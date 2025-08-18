Kdy můžeme očekávat designové změny u Apple Watch? Zřejmě už v příštím roce

Podle nejnovějších spekulací z tchajwanského dodavatelského řetězce, které přinesl DigiTimes (viz digitimes.com), by se minimálně jeden z modelů Apple Watch, který se má objevit v roce 2026, měl dočkat „významného redesignu“. Tyto změny se údajně dotknou vnějšího vzhledu a technologického vybavení.
Zásadní novinkou má být integrace osmi senzorů, které budou uspořádány do kruhového obrazce a viditelné skrz skleněný kryt na spodní straně hodinek. Tato zpráva se shoduje s dřívějšími úniky informací o údajném prototypu Apple Watch Series 10. Pokud by se tato spekulace potvrdila, šlo by o logický krok ve strategii Applu zaměřit se na pokročilé zdravotní funkce, jako je například měření krevního tlaku. Ačkoliv se o této funkci mluví již delší dobu, její vývoj je stále náročný a není jasné, kdy se dostane na trh. Z těchto důvodů nelze říci, že se například objeví v generaci Apple Watch 11, která má být odhalena už příští měsíc.
Starší spekulace od Marka Gurmana, které zmiňuje server Macrumors (viz macrumors.com) naznačují, že by se Apple mohl vrátit k dřívějším spekulacím o tenčím pouzdru hodinek a inovativním magnetickém systému uchycení řemínků, který se v minulosti neuskutečnil. Veškeré informace je však nezbytné brát s rezervou, neboť nebyly nijak oficiálně potvrzeny. Ledacos však může naznačit již zmíněné září letošního roku a možný příchod Apple Watch 11.