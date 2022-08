Hledáme rozdíly mezi Galaxy Z Fold4 a Z Fold3. K jakým změnám došlo?

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Milovníci produktivity jistě netrpělivě očekávali nový Galaxy Z Fold4 a možná i přemýšleli, jestli se jim vyplatí přejít ze svého předchozího Foldu, případně jiného smartphonu. Stejně tak budou možná mnozí nadšenci do ohebných telefonů uvažovat, jestli se vyplatí pořídit si nejnovější Z Fold4, nebo sáhnout po loňské generaci, a právě proto se podrobněji podíváme na hlavní rozdíly mezi Z Foldem 3 a Z Foldem 4.

Hledáme rozdíly mezi Samsung Galaxy Z Fold4 a Z Fold3

Displej a to, co se pod ním ukrývá

Vnitřní ohebný displej má sice u obou telefonů identickou uhlopříčku 7,6", použitá technologie zobrazovacího panelu se však mírně liší. Nový Z Fold4 využívá technologii LTPO s možností snížit obnovovací frekvenci na pouhý 1 Hz, což se může pozitivně projevit na výdrži baterie, jejíž kapacita je mezigeneračně stejná (4 400mAh). Maximální obnovovací frekvence 120 Hz také zůstává. Všechny, kteří telefon často používají venku na přímém slunci, jistě potěší, že má Fold4 o 100 nitů vyšší maximální jas.

Pokud vás naopak zajímá oblast, v níž dochází k ohybu displeje, tak ta je podle našich dojmů víceméně identická. Co se však rozhodně změnilo, je kamerka ukrytá pod zobrazovacím panelem. Druhá generace 4Mpx selfie kamerky se totiž schovává za více pixely. Toto místo je tak hustěji pokryté, což jej dělá méně viditelným. Oblast nad selfie kamerkou je také méně hranatá a při prohlížení schované selfie kamerky s bílým pozadím displeje je místo rozhodně méně viditelné.

Výkon a úložiště

Druhou novinkou je nepochybně použitý procesor, u letošního modelu konkrétně 4nm Snapdragon 8+ Gen1, jenž byl představen relativně nedávno a prezentuje to nejlepší, co má Qualcomm v současnosti k dispozici. Společnost mu dělá 12 GB LPDDR5 RAM s možností až 1TB úložiště. Pokud je tak pro vás důležitý hrubý výkon, ale také záruka toho, že vše poběží maximálně plynule i za několik let, bude lepší volbou Z Fold4.

Velkou předností může být také právě již zmíněné 1TB úložiště, neboť Z Fold3 nabízel maximálně 512 GB. Vzhledem k absenci podpory paměťových karet to může být pro opravdu náročné uživatele velká výhoda. V neposlední řadě je také nutné zmínit, že Snapdragon 8+ Gen1 by se neměl zahřívat tolik jako Snapdragon 888, jestli to bude u Galaxy Z Fold4 pravdou, však ukáže až čas.

Fotovýbava z vlajkové řady

Ačkoliv byla řada Fold vždy spolehlivě nejdražší z portfolia smartphonů společnosti Samsung, nedisponovala tou nejlepší fotovýbavou. Ani Z Fold4 přitom nemá regulérní výbavu vlajkového Galaxy S22 Ultra, převzal však alespoň fotoaparáty ze „základních“ modelů Galaxy S22, které rovněž fotí velmi slušně.

Těšit se konkrétně můžeme hlavní 50Mpx snímač doprovázený 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem a trojnásobným 10Mpx teleobjektivem s maximálním 30× přiblížením, bereme-li v potaz pouze fotoaparáty na zádech. Předchozí Z Fold 3 zde měl tři starší 12Mpx senzory a teleobjektiv měl pouze dvojnásobný optický zoom.

Zvýšená odolnost zůstává

Oblastí, kde k žádnému posunu nedošlo, je zvýšená odolnost. Jak novinka, tak předchozí generace, se chlubí certifikací IPX8 a šasi z odolného hliníku. Spíše kosmetickou změnu pak najdeme na vnější straně, kde je nově místo Gorilla Glass Victus nasazena verze Victus+, a také v podobě o 8 gramů nižší hmotnosti (celkem 263 gramů).

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Fold4 512 GB Rozměry 155,1 × 67,1 × 15,8 mm , 263 g Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh