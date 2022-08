OnePlus a Oppo zastavuje prodej v Německu a další zprávy týdne

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Telefony značky Oppo a OnePlus si nyní kvůli patentům v Německu nekoupíte. Nejžhavější novinkou týdne jsou však samozřejmě představené Samsungy, mrkneme však i na malou velkou změnu v iOS nebo hodinky Amazfit. Vítejte u mNews.

mNews #184 – OnePlus a Oppo zastavuje prodej v Německu

Podcast v audio formě

OnePlus a Oppo v Německu nekoupíte

Spory o patenty jsou vždy komplikované. Však si vzpomeňte na války Samsungu a Applu i dalších. Nyní ve sporu vystupuje Nokia proti čínským výrobcům OnePlus a Oppo. Ti měli porušit dva patenty týkající se zvuku a úsporného způsobu příjmu dat na pozadí. Německý soud dal Nokii za pravdu, a přestože ještě bitva není dobojována, čínští výrobci preventivně stáhli svá zařízení z prodeje. Na jejich stránkách tak najdete pouze prázdno. Alespoň těch německých. A zatímco my si často pro telefony Pixel jezdíme do Německa, v tuto chvíli by mohli Němci k nám pro OnePlus. Na druhou stranu je zřejmé, že se situace časem vyřeší, jinak by se výrobci mohli potýkat s problémy na všech evropských trzích.

Samsung má 5 novinek

Včerejšek však zcela jasně patřil Samsungu, který si přichystal hned pět nových zařízení. Na prvním místě je to skládací telefon Galaxy Z Fold4. Ten se chlubí vylepšenými foťáky a ještě o něco skrytější kamerkou pod vnitřním displejem. O trochu zmenšil rámečky a zvýšil výkon, takže nabízí hlavně menší evoluci. Cena začíná na 45 tisících Kč. Podobně je na tom i véčko Z Flip4, které opět pouze mírně inovuje. Má vyšší výkon, lepší foťák, použitelnější vnější displej a nově hlavně výrazně větší baterii. Nový Flip můžete mít od 27,5 tisíc korun. Hodně pozornosti si tentokrát utrhly hodinky Galaxy Watch5 Pro. Novinka sází na odolné materiály, tedy titanové tělo a safírové sklo, zdravotní i sportovní funkce a především obří baterii. Vaše mohou být už za 12 tisíc korun. Standardní hodinky Watch5 navazují na předchůdce vzhledem i výbavou. I zde za zmínku stojí safírové sklíčko. Cena startuje na 7,5 tisících Kč. A výčet novinek zakončují nová sluchátka Galaxy Buds2 Pro s lepším 24bitovým zvukem, decentnějším provedením i o něco menšími rozměry. Ty vstupují do prodeje za 5 700 Kč. O všech novinkách se dozvíte u nás na webu a zde na YouTube máme ke každému produktu podrobné video.

iOS 16 vrátí % baterie

Jsou novinky větší i menší. Ale občas i ty nejméně patrné změny dovedou udělat velkou radost. Ve verzi iOS 16 by se měl vrátit přesný ukazatel nabití baterie přímo do horní lišty. Tato možnost se objevila v aktuální beta-verzi. Procento baterie lze prostě zapnout v nastavení. Zajímavé ovšem je, že se tato možnost nenachází u nejmenších iPhonů 12 mini a 13 mini. Evidentně by se číslo na tak malinký displej nevešlo! A pokud máte telefon s nejmenší baterkou, tak její hodnotu budete muset i nadále pouze odhadovat.

Amazfit Bip 3 jdou do prodeje

Amazfit patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Pravděpodobně kvůli skvělému poměru ceny a výkonu. Jeho nové čtvercové hodinky Bip 3 si nyní můžete koupit i na našem trhu. Nabídnou velký barevný displej, který se hodí pro čtení notifikací i zobrazení sportovních informací. Díky propojené aplikaci si můžete personalizovat displej řadou widgetů, nechybí jim až 60 sportovních režimů, voděodolnost a baterie slibuje výdrž až 14 dní na nabití. GPS u nich však nehledejte. Za necelých 1 500 korun však nabídnou dostatek muziky.

Mrzelo by vás, kdyby se Oppo a OnePlus stáhlo třeba i z našeho trhu? I kdyby jen dočasně? Dejte nám vědět do komentářů, sledujte mobilenet.cz a nezapomeňte si u nás prohlédnout všechny novinky od Samsungu.