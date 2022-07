Chris Evans a jeho iPhone, díl druhý

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Začátkem léta na sebe upoutal nezvyklou pozornost hollywoodský herec Chris Evans, když se na sociální síti pochlubil s výměnou starého iPhonu za nový. To by samo o sobě nebylo tak zajímavé, kdyby telefonem, se kterým se hvězda jen těžko loučila, nebyl osm let starý iPhone 6.

Spoustu lidí určitě napadlo, jak se tento příběh vyvine. Mnozí lidé mají obvyklou averzi k novinkám, kvůli čemuž lpějí na starých a osvědčených řešeních. To se ale často změní v případě, kdy vyzkoušejí něco nového. To ale není případ Chrise Evanse, což poměrně jasně vyjádřil v rozhovoru pro magazín Collider.

Vedle chybějícího tlačítka se velkým problémem stala také hmotnost novinky, kterou je nejspíše Apple iPhone 12 Pro. „Mám pocit, že můj nový telefon je příliš těžký. Vím, že to ze mě dělá nejstaršího dinosaura na světě, ale problém je v tom, že... Je přímo tady. Možná říkám nesmysly. Protože když ho držím, podpírám ho malíčkem a připadá mi příliš těžký. Je moc těžký,“ komentuje svůj nový přístroj herec a ukazuje, jak si nárůst hmotnosti o 46 gramů vynutil změnu úchopu telefonu tak, aby byl bezpečný.

Také si musíte podpírat telefon malíčkem?

Chris Evans je přitom ten poslední, kdo by si na takový problém měl stěžovat. Je vysoký 183 centimetrů a váží 85 kilogramů – díky své dobré fyzické kondici je často obsazován do rolí akčních superhrdinů. Ikonická je pro něj role Kapitána Ameriky, pro kterou je typický štít. Tato filmová rekvizita přitom vážila necelých 6 kilogramů, aby pohyb s ní působil autenticky. Herec také odmítá návrhy na to, aby si pořídil některý z modelů s přídomkem SE. Nejlepší by podle něj bylo, kdyby mohl mít svůj starý iPhone s moderní výbavou. To se však v dohledné době jen tak nestane.