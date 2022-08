Ožívají spekulace o Apple Watch se satelitním připojením

Fotografie: Filip Brož, mobilenet.cz

Spekulace o tom, že by iPhony mohly podporovat satelitní připojení, se objevily už před rokem. Tehdy se taková myšlenka zdála velice odvážná. Satelitní telefony sice existují, ale jen těžko si lze představit, že byste s elegantním iPhonem používali obří externí anténu, třebaže jako volitelné příslušenství.

Analytik Ming Kuo ale nebyl ve své loňské předpovědi úplně mimo. Něco v této oblasti se skutečně chystá, což naznačila na začátku srpna snaha Starlinku o změnu licencovaných pásem tohoto satelitního komunikačního systému. Na konci srpna se ukázalo proč. Společnosti Starlink a americký T-Mobile oficiálně ohlásily spolupráci, jejíž cílem by měl být dostupný satelitní internet i v klasicky nepokrytých oblastech, kterých je i ve vyspělém světě stále hodně. Současné mobily se přitom nijak nemusejí vylepšovat nebo měnit, kvalitní spojení zajistí větší antény nové generace satelitů Starlink, jejichž antény by mohly dosáhnout velikosti až 6 metrů. Rychlost pokrytí sice bude stačit jen na základní úkony, ale to bude obrovské plus, hlavně pak v nouzových situacích.

A právě tady je Apple pozadu za konkurencí. Jeho hodinky sice už zachránily bezpočet životů, ale už se nikdo nechlubí tím, že se musejí nacházet v pokryté oblasti, což může být při sportovních aktivitách problém. A chystané Apple Watch Pro míří svou odolností právě na tento druh extrémních sportovců, a to jak zvýšenou odolností, tak i výdrží. Nicméně konkurenční Garmin, který v této oblasti dominuje, má eso v rukávu. Satelitní komunikátor InReach dokáže zprostředkovat obousměrnou textovou komunikaci v případě nouze po celém světě. Po propojení s hodinkami tak dokáže například detekovat nehodu a informovat o ní bez ohledu na to, kde k incidentu došlo.

Nicméně je zde problém, že Apple se zde nejspíše neobejde bez spolupráce s mobilními operátory. A to je podle theverge.com důvod, proč se chystaná generace hodinek Pro, která by se měla ukázat už začátkem září, nejspíše satelitním připojením chlubit nebude. Není ale vyloučené, že bude obsahovat potřebný hardware, který bude aktivován později.