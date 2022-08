S iOS 16 se do iPhonů vrátí i oblíbený ukazatel stavu nabití baterie

S každou novou verzí operačního systému iOS uživatelé nadšeně očekávají implementaci nových praktických funkcí i zlepšení stability. S poslední beta verzí (konkrétně pátou) iOS 16 se vrátil také mnohými oblíbený ukazatel (přesného) stavu nabití baterie.

BREAKING: iOS 16 allows you to add the battery percentage back to your iPhone 🚨📱 pic.twitter.com/2Af8Dse6vQ