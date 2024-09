Apple Watch 10: nejtenčí, s největším displejem a taky v titanu

Fotografie: Apple

Desátá verze hodinek Apple Watch vylepšuje hlavně displej. Má o 40 % jasnější širokoúhlý OLED displej, který je větší než displej hodinek Apple Watch Ultra. To samozřejmě umožní, aby se na něj vešlo více textu, nebo aby byl text větší a lépe čitelnější. Snadnější je také zadávání textu na dotykové klávesnici.

Apple Watch Series 10 se také chlubí tím, že jsou nejtenčí, a to konkrétně 9,7 mm. Lehce byl přepracován design pouzdra, který má kulatější rohy a celkově je příjemnější na dlouhodobé nošení. Tomu také napomáhá kovová zadní část.

Další hardwarovým vylepšením je nový systém reproduktoru, který se musel vejít do tenčího těla, ale dává lepší výsledky i při hovoru v hlučném prostředí. Rychlejší je také nabíjení, které za 30 minut udělá 80 %.

Zatímco jsme u předchozích řad byli zvyklí na levnější materiály, nyní základní hliníkovou verzi doplňuje ušlechtilý titan, který je ale rovněž recyklovaný a získaný s důrazem na ochranu životního prostředí.

Povinným meziročním vylepšení je pak nový čip, zde je to konkrétně S10. Jeho vylepšený neural engine by měl lépe zaznamenávat a vyhodnocovat situace, jako jsou autonehody nebo náhlé pády. Co je však mezi zdravotními funkcemi novinkou, je detekce tzv. spánkové apnoe. Je to stav, kdy člověk během spánku přestane na dlouhé sekundy dýchat. Takový stav ovlivňuje nejen únavu a náladu během následujícího dne, ale i dlouhodobé zdraví. Apple slibuje, že tato detekce bude schválená úřady ve více než 150 zemích, a to včetně Evropy. V případě podezření vás hodinky pošlou ke konzultaci za lékařem.

Na prezentaci padly dvě základní částky, a to 399 a 499 dolarů za GPS a celulární verzi. A po chvíli čekaní známe i oficiální české ceny, které začínají na 11 490 Kč.