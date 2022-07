Extrémní sportovní hodinky od Applu by mohly mít větší obrazovku a kovové pouzdro

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

I když se nás Apple snaží pomocí reklam přesvědčit, že jeho hodinky snesou i drsnější zacházení, jedná se spíše o modely pro běžné použití. Co se týká segmentu odolnějších hodinek využitelných při nejrůznějších outdoorových aktivitách, tady nechává Apple volné pole působnosti například Garminu a dalším podobným značkám.

To by se však už brzy mohlo podle bloomberg.com změnit. Apple pracuje na hodinkách pro „extrémní sportovce“, které budou mít větší displej a odolnější design. Zpráva uvádí, že sportovní model bude mít téměř 2" displej s o 7 % větší plochou než ten, který se nachází na současných 45mm hodinkách, a bude napájen větší baterií.

Zprávy o odolnějších Apple Watch se objevují už delší dobu. Zatímco dřívější spekulace mluvily o obalení současných hodinek gumou, tentokrát to vypadá že Apple sáhne po nějakém luxusnějším a odolnějším materiálu pro tělo, než je nerez a hliník. Také se nějakým blíže neurčeným způsobem postará, aby sklíčko bylo odolnější proti poškrábání a rozbití. Překvapivě by to nemuselo znamenat nárůst ceny oproti standardním modelům. Základní verze má údajně začínat na 699 dolarech, což je zhruba 20 tisíc korun s daní. To je na jednu stranu dost, ale pořád méně, než kolik chce za své špičkové modely zmiňovaný Garmin.

Zpráva také uvádí, že že Apple pracuje na novém modelu . Nabídka nejlevějších hodinek začíná povážlivě zastarávat a patřičný upgrade je na místě. Nové odolné hodinky, inovovaná verze SE i Series 8 přijdou na trh s novým procesorem, který bude mít podobný výkon jako letošní čip. Očekává se také, že budou mít senzory pro měření teploty.