Kdy se představí nové iPhony 14? Údajně již 7. září

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pomalu končí letní prázdniny a září v mobilním světě zpravidla patří Applu. Nejinak tomu bude letos. Oficiálně ještě nic potvrzeno není, avšak bloomberg.com přinesl informaci, že letos Apple nové iPhony 14 představí již 7. září, což je mimochodem za necelé tři týdny.

Možný termín představení má dokazovat i to, že některým zaměstnancům prodejen bylo údajně řečeno, aby se připravili na uvedení nového produktu 16. září. Mimochodem to by tedy měl být termín zahájení prodeje, doufejme, že i v případě českého trhu.

Letos se očekává představení v součtu čtyř nových iPhonů: 14, 14 Max, 14 Pro a 14 Pro Max. Ve výbavě variant Pro se mají objevit kvalitnější AMOLED panely či funkce Always-On. Dojde například i na více operační paměti a inovovaný procesor. Celkově se očekává, že rozdíly mezi klasickými a Pro variantami budou tentokrát větší.