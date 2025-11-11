Mobilní Starlink od SpaceX rozšiřuje pokrytí na Apple Watch v Kanadě a Japonsku

Satelitní internetová divize SpaceX, Starlink, zaznamenala další rozšíření svých mobilních služeb. Původně navržený pro přímé připojení k mobilním telefonům, nyní Starlink umožňuje připojení také pro chytré hodinky Apple Watch. Tato novinka je aktuálně dostupná ve spolupráci s lokálními operátory v Japonsku a rovněž v Kanadě.
V Japonsku oznámil operátor KDDI (viz blog.google) prostřednictvím své bezdrátové služby Au, že nyní podporuje připojení tří nejnovějších modelů chytrých hodinek Apple Watch. Jde o modely Watch Ultra 3, Watch 11 a Watch SE 3. Služba satelitního připojení je však přístupná pouze zákazníkům, kteří si zakoupí model Apple Watch s možností eSIM a aktivují si službu Au’s Starlink Direct. Důležité je, že tato satelitní podpora momentálně umožňuje pouze odesílání a přijímání textových zpráv prostřednictvím aplikace Zprávy na Apple Watch.
Obdobné kroky podniká i kanadský partner SpaceX, společnost Rogers Communications, která taktéž přidala podporu pro Apple Watch. V Kanadě je mobilní Starlink navíc dostupný jako bezplatná beta verze pro všechny kanadské uživatele.
Toto rozšiřování naznačuje, že systém mobilního Starlinku je schopen vysílat data i na menší nositelná zařízení, nejen na mobilní telefony. Zpráva vyvolala spekulace, že by podobnou funkci mohl brzy zavést i americký partner SpaceX, T-Mobile. Tato vymoženost umožní většímu počtu majitelů Apple Watch zůstat ve spojení i v místech s absencí mobilního signálu, kterých na území USA není zrovna málo. V současné době je satelitní konektivita pro nouzové volání standardně integrována pouze v modelu Apple Watch Ultra 3.
Z dlouhodobého hlediska by tato technologie mohla hrát ještě významnější roli v produktech Apple, zejména s ohledem na spekulace o tom, že Globalstar by mohl být odprodán firmě SpaceX.