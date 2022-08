Satelitní internet přes Starlink by mohl fungovat i na smartphonech

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Agentura FCC (Federální komise Spojených států amerických pro komunikaci) obdržela žádost společnosti SpaceX která by ráda přidala frekvenci 2 GHz do licencovaných pásem systému Starlink. Podle spaceexplored.com by se mohlo jednat o indicii, že bude internet skrze Starlink dostupný i pro běžné uživatele smartphonů a jiných mobilních zařízení.

SpaceX má momentálně na oběžné dráze zhruba 2 500 aktivních satelitů, přičemž satelitní internetové připojení využívá zhruba půl milionu zákazníků. Dostupné je kromě stacionárních scénářů také pro dopravní prostředky či vyloženě pro lodě. Spuštění a licencování frekvence 2 GHz by znamenalo, že bude signál méně náchylný k rušení jinými objekty, a frekvence by se tak byla schopna lépe dostat k menším zařízením, jako jsou právě smartphony.

Spolupráce SpaceX a Applu by se jevila jako vcelku logické vyústění.

První žádost u FCC zaznamenal pcmag.com, který rovněž upozorňuje na to, že SpaceX nedávno odkoupil společnost Swarm provozující nanosatelitovou technologii pro IoT zařízení. Pro funkční připojení Starlink satelitů by pak měly být doplněny současné satelity o nové moduly. Kromě toho by Starlink také zákazníkům nabízel „malá přenosné zařízení“, dost možná ve formě donglu, pro připojení na Zemi.

Již v roce 2019 bylo přitom Markem Gurmanem z agentury Bloomberg vyzrazeno, že by Apple rád zprostředkoval svým uživatelům také možnost satelitního spojení. Spolupráce SpaceX a Applu by se tak jevila jako vcelku logické vyústění tohoto úsilí. Pokud však Starlink začne nabízet mobilní připojení pro smartphony, bude pravděpodobně dostupné také pro zařízení s Androidem.