Aktualizovaná fotovýbava, mírně upravený design, lepší kamerka pod displejem, ale také stejná kapacita baterie, uhlopříčka displeje či nezměněná certifikace zvýšené odolnosti. Samsung Galaxy Z Fold4 se možná na první pohled od Z Foldu3 zase až tak neliší, realita vás však může překvapit.

Galaxy Z Fold4 vypadá v podstatě identicky jako Galaxy Z Fold3, který zase vycházel z designu předchůdce, což však ale ničemu nevadí, neboť v současnosti technologicky nejlépe vybavený smartphone Samsung má stále mnoho co nabídnout. Jaké jsou mé zkušenosti z jeho používání?

Samsung Galaxy Z Fold4 – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy Z Fold4 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 155,1 × 67,1 × 15,8 mm , 263 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: IPx8 Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 400 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost srpen 2022, 47 999 Kč

Obsah balení: dle současného trendu

Balení obsahuje po vzoru ostatních novějších smartphonů Samsung pouze USB-C/USB-C kabel a nástroj pro vytažení slotu na SIM. Pouzdro, chytré pero či napájecí adaptér je potřeba dokoupit samostatně. V živé paměti mám ještě unboxing prvního u nás komerčně dostupného Foldu, kde se nacházela také hodnotná bezdrátová sluchátka, tyto časy jsou však již nenávratně pryč.

Líbilo se nám obsah balení v souladu s environmentálním přístupem

Nelíbilo se nám oproti prvním Foldům značně osekaný obsah

Konstrukční zpracování: menší a širší

Abych byl zcela upřímný, z hlediska designu k mnoha změnám opravdu nedošlo: zařízení je nově o 8 gramů lehčí, zhruba o 3 milimetry nižší a naopak je v otevřeném stavu o 2 milimetry širší. Ale pozor, displej v otevřeném stavu je rovněž o tři milimetry širší, a to díky mírně tenčím rámečkům. Na první pohled nepředstavují upravené rozměry žádný zásadní rozdíl z hlediska držení a změnu oceníte až při delším používání, kdy je to zkrátka o něco pohodlnější. Vnější strana zůstala na šířku naopak rozměrově identická, vlivem menší výšky a tenčích rámečků je však displej rovněž širší, s čímž se pojí i odlišný poměr stran. Ten je o něco méně protáhlý, což znamená, že máte větší šanci dosáhnout prstem na prvky umístěné v horní části, přestože se interakci s mobilem nadstavba One UI snaží v tomto ohledu uživateli ulehčit, jak jen to je možné.

Radost mám také ze zvýšené odolnosti IPX8, což znamená, že je Fold4 kompletně odolný vůči polití vodou. Kdy se asi jihokorejskému výrobci podaří zajistit také odolnosti vůči prachu? Na druhou stranu IPX8 vnímám spíše jako záruku toho, že Fold nerozhází déšť či náhodné polití vodou. Pokud se nedokážete obejít bez podvodních záběrů, sáhl bych raději po zařízení klasické konstrukce s adekvátní odolností. Vylepšení v podobě Corning Gorilla Glass Victus+ oproti klasickému Victus je pak spíše kosmetického rázu, rámečky zůstávají z tvrzeného hliníku.

Ze samotného ohebného pantu schovaného pod displejem mám pak převážně stejný pocit jako u Z Foldu3. Má tak akorát ideální tuhost a umožňuje rozevření displeje v určitém úhlu, kdy v tomto úhlu Fold zůstane. Takto lze komfortně zachytit třeba časosběr zajímavého místa, na což byste s telefonem obyčejné konstrukce pravděpodobně potřebovali stativ, ale také můžete ohnutím displeje elegantně vyřešit účast na videokonferenci, kde dojde ke slovu i selfie kamerka UDC 2.0, o níž se zmíním později.

Pro úplnost dodám, že stejně jako minulý rok podporuje i Fold4 hned dvě nanoSIM + jednu virtuální eSIM, najednou aktivní však mohou být pouze dvě. Kapacitní čtečka otisků prstů na boku je tradičně bleskurychlá a reaguje i na letmé přiložení prstu.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IPX8

použití Gorilla Glass Victus+

mírně nižší hmotnost a menší rozměry

možnost v telefonu nosit až 3 SIM

spolehlivá čtečka otisků prstů

Displej: navyšujeme rozsah

U minulé generace byla velkou novinkou podpora chytrého pera, která zůstává zachována (ve stejné podobě) i u Foldu4. Je škoda, že výrobce nepřišel se zabudovaným tenčím S Penem přímo v těle, takto je totiž stále potřeba pero nosit separátně, i když třeba jen v pouzdře od telefonu. Snad se dočkáme u příští generace.

Ultra Thin Glass, tedy extrémně tenké sklíčko chránící ohebný displej, na němž se nachází ještě speciální fólie, kterou byste neměli za žádných okolností sundávat, zůstává stejně jako vcelku snadno viditelný ohyb v oblasti pantu. Během používání si jej však všímat nebudete – nijak tak nesráží pocit z prémiového produktu.

Samsung se však zaměřil tentokrát nikoliv na UTG (tedy sklo), ale na UDC. Pod touto zkratkou se skrývá vylepšená 4Mpx selfie kamerka pod zobrazovacím panelem. Zde je na první pohled patrný progres. Díky vyšší hustotě pixelů je méně viditelná a také méně hranatá. V podstatě si jí tak nemáte šanci všimnout. Stále přitom platí, že slouží spíše jako nouzovka. Pokud bych chtěl někoho oslnit na videokonferenci kvalitou, tak raději sáhnu po vnější selfie kamerce schopné záznamu až ve 4K v 60 FPS, telefon mírně rozevřu a postavím tzv. na stojáka. Video natáčené na selfie kamerku UDG 2.0 je totiž možné natáčet maximálně ve Full HD a samozřejmě je stále patrný velmi výrazný postprocessing, bez kterého se tento snímač v podstatě neobejde. Toho si všimnete také při pořizování fotografií, které vypadají dost jinak v náhledu a ve výsledném snímku. Jinými slovy si musí kamerka, respektive jednotka zodpovědná za obraz, spoustu věcí domyslet, viz kapitola zaměřená na fotovýbavu.

Chvilku se zastavím i u samotného ohebného panelu, který je nově schopný měnit obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz, u minulé generace to bylo přitom 10 až 120 Hz, tudíž se jedná o mírné vylepšení z hlediska výdrže. Mnohem zajímavěji působí o 100 nitů vyšší maximální jas. Celkových tisíc nitů se mi osvědčilo i při používání venku na slunci, kde jsem neměl problém s viditelností. Vnější displej je pak kromě jiného poměru stran zcela identický s Foldem3 a obnovovací frekvenci zvládne měnit v rozsahu 48 až 120 Hz.

Líbilo se nám podpora S pen

1–120Hz obnovovací frekvence

obrazovka bez výřezu díky selfie kamerce pod displejem

vysoký maximální jas + krásné barvy

Zvuk: bez výtek

Za vyzdvihnutí rozhodně stojí dvojice hlasitých reproduktorů s podporou Dolby Atmos, které zpříjemní zážitek při sledování videí nebo hraní her na extra velkém displeji. Oba reproduktory hrají přibližně stejně hlasitě a problémy jsem neměl ani s kvalitou hovorů. Při natáčení videa nebo zvukových poznámek zase oceníte sestavu mikrofonů, která dokáže vcelku kvalitně zaznamenat zvuk, viz videa v sekci o fotovýbavě.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory i mikrofony

Výkon hardwaru: nejmodernější Snapdragon

Je již tradicí, že nejnovější ohebné smartphony od Samsungu jsou vybaveny rovněž tím nejlepším procesorem z dílny Qualcommu, v tomto případě Snapdragonem 8+ Gen1, který pro Qualcomm vyrábí TSMC. Volba tohoto čipsetu byla správná, neboť má neskutečné množství výkonu, ale rovněž nijak zvlášť netrpí na přehřívání, což se třeba nedá říct o klasickém Snapdragonu 8 Gen1. Mobil se tak nijak zvlášť nezahříval ani během používání v horkých letních dnech. Čipsetu pak dělá společnost 256, 512 či dokonce 1TB úložiště (to bude dostupné pouze na stránkách výrobce) a 12 GB RAM LPDDR5, střádat tak nebudete ani za několik let.

Líbilo se nám extrémní výkon, přitom bez velkého zahřívání

Výdrž baterie: za 30 minut na 50 %

Na rozdíl od Z Flipu4 se Z Fold nedočkal žádného navýšení kapacity baterie, což je jistě škoda, částečně to však vynahrazuje energeticky efektivní procesor a vylepšený displej. 4 400mAh baterie (rozdělená do dvou částí) toho ve srovnání s Z Foldem3 zkrátka vydržela víc, a to ani Z Fold3 na tom nebyl nijak špatně. Novinka sice stále není dvoudenní zařízení, jeden den však zvládne naprosto s přehledem k večeru ještě s 20 až 30 % k dobru. Pokud vás zajímá SoC, který však nepovažuji za příliš vypovídající hodnotu, jednalo se zhruba o 5 hodin s používáním prohlížeče Chrome, navigace Waze, Telegramu, Gmailu a dalších aplikací. Teoreticky by se tak pravděpodobně šlo dostat v případě nouze i na den a půl, jistota jednoho náročnějšího dne však bude mnohým uživatelům stačit. K dispozici je navíc 25W nabíjení, které výkonem značně zaostává za konkurencí z Číny, ale alespoň zvládne doplnit energii z 0 na 50 % zhruba za 30 minut, což lze považovat za dnešní standard. V autě přijde vhod 11W bezdrátové nabíjení a pokud vlastníte například chytré hodinky Galaxy Watch nebo sluchátka s nabíjením standardem Qi, možná využijete i reverzní bezdrátové nabíjení výkonem 4,5 W.

Líbilo se nám podpora bezdrátového i reverzního bezdrátového nabíjení

mezigeneračně lepší výdrž se stejnou baterií

Nelíbilo se nám ve srovnání s konkurencí pomalé nabíjení

Konektivita: naprosto vše

Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí technologie ultrawideband, která vám pomůže vyhledat chytrý přívěsek, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC a na rozdíl od Flipu4 nechybí ani podpora režimu DeX. Naprostou samozřejmostí jsou pak navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo.

Líbilo se nám kompletní výbava včetně UWB

Fotoaparát: inspirováno řadou S22

Novinka se nechala inspirovat a do jisté míry si i vypůjčila složení fotoaparátů od „základních“ modelů /link/article/45826/Galaxy S22//, díky čemuž se mohou zákazníci těšit na trojici známých snímačů na zadní straně, přičemž jsou v některých parametrech dokonce lepší než u S22. Výsledkem jsou v podstatě velmi pěkné, řekl bych i mírně lepší snímky, a to i díky nasazení Snapdragonu 8+ Gen1 s odlišným ISP.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 10 Mpx 12 Mpx 10 Mpx 4 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.4 f/2.2 f/2.2 f/1.8 Ohnisko 24mm (85˚) 67 mm 12mm (123˚) 24mm 26mm Velikost pixelů 2,0 µm 1,0 µm 1,12 µm 1,22 µm 2,0 µm Typ stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel AF automatické ostření pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Jelikož jsem fotovýbavu modelů Galaxy S22 již několikrát popisoval, omezím se na udělení pochvaly za pěkně sladěné barevné podání (typicky výraznějších, avšak líbivých barev), schopnost správně zaostřit, což platí i pro video, které je možné natáčet maximálně v 8K ve 24 FPS, či zpravidla správně nastavenou expozici a dobře fungující HDR. Místy lze spatřit efekt aury, například okolo listů stromů, za nimiž se nachází nebe, nejedná se však o nic extrémního, co by kazilo výsledný dojem. Jen málokdy se naopak stane, že na fotografii uvidíte přepálené místo. Vychutnat si lze rovněž velké množství detailů patrných i po přiblížení. Co je podle mě ale vyloženě škoda, to je absence automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu. To je přitom něco, čím disponují i podstatně levnější telefony střední třídy, ošizení ultraširokoúhlého objektivu s jinak velkým záběrem a kvalitními snímky je tak trochu škoda.

Ohledně 4Mpx selfie kamerky jsem se rozepsal již v kapitole o displeji, se kterou je spjata. Níže můžete sami posoudit, jak vypadají snímky v náhledu a výsledné fotografie po pořízení. Stejně tak neschází ukázka selfie kamerky na vnějším displeji či videí.

Samsung Galaxy Z Fold4 8K 24 FPS

Samsung Galaxy Z Fold4 UDC 2 0 kamera 1080p 30 FPS

Samsung Galaxy Z Fold4 1080p 30 FPS časosběr

Samsung Galaxy Z Fold4 4K 60 FPS

Líbilo se nám osvědčená fotovýbava

vylepšená 4Mpx selfie kamerka

kvalitní snímky i video

Nelíbilo se nám chybí automatické ostření u ultraširokoúhlého objektivu

Software: v hlavní roli lišta

Novinka dorazila s Androidem 12L, který je upraven přímo na míru ohebným smartphonům s větším displejem, a také nejnovější nadstavbou One UI 4.1.1. Uživatele novějších smartphonů Samsung tak nijak nezaskočí rozložení a podoba ovládacích prvků či svižný chod a dlouhá podpora, konkrétně 4 roky updatů operačního systému a 5 let bezpečnostních záplat.

Rozhraní systému je díky velkému ohebnému displeji samozřejmě mírně upraveno, takže se některé ovládací prvky (například v nastavení) rozdělí na levou a pravou stranu. Neschází ani režim kontinuity, kdy se vybrané aplikace umí přepnout z vnějšího na vnitřní displej pouhým otevřením. Zajímavé je rovněž chování vnějšího a vnitřního displeje, kdy například nastavení tapety probíhá stejně, jako kdybyste ji nastavovali na dvou různých smartphonech samostatně. Hlavní roli však u novinky hraje lišta ve spodní části displeje, která umožňuje rychlé otevírání aplikací na pravé/levé straně, případně v podobě plovoucího okna. Tato lišta je pěkně zpracovaná, stejně jako gesto potažení nahoru k otevření aplikace ve vybraném zobrazení, o revoluci se však tak zcela nejedná, neboť velmi podobně měl zpracované otevírání aplikací již Huawei Mate Xs 2.

Líbilo se nám režim kontinuity

možnosti využití velkého ohebného displeje

Android 12 s nejnovější nadstavbou One UI

Zhodnocení

Spousta změn u nového Foldu4 je spíše kosmetického rázu, přesto však novinku považuji za povedenou ukázku evoluce největšího ohebného smartphonu od Samsungu. Méně patrnou novinkou, avšak velmi vítanou, je pro mě výdrž spojená s novým čipsetem, který se tolik nezahřívá, či vylepšená fotovýbava a v neposlední řadě i mírně jasnější ohebný displej. Také kamerka UDC 2.0 doznala pěkného zlepšení, ačkoliv kvalitou příliš neoslní. Do budoucna bych tak rád viděl snad jen integraci S Pen přímo do těla, větší baterii či rychlejší nabíjení.

Konkurence

Vybírat z na našem trhu v podstatě neexistující konkurence pro Fold4 je obtížné, a tak níže zahrnu i některé ohebné smartphony, které se u nás (alespoň v tuto chvíli) sice neprodávají, ale mohly by být obstojnou konkurencí.

Prvním zástupcem je rozhodně Huawei Mate Xs 2, který zaujme velmi tenkou konstrukcí či rychlým 66W nabíjením a špičkovou fotovýbavou. Displej umístěný na vnější straně je však náchylnější k poškození, zařízení nepodporuje kvůli americkým restrikcím 5G a stejně tak nenabídne zvýšenou odolnost IPX8.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Mate Xs 2 Rozměry 156,5 × 75,5 × 11,1 mm , 255 g Displej AMOLED, 7,8" (2 480 × 2 200 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , nanoSD Akumulátor 4 600 mAh

Nedávno jsem si mohl vyzkoušet rovněž Vivo X Fold, který je však zhruba o 50 gramů těžší, schází mu odolnost IPX8 a také nenabídne obdobu režimu DeX. Na druhou stranu se může pochlubit 66W nabíjením včetně 50W bezdrátového či dvojicí ultrazvukových čteček schovaných v displejích.

Přejít do katalogu Vivo X Fold Rozměry 162 × 144,9 × 7,4 mm , 311 g Displej AMOLED, 6,53" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , 1×3 GHz + 3×2,5 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 600 mAh , doba nabíjení: 0:37 hodin

Konstrukcí odlišné véčko Z Flip4 je i letos mým favoritem z nabídky ohebných telefonů na českém trhu. Kromě kompaktnějších rozměrů se těší mezigeneračně z o 400 mAh větší baterie při zachování v podstatě stejných rozměrů. Nabízí také výkonný procesor a vylepšenou fotovýbavu.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Flip4 256 GB Rozměry 84,9 × 71,9 × 17,1 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 700 mAh

