv mají mířit do segmentu cenově dostupných hodinek, mají lákat na prémiový vzhled a kruhové tvary, jak naznačují uniklé vizuály. V tuto chvíli není zřejmé, co vše budou Moto Watch 100 umět. Otazníky dokonce visí i nad operačním systémem, kdy nevíme, zda bude nasazen nějak proprietární, nebo padne volba na WearOS od Googlu. Hodinky budou mít klasickou odolnost do 5 ATM a GPS. Na podrobnější informace bychom však neměli čekat přehnaně dlouho, neboť již během listopadu se má rozběhnout výroba.

Spekuluje se, že během příštího roku dorazí i modely Moto Watch 100S a Moto Watch 200, avšak ty již mají zamířit minimálně do střední třídy a nabídnout výbavu pro náročnější uživatele.