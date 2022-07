Apple si patentoval komunikační systém pro záchranáře

Fotografie: Connor Betts, unsplash.com

Na stránkách amerického patentového úřadu (uspto.gov) se objevil další z mnoha zajímavých patentů Applu, který by tato společnost mohlo v budoucnu přetvořit na praktickou technologii, jež by v tomto případě mohla i zachraňovat lidské životy.

Když se váš telefon nepřipojí k síti, je to obvyklé mrzuté. Pro hasiče a záchranáře a policisty to však může být otázka života a smrti. Mají sice vlastní systémy založené na krátkovlnných vysílačkách, ale bez mobilních telefonů se při řešení situace také neobejdou. V místě jejich zásahů však nemusí být signál. Plné pokrytí USA není samozřejmé jako v Evropě, signál mnohdy není ani ve velkých městech, logicky chybí v podzemí anebo když je kvůli pohromám přerušena infrastruktura.

To vše by chtěl Apple obejít tak, že naučí iPhony sdílet mezi sebou připojení k síti. Technologie by fungovala podobně jako běžné sdílení internetového připojení přes funkci hotspot. Jeden ze členů týmu, který by měl připojení k síti, by jej pak mohl zprostředkovat ostatním přes Wi-Fi. Apple dokonce tvrdí, že použití tzv. Proximity Services je v některých ohledech výhodnější než připojení skrze přístupový bod. Dokáže lépe využít šířku pásma, může být rychlejší a energeticky méně náročné. Další využití technologie by spočívalo v tom, že by spolu vybrané iPhony komunikovaly napřímo, i když by nebyl dostupný žádný operátor.